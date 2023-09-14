В Барнауле девушка отразила нападение грабителя на цветочный магазин
Деньги усыпали пол в павильоне во время борьбы продавца с мужчиной
14 сентября 2023, 12:59, ИА Амител
В Барнауле 20-летняя продавщица одного из цветочных павильонов оказала сопротивление грабителю, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел в 7 утра. Мужчина подошел к девушке и начал отталкивать ее от кассы и искать деньги, которые находились в коробке.
"Мужчине удалось ее взять, однако девушка вступила в борьбу и выбила коробку из рук. Подозреваемый взял только шесть тысяч рублей. После поспешил скрыться", – рассказали в ведомстве.
Мужчину оперативно задержали, им оказался ранее судимый 29-летний житель Барнаула. Деньги изъяли и вернули в цветочный магазин.
Барнаульца отправили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за "не опасный для жизни грабеж, совершенный с применением насилия".
13:38:44 14-09-2023
отважная !!!! она его почти победила. уууухххх!! молодец девчуля.
13:50:12 14-09-2023
Девушка молодец, очень отчаянная
14:02:03 14-09-2023
Бесстрашную девушку ждёт награда.
12:45:05 15-09-2023
Гость (14:02:03 14-09-2023) Бесстрашную девушку ждёт награда.... Ага. Хозяин магазина 6 т. р. из зарплаты вычтет.
14:53:56 14-09-2023
Походу чувак подстраховывался и не хотел в случае чего чтобы его судили по статье Разбой вместо статьи Грабеж. Поэтому такой вялый
15:35:34 14-09-2023
Гость (14:53:56 14-09-2023) Походу чувак подстраховывался и не хотел в случае чего чтобы... возможно похмельный
22:50:05 14-09-2023
Гость (15:35:34 14-09-2023) возможно похмельный... Да нарик, по движениям понятно.
10:08:48 15-09-2023
В 1982 году московский инженер зашел в ювелирный магазин "Малахитовая шкатулка" на Калининском проспекте, навел пистолет на кассиршу и потребовал деньги. Кассирша захлопнула кассу, а ключи от кассового аппарата выбросила в сторону. Инженер выстрелил и убил кассиршу.