В Барнауле девушка отразила нападение грабителя на цветочный магазин

Деньги усыпали пол в павильоне во время борьбы продавца с мужчиной

14 сентября 2023, 12:59, ИА Амител

В Барнауле 20-летняя продавщица одного из цветочных павильонов оказала сопротивление грабителю, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в 7 утра. Мужчина подошел к девушке и начал отталкивать ее от кассы и искать деньги, которые находились в коробке.

"Мужчине удалось ее взять, однако девушка вступила в борьбу и выбила коробку из рук. Подозреваемый взял только шесть тысяч рублей. После поспешил скрыться", – рассказали в ведомстве.

Мужчину оперативно задержали, им оказался ранее судимый 29-летний житель Барнаула. Деньги изъяли и вернули в цветочный магазин.

Барнаульца отправили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за "не опасный для жизни грабеж, совершенный с применением насилия".