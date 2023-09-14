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В Барнауле девушка отразила нападение грабителя на цветочный магазин

Деньги усыпали пол в павильоне во время борьбы продавца с мужчиной

14 сентября 2023, 12:59, ИА Амител

В Барнауле 20-летняя продавщица одного из цветочных павильонов оказала сопротивление грабителю, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент произошел в 7 утра. Мужчина подошел к девушке и начал отталкивать ее от кассы и искать деньги, которые находились в коробке.

"Мужчине удалось ее взять, однако девушка вступила в борьбу и выбила коробку из рук. Подозреваемый взял только шесть тысяч рублей. После поспешил скрыться", – рассказали в ведомстве.

Мужчину оперативно задержали, им оказался ранее судимый 29-летний житель Барнаула. Деньги изъяли и вернули в цветочный магазин.

Барнаульца отправили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за "не опасный для жизни грабеж, совершенный с применением насилия".

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Нападения на людей

Комментарии 8

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Гость

13:38:44 14-09-2023

отважная !!!! она его почти победила. уууухххх!! молодец девчуля.

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Гость

13:50:12 14-09-2023

Девушка молодец, очень отчаянная

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Гость

14:02:03 14-09-2023

Бесстрашную девушку ждёт награда.

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Гость

12:45:05 15-09-2023

Гость (14:02:03 14-09-2023) Бесстрашную девушку ждёт награда.... Ага. Хозяин магазина 6 т. р. из зарплаты вычтет.

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Гость

14:53:56 14-09-2023

Походу чувак подстраховывался и не хотел в случае чего чтобы его судили по статье Разбой вместо статьи Грабеж. Поэтому такой вялый

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Гость

15:35:34 14-09-2023

Гость (14:53:56 14-09-2023) Походу чувак подстраховывался и не хотел в случае чего чтобы... возможно похмельный

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Гость

22:50:05 14-09-2023

Гость (15:35:34 14-09-2023) возможно похмельный... Да нарик, по движениям понятно.

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Гость

10:08:48 15-09-2023

В 1982 году московский инженер зашел в ювелирный магазин "Малахитовая шкатулка" на Калининском проспекте, навел пистолет на кассиршу и потребовал деньги. Кассирша захлопнула кассу, а ключи от кассового аппарата выбросила в сторону. Инженер выстрелил и убил кассиршу.

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