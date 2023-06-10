"Оккупация русского языка". Минкульт Алтая попросили отказаться от термина "питчинг"
С таким предложением выступила, в частности, редактор литературного журнала "Алтай"
10 июня 2023, 09:01, ИА Амител
Министерству культуры Алтайского края предложили в рамках Шукшинских дней на Алтае заменить слово питчинг на российский аналог. Об этом на своей странице в социальных сетях написала редактор литературного журнала "Алтай" Лариса Вигандт.
В рамках Шукшинских дней на Алтае объявили сценарный питчинг (так называют короткую презентацию кинопроекта, которую сценарист/режиссер/продюсер устраивают потенциальному инвестору, желая заинтересовать его своей идеей и получить финансирование в Голливуде, – прим. ред.).
Лариса Вигандт в качестве аргумента отказаться от иностранного слова приводит цитату некого Николая Федотова: "Мы где живем, в России? Эх, видел бы это наш любимый Макарыч, наш любимый Шукшин... Наверное, он загнул бы и не таким словцом…"
На пост отреагировала министр культуры региона Елена Безрукова, которая по полочкам разложила ситуацию и объяснила, почему отбор идей на будущий сериал называют именно питчингом, а никак не иначе. Тем, кому не нравятся термины из кино, министр предложила называть мероприятие на российский лад.
"Вместе с тем в киноиндустрии есть масса терминов. Питчинг. Рибейт. И т.д., и т.п. Так к ним нужно и относиться. В официальных документах, объявлениях они так и будут звучать. Мы же не просим медиков вместо "тонометр" или "фонендоскоп" применить другие слова? В данном случае то же самое. А между собой, конечно, можем назвать это конкурсом или конкурсной защитой", – пояснила Елена Безрукова.
Слова чиновницы почему-то не убедили Ларису Вигандт и ее сторонников в социальной сети.
"Все медицинские термины имеют русское толкование, на латыни ни один пациент не поймет, что с ним происходит. Латынь (классический язык опять же) для медиков. Тут же совершенно ненужная англомания. Перебор просто. И уже не замечаем, что уродуем язык. А в сочетании с Шукшиным вообще переворот смыслов", – добавила Вигандт.
Николай Федотов, который уверен, что Шукшину бы не понравилось слово питчинг, вообще предположил, что Елена Безрукова выступает на стороне англосаксов. Правда, непонятно в чем.
"У меня ваша вся писанина вызывает только сожаление... Вы представляете русскую культуру и пытаетесь здесь же внедрить англоманию... Может, вы еще и англосаксов поддерживаете? Тогда нужно вам подумать о занимаемой вами должности", – продолжил видеть теорию заговора Николай Федотов.
Елена Безрукова объяснила, что, наоборот, поддерживает русскую культуру и любым способом ее продвигает. Некоторые пользователи также недовольны тем, что у терминов кино нет отечественных аналогов.
"Шукшин тоже обходился без питчингов, кейсов, вебов и прочей ерунды. Оккупация русского языка", – написала Лариса Вигандт.
Впрочем, большинство комментаторов не увидели ничего в том, чтобы конкурс по выявлению лучшей идеи для сценария сериала назывался питчингом.
10:47:22 10-06-2023
Лариса Вигандт --- может подумать о более русской фамилии? Например Лариса Иванова.
16:37:38 10-06-2023
Гость (10:47:22 10-06-2023) Лариса Вигандт --- может подумать о более русской фамилии? Н... Владимир Иванович Даль, датчанин по происхождению, создал Толковый словарь живого великорусского языка. Советую к изучению. Стыдитесь своих слов.
19:33:19 10-06-2023
А что создала Лариса, чтобы сравнивать себя с Далем?
11:14:08 11-06-2023
Гость (19:33:19 10-06-2023) А что создала Лариса, чтобы сравнивать себя с Далем?... Будьте логичны. Речь о фамилиях. Если есть интерес к моей персоне, ну это же просто нынче выясняется. Работаю во благо культуры, литературы и парка БМК))
18:39:43 11-06-2023
Гость (11:14:08 11-06-2023) Гость (19:33:19 10-06-2023) А что создала Лариса, чтоб... Ну так что ты русскую фамилию не взяла? Зачем эти заимствования? Прям глаз режет. На "выгад" похоже. Ещё и Даля зачем-то приплела.
10:58:46 10-06-2023
Лариса права! Можно все эти термины спокойно заменить на русские аналоги. И смотреть на тематику заявок, чтобы очередная "Зулейха" не появилась на Шукшинском кинофестивале.
10:59:49 10-06-2023
Сия чиновница очень любит англицизмы и активно внедряет их в жизнь. В прошлом году меня весьма повеселило ее выступление на дне славянской письменности, где она на голубом глазу заявила: "Мы проводим ОПЕН ИА" и тут же, ничуть не смутившись, пояснила для публики: "то есть мероприятие на открытом воздухе". До сих пор гадаю, что это было и зачем? Не очень умная попытка выделиться из толпы, подчеркнуть свою якобы образованность и превосходство над "чернью"? Глупость? Душевная и языковая глухота (ну согласитесь, сыпать англицизмами на празднике СЛАВЯНСКОЙ письменности как минимум неуместно)? А может быть, сознательное приучение народа к чужому языку?
11:51:52 10-06-2023
Зачем что-то заменять? Почему сразу то нельзя использовать государственный язык, т.е. русский? А ответ прост. Чтобы использовать русский язык, его надо знать! Проще применять мультиязычный хлам без запятых и логического смысла.
12:14:11 10-06-2023
Им дай волю они и буквы V O Z с русских танков поубирают.
13:21:16 11-06-2023
Гость (12:14:11 10-06-2023) Им дай волю они и буквы V O Z с русских танков поубирают. ... А что русских букв не хватило? Или чтобы ни свои, ни чужие не поняли? У нас и название автомобиля Нива пишут Niva. Думаете это от большого ума?
13:27:18 10-06-2023
Компьютер, интернет, онлайн-банк, СМС, веб-сайт, мессенджер - все нерусские слова. Немедленно прекратите их употреблять. Может, вы еще и англосаксов поддерживаете?
13:29:00 10-06-2023
Гость (10:58:46 10-06-2023) Лариса права! Можно все эти термины спокойно заменить на рус... Не говорите популистскую чушь! Языку нельзя приказать! Он развивается Вместе с жизнью! Как заменить слово компьютер? Да можно, на ЭВМ. Но этот термин не прижился. И таких примеров тысячи. Вы застряли в 17 веке.
13:39:26 10-06-2023
Господа Вигандт не понимает, что в русском языке нет эквивалента английскому слову "питчинг". Уж не позорилась бы тогда с такими заявлениями
16:23:55 11-06-2023
Дмитрий (13:39:26 10-06-2023) Господа Вигандт не понимает, что в русском языке нет эквивал... Да ты что! Она как любая хабалка с рынка отгавкает всех несогласных и на этом конец. Мерзкая бабенка. Графоманский журнал, который читают не больше ста неудачников. Стихи читали? Там через одного пОцЫЭнты Кащенко. Или Юрия Эрдмана. Зы. Девки, не опубликуете же! Но поймите, эта редакторша просто дура! Зачем было вообще эту мерзость сюда тащить!
09:20:16 12-06-2023
Гость (16:23:55 11-06-2023) Да ты что! Она как любая хабалка с рынка отгавкает всех нес... Благодарю Вас за внимание к журналу "Алтай". Однако судя по сленгу, на котором изьясняетесь, понять хорошие стихи вы не способны по определению. Свою графомань, видно, приносили, а мы не взяли? Ну так мы просто молодцы. Ваши реплики - яркий пример речевой характеристики человека. Больше ничего не нужно знать, достаточно вонючей речи.
16:32:51 12-06-2023
Гость (09:20:16 12-06-2023) Гость (16:23:55 11-06-2023) Да ты что! Она как любая ... И это пишет редактор? Фууу!
14:08:58 10-06-2023
Как похожа в фашисткой Италии и Германии также навязчиво внедряли свои заменители слов, на международные которые занимает весь мир, просто копия, но потом вся эта хрень у них закончилась
18:21:58 10-06-2023
Гость (14:08:58 10-06-2023) Как похожа в фашисткой Италии и Германии также навязчиво вне... Главное, чтобы не закончилась каша в твоей голове...
14:22:22 10-06-2023
А на украине в музыкальных школах запретили играть русского Чайковского, им труднее будет с заменой.
14:58:19 10-06-2023
Мне не нравится слово булинг-издевательство это по русски
15:38:16 10-06-2023
Гость (10:47:22 10-06-2023) Лариса Вигандт --- может подумать о более русской фамилии? Н... Вы предлагаете мне взять псевдоним? Их есть у меня) Я предлагаю вам подумать о грамотном построении фразы. Насколько более русской должна стать фамилия? Как это измерить в пунктах, градусах? Ничего, что вы на русском не можете достойно изъясняться? С фамилией же что? Ношу как крест)
12:05:14 11-06-2023
Лариса Вигандт (15:38:16 10-06-2023) Вы предлагаете мне взять псевдоним? Их есть у меня) Я предла... "Шел ловчила по топталищу в мокроступах на позорище". Проходили уже неоднократно это, глупо это выглядит. Играть тогда в корзиномяч и ного мяч, есть маслохлеб и т.д.
15:47:25 10-06-2023
Я была бы благодарна редакции амик, если бы вы все же обратились ко мне за разрешением о публикации. Это было бы порядочно, соответствовало бы Закону о СМИ. То, что моя страница открыта ВК - не означает вовсе, что с информацией, размещенной на ней, можно вольно обращаться. Если вы видите книгу в библиотеке на открытой полке, вы не выносите же ее за стены учреждения без определенных действий по оформлению. И я не разрешила бы вам это сделать, тем более в такой подаче.
17:57:32 10-06-2023
Лариса Вигандт (15:47:25 10-06-2023) Я была бы благодарна редакции амик, если бы вы все же обрати... Вчера о тебе еще ничего не знали. Сегодня ты стала известна! Может не в том контексте, в котором тебе хотелось. Но колода тасуется иногда так причудливо.
19:59:07 10-06-2023
Гость (17:57:32 10-06-2023) Вчера о тебе еще ничего не знали. Сегодня ты стала известна!... Какая дурь!
20:20:24 10-06-2023
Гость (17:57:32 10-06-2023) Вчера о тебе еще ничего не знали. Сегодня ты стала известна!... Дурь и хамство.
12:33:03 11-06-2023
Лариса Вигандт (20:20:24 10-06-2023) Дурь и хамство. ... Уважаемая "филолог" укажите хотя бы одно хамское слово! В ваше мироощущение это не укладывается? Ваши проблемы!
08:56:35 12-06-2023
Гость (17:57:32 10-06-2023) Вчера о тебе еще ничего не знали. Сегодня ты стала известна!... Мы знакомы? При встречах обращаемся друг к другу на ты? Сомневаюсь
23:11:05 10-06-2023
Лариса Вигандт (15:47:25 10-06-2023) Я была бы благодарна редакции амик, если бы вы все же обрати... Как филолог, Вы должны знать русскую пословицу: "Слово не воробей, вылетит — не поймаешь". А англосаксы говорят: "A word spoken is past recalling". Вы, кстати, их поддерживаете?
16:43:45 11-06-2023
Лариса Вигандт (15:47:25 10-06-2023) Я была бы благодарна редакции амик, если бы вы все же обрати... а тут в суд запросто можно подать, Ларисf, и Вы будете правы.
16:07:22 10-06-2023
Да, меня весьма волнует состояние русского языка, по образованию я филолог. Язык- самостоятельная система, он, конечно, все перемелет и через столетие оставит в употреблении то, что необходимо. Как говорится, справится. Но иногда ему следует помочь. Новая волна заимствований в сфере культуры (не только у нас, поясняю на всякий случай, а повсеместно в стране), на мой взгляд, не имеет оснований. Оккупация языка, а следовательно, и сознания началась не вчера. Все эти менеджеры, мерчендайзеры, коучи, воркшопы, вербатимы, квесты и прочая шелуха - это наследие 90-х гг. Больше 30 лет прошло, инерция велика. По инерции и произошло называние отличного, нужного региону дела, которое предполагает развитие киноиндустрии. Вот это хорошее дело я предложила попробовать назвать по-русски. Понятно. Вопрос языковой и больше никакой.
09:55:24 11-06-2023
Лариса Вигандт (16:07:22 10-06-2023) Да, меня весьма волнует состояние русского языка, по образов... Филолог - греческое слово, у слова язык греческие корни. Состояние русского языка таково, что он состоит процентов на 60 из заимствований, усвоенных и ассимилированных. Лариса Вигандт - редактор журнала "Алтай". Редактор - не русское слово, журнал - не русское слово, и Алтай - не русское слово. Обь - не русское слово, Барнаул - не русское слово. Насчет "мерчандайзеров" - почти в каждой профессиональной среде своя терминология. Давайте поотменяем в армии ефрейторов, лейтенантов, капитанов, майоров, генералов, адмиралов. Да и слово "армия". В медицине вообще все придется заново назвать, начиная со слова "медицина". Не замаемся? Насчет слова "квест" и других - есть поколенческий сленг, каждые лет десять он обновляется. Ну нравится молодым так говорить. Ну пусть говорят. Запреты тут ничего не решат. Единственный путь - просвещение. Журнал "Алтай" мог бы учредить для школьников и студентов конкурс по русскому языку. Или конкурс сочинений по "Войне и миру". Или - по произведениям алтайских писателей. Потому что язык сильно зависит от того, что человек читает.
16:26:41 10-06-2023
Что касается, министра культуры Елены Безруковой, - человек на своем месте. Николая Федотова, реплика которого вынесена на обозрение, на моей странице остановили несколько челловек, и я в том числе. Он признал свою неправоту, подтведив это лайком. Но амик об этом ничего не написал. Теперь по пунктам. 1. Сама по себе конкурсная защита сценариев - дело отличное, оно имеет целью развитие киноиндустрии в Алтайском крае. 2. Молодых кинематографистов, затеявших это большое хорошее дело, поддержала министр. Это огромный плюс ей и всему региону. 3. Название этому мероприятию давала не министр. А на мойе странице ВК она просто взяла удар на себя, прикрыла всех (а это немалое число людей), кто по инерции, повторяю, испытывает пристрастие к англицизмам. Из всего этого хотелось бы извлечь какой-то конструктив. Не зло, которое плещет без меры (понятно почему, но все же человек в состоянии контролировать себя), нужно нам, а нормальный рабочий разговор. Общественная комиссия по русскому языку не помешала бы. Одни вывески магазинов чего стоят.
17:06:38 10-06-2023
Даже не знаю, что значат эти слова. И, конечно, звучит коряво, когда русская речь перемежается такими словечками. Вы уж или чисто по-английски говорите, или по-русски.
18:35:02 10-06-2023
Термины это термины - питчинг, кастинг, и т.п. В определенной среде всегда свой язык. Если бы Россия была законодателем мод в мире кино, то англичане и американцы учили бы слова "просмотр" и "кастинг", как в свое время учили слово "спутник". Ну давайте тогда уж вернем твердые знаки, яти и пр., чтобы уж совсем к корням. Вот эта вся борьба с англицизмами - это чистый комплекс неполноценности. Так вот, с комплексом неполноценности надо бороться, а не с вывесками и не с названиями
11:20:35 11-06-2023
Джон Кастинг-Питчинг (18:35:02 10-06-2023) Термины это термины - питчинг, кастинг, и т.п. В определенно... Вам всем там одну методичку что ли выдали? Под копирку про моду в кинематографии говорите. Есть мощная школа русского кино. Вам дали большие федеральные русские деньги. Создавайте свое! Какое отношение вы имеете к Голливуду? Вы собрались делать кино в Алтайском крае - делайте! Не обезъяничайте. Не раболепствуйте.
18:52:46 10-06-2023
Редактор - латинское слово, директор - латинское, министр - французское. Журнал - французское, культура - латинское. Я к тому, что докеда лопатой работать? Преобразования языка до какого уровня предполагаются? В старославянском слов для нашей жизни нет. Кстати, Лариса - греческое слово.
18:59:21 10-06-2023
С англицизмами пора завязывать - и хорошо бы, чтобы чиновники от культуры подавали этому достойный пример. Пока, к сожалению, наоборот. Вот ведь та же Безрукова, даже не задумавшись, нашла непонятному и неприятно звучащему для русского уха питчингу вполне разумную замену - конкурс. Тогда зачем был этот дурацкий питчинг? Кто-нибудь может это внятно объяснить? Это не шутки, ребята! Мы так привыкаем к этой иностранщине, что перестаем понимать друг друга, когда говорим по-русски. Помнится, в автобусе спросила кондуктора, на какой остановке мне удобней выйти, чтобы попасть в ТЦ "Галактика". Так дама надолго зависла и сказала, что не знает такого. Минут через пять подошла, переспросила: "Вам, наверное, ТЦ ГЭЛЭКСИ нужен? Ну так бы и сказали!" Вы думаете, это смешно?
07:39:03 11-06-2023
И? Кондуктор от этого стала недостойным человеком? Или ты решила тут выделиться на фоне другого человека - типа она коверкает русский язык? А ты вся такая правильная? Вот это реально не смешно - что у таких тёток в голове.
22:21:56 11-06-2023
Гость (07:39:03 11-06-2023) И? Кондуктор от этого стала недостойным человеком? Или ты ре... Уважаемый, уже одно то, что вы начали всем тут хамить направо и налево, доказывает, что вы неправы, но признаться в этом не хотите. Проигрывать в споре нужно тоже уметь с достоинством. Хамский тон - так себе аргумент... А я всего лишь хотела показать этой бытовой сценкой, к чему приводит повсеместное бездумное насаждение иностранщины. Люди реально перестают понимать свой собственный родной язык. И это отнюдь не безобидная ситуация! И с этим нужно бороться - пока не поздно.
09:33:37 11-06-2023
Гость (18:59:21 10-06-2023) С англицизмами пора завязывать - и хорошо бы, чтобы чиновник... Конкурс - латинское слово.
20:31:01 10-06-2023
Дмитрий (13:39:26 10-06-2023) Господа Вигандт не понимает, что в русском языке нет эквивал... Да ладно, попозорюсь с утверждением: в русском языке есть все. Вы не позорьтесь с питчингом, включайте голову сразу.
23:56:26 10-06-2023
Тупо не заимствовать слова, а писать на английском в русском мире. Типа GALAXY, а не Галактика. Вот это выглядит на уровень начальной школы.
04:46:22 11-06-2023
Лариса Вигандт (16:07:22 10-06-2023) Да, меня весьма волнует состояние русского языка, по образов... Лариса, смотрите: проблема излишнего или нарочитого употребления иноязычных слов в обиходе есть. Совершенно глупо выглядит когда селянин вместо слов «на природе» употребит open air. Однако, когда разговаривают айтишники, то они априори будут использовать слова из англоязычного вокабуляра. И это естественно. Язык - это живой организм. Он изменяется, модернизируется вместе со временем. Если бы сейчас с вами разговаривал некто из, допустим, 17-го века, то вы бы его не поняли а он вас не понял бы. Есть определенные термины, есть профессиональный язык. Обозначение определенных действий иным словом трудно обозначить, да и смешно. Ну право дело, вот например как иначе обозначить понятие «стриптиз»? Раздевание? Ну смешно же) Я не понимаю вашей позиции. Ладно этот Коля Федотов, таких людей полно. Вместо реального патриотизма (кстати, не напомните мне какого происхождения это слово?) они занимаются ерундой, ищут воображаемых врагов. В чем проблема говорить на современном, понятном всем языке? Этим Федотовым язык не понятен? Так может подтянуть свой интеллектуальный уровень, нежели пытаться всех остальных потянуть на свое донное образование? Вы не замечаете, что сейчас многие вещи именно так и происходят? Что вместо реальных дел происходит борьба с виртуальными фетишами? Вот сейчас пошла борьба с вывесками, в том числе заведений общепита или магазинов. Допустим, называются они Цветочный бутик. Лучше кому станет, если назовутся Цветочная лавка? Ну какая разница? Или Гриль-бар: лучше будет, если они станут называться Жарочная-выпивальная? Ну бред же… Лариса, не потакайте таким как этот Коля. Именно они и есть самые опасные враги разумных людей, ибо очевидные враги и так нам понятны, а вот эти Коли рядятся в самых радеющих за правое дело, но на самом деле они - жлобьё. Вы то, Лариса, журналист, по определению должны уметь обращаться с языком. Что с вами-то случилось, что вас так покорёжило слово питчинг? Повод уесть власти? Так они этих поводов дают без меры, причем в более существенных проблемах. Может лучше обратить внимание на реальные, а не выдуманные проблемы? Заканчиваю. Мне вся эта возня напомнила один анекдот, про пьяного и столб. Надеюсь вы поняли о чем я.
10:08:06 11-06-2023
Гость (04:46:22 11-06-2023) Лариса, смотрите: проблема излишнего или нарочитого употребл... Ну не надо собирать все в кучу, уважаемый! Заимствования есть в любом языке - это абсолютно нормальная, естественная вещь. Но все должно быть в меру. И употребление каких-то иностранных слов оправдано только тогда, когда в собственном языке нет слова для обозначения явления (да-да, слова заимствуются не сами по себе, а именно как обозначения конкретного предмета, явления, процесса, понятия и т.п. Ну не было в русской культуре такого явления, как стриптиз - не было и слова для него). Абсолютно неприемлемым и вредным можно считать не употребление иностранных слов вообще, а их употребление ВМЕСТО уже имеющегося в русском языке, всем понятного и освоенного языком слова для обозначения того или иного понятия. То есть о сознательной ЗАМЕНЕ РУССКОГО слова НА ИНОСТРАННОЕ - как вот эти все "опен иа", "питчинг", "гэлэкси" И ладно, если этим грешат подростки - желание повыпендриваться никто не отменял, но когда это систематически, публично делают чиновники, да еще от культуры, когда повсюду в нашем городе нас встречают вывески на иностранном языке - то это больше похоже на намеренное приучение русских людей пользоваться иностранной речью, постепенно забывая свой родной язык. Это уже ползучая диверсия какая-то. И с этим надо бороться!
11:09:10 11-06-2023
Гость (04:46:22 11-06-2023) Лариса, смотрите: проблема излишнего или нарочитого употребл... Речь не об айтишниках, а совершено ненужных заимствованиях в культуре. Учитывая, что их, во-первых, связывают с именем Шукшина, что бред, а, во-вторых, на федеральной площадке, что является навязыванием общественности идиотских терминов. Странно не понимать образованным людям, что идёт перекодировка сознания.
13:51:31 11-06-2023
Гость (04:46:22 11-06-2023) Лариса, смотрите: проблема излишнего или нарочитого употребл... "Однако, когда разговаривают айтишники, то они априори будут использовать слова из англоязычного вокабуляра." --- Вовсем нет. Я программист, но слова типа "мапа" или "стрим" использую только на работе с коллегами, когда обсуждаем код. А вне рабочей жизни вместо этих слов говорю "словарь" и "поток". Так что не надо тут наговоривать на нас. Всё должно быть уместным.
13:54:05 11-06-2023
Гость (04:46:22 11-06-2023) Лариса, смотрите: проблема излишнего или нарочитого употребл... Да, и не путайте интеллект и вставление английских словечек в свою речь. Последнее как раз признак низкого интеллекта. Мозг такого человек не может даже подобрать слова из родной речи, поэтому использует заменители на иностранном языке. А еще - учитесь писать короче. Краткость - сестра таланта.
18:45:16 11-06-2023
Гость (04:46:22 11-06-2023) Лариса, смотрите: проблема излишнего или нарочитого употребл... Светлоликая и рукопожатная либеральная общественность объявилась. Менторский тон, поучения, термины "жлобьё", "донное образование", "разумные люди". Так знакомо всё... Жаль, амик побоялся мой пост опубликовать.
10:42:00 11-06-2023
Лариса, ты всю редакцию обязала минуса ставить под угрозой увольнения? Ребята не понимают, от какой крокодилицы они могут избавиться.
10:43:41 11-06-2023
Гость (23:11:05 10-06-2023) Как филолог, Вы должны знать русскую пословицу: "Слово не во... Господи, ну какой она филолог! Это ж агу! агу, агу!
14:44:26 12-06-2023
Гость (10:43:41 11-06-2023) Господи, ну какой она филолог! Это ж агу! агу, агу! ... Не знаю где, ты, гость, учился, и учился ли вообще, но на филфак АГУ тебя бы и на порог не пустили. В АГУ была очень сильная филологическая школа, корнями уходящая в традицию Томского университета, которому уж без малого полтора века. И смею тебя уверить, даже филолог с троечным дипломом выходил из АГУ хорошим специалистом, потому что на тройку нужно было хорошо потрудиться. Да, возможно, троечники звезд с неба не хватали, как говорится, но это были крепкие специалисты, владеющие языком и культурой, умеющие мыслить и имеющие навыки самостоятельного научного исследования. Такого уровня гуманитарного образования не давал больше ни один вуз края. А уж те, кто имел дипломы с четверками и пятерками - это специалисты высшего уровня. И то, что неумное руководство уничтожило агушный филфак - это невосполнимая для края потеря, это преступление. И последствия этого решения мы все почувствуем еще не раз.
18:05:22 12-06-2023
Гость (14:44:26 12-06-2023) Не знаю где, ты, гость, учился, и учился ли вообще, но на фи... Ну сорян, где работают "мощные специалисты"? Свободная касса? Или, девушка, Вам это платье вообще по фигуре...
11:17:34 11-06-2023
Гость (04:46:22 11-06-2023) Лариса, смотрите: проблема излишнего или нарочитого употребл... Очередная благоглупость. Про вывески - вам нравится "Nogti and volosy"? Или все-таки можно это написать кириллицей? Вы так с высока оцениваете культурный уровень "донного образования" нашего, что аж завидно стало - откуда у вас такое высокое образование? Наверное, колледж за спиной? Судя по вашему высокомерному определению "жлобьё" к инакомыслящим. "Именно они и есть самые опасные враги разумных людей" - вы то себя, конечно, к "разумным" относите? Не про вас ли, "разумных" Достоевский писал в "Бесах"? Слово "питчинг" корежит не только Ларису, не корежит это слово только околокиношных мальчиков, выучивших несколько новомодных слов и употребляющих их к месту и не к месту. "...ибо очевидные враги и так нам понятны" - наверное, в очевидных врагах оказались все радеющие за чистоту русского языка, русскую культуру, русскую душу. Тогда уж отнесите к врагам и Шукшина, Распутина, Белова. Так знаком этот высокомерный и поучающий тон из бесед с последователями секты господина N.
19:22:13 11-06-2023
Гость (11:17:34 11-06-2023) Очередная благоглупость. Про вывески - вам нравится "Nogti a... Питчинг - термин узкой профессиональной тусовки. Давайте тогда все профессиональные термины менять, которые нерусские, так что ли? В одной только медицине столько слов, что русского языка не хватит. Язык - саморегулируемая система, что приживется, то останется, что не приживется, то через пять лет никто не вспомнит
19:36:56 11-06-2023
Гость (11:17:34 11-06-2023) Очередная благоглупость. Про вывески - вам нравится "Nogti a... Лоркина подруга? Оглянись. Мир меняется. Одно "загугли" чего стоит. Никто на твоё в лаптях борщ варить не посягает. Защитница, блин - вот реально - оглянись, сколько вокруг тебя дома заимствований. Да и сама ты через компуктер, энтырнет и бровузер тут маникюром тыгыдычешь.
14:47:25 12-06-2023
Гость (19:36:56 11-06-2023) Лоркина подруга? Оглянись. Мир меняется. Одно "загугли" чего... Загугли - чисто русское слово, чувак))) Уже в русском языке образованное по его же, русского языка, законам. Так что не смеши своими претензиями те самые лапти, в которых мы борщ варим.
10:05:17 12-06-2023
Гость (11:17:34 11-06-2023) Очередная благоглупость. Про вывески - вам нравится "Nogti a... И про образование) нет, не колледж я окончил, вы временем ошиблись. Колледжи - изобретение недавнее, при мне данные заведения называли иначе - шарага. А лично у меня классическое образование, не слышали что в Москве есть государственный университет? Видимо нет, не слышала)
11:27:04 11-06-2023
У медиков специфический рабочий сленг.Причём по разным специальностям свой.Зачем в сфере общей культуры применять особые термины,непонятные другими?В целях выкаблучивания,то есть демонстрации снобизма.А насчёт эквивалента-так ты так говори чтобы люди понимали )
11:32:15 11-06-2023
Вы уж извените,что я такой умный и образованный,но я правду-матку буду эквивалентами рубить.Мне некогда русские слова подыскивать чтобы мысля выражать.Я человек интеллигентный,но простой
12:00:31 11-06-2023
Один из самых бестолковых решений властей в отношении языка - это замена исконно русского названия учебного заведения "училище" на абсолютно чужеродное "колледж". Кому нужен был этот американизм? Токсичность названия "колледж" зашкаливает все разумные пределы понимания и воспитания молодого поколения.
19:31:19 11-06-2023
Гость (12:00:31 11-06-2023) Один из самых бестолковых решений властей в отношении языка ... куда охотнее пойдёт молодежь? в училище или колледж? Мир не под старпёров пишется.
13:02:47 11-06-2023
Гость (19:33:19 10-06-2023) А что создала Лариса, чтобы сравнивать себя с Далем?... Будьте логичны. Речь о фамилиях. Если есть интерес к моей персоне, ну это же просто нынче выясняется. Работаю во благо культуры, литературы и парка БМК))
16:40:10 11-06-2023
Лариса, давайте лучше про природу, там вы очень хорошо работаете. Тут у вас некоторые провалы в ощущении, это ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫХ киношников, понимаете. как кейвижуал, планинг, кастинг и режессура, как мизансцена, и прочие подобные проф-слова. ВЫ НЕПРАВЫ ТУТ. Предложение как обывателя вполне нормально и понятно, но не в струю, крч
18:50:22 11-06-2023
Лея (16:40:10 11-06-2023) Лариса, давайте лучше про природу, там вы очень хорошо работ... Таки вы киношник? Сколько слов-то выучили! Кино снимаете с помощью этих слов? Голливуд? Болливуд?
18:36:00 11-06-2023
В хохляндии так же пытаются запретить влияние русского языка. Чем Лорик отличается от подобных хохлов?
22:04:08 11-06-2023
Гость (18:36:00 11-06-2023) В хохляндии так же пытаются запретить влияние русского языка... Вы сами-то поняли, что сморозили? Хохлы пытались русским запретить говорить на их родном, русском языке, силой навязывали так называемый украинский. Русские в Хохляндии никому свой язык не навязывали, но боролись за собственное право говорить и думать на родном языке. Нам здесь исподволь навязывают английский вместо нашего родного русского. Мы против, потому что хотим у себя дома говорить и думать на своем родном, русском языке. Лариса против того, чтобы русским людям на их собственной земле насильственно навязывали чужой язык. И это правильно, потому что пока жив язык - жив и народ. Тот, кто хочет уничтожить язык - хочет уничтожить народ. Подумайте над этим на досуге.
08:52:35 12-06-2023
Когда чиновник опускается до указявок кому как есть, пить, стоять, называть и говорить, то это абсолютно точно говорит о том, что у него корона давит. Займитесь в конце концов работой, исполняйте закон и законность. А с амереканизмами народ разберётся, сам. Нет аналогов, останется, есть уйдёт. А индустрии Голливуда у нас аналогов нет, есть только короны.
10:11:25 12-06-2023
Джон Кастинг-Питчинг (09:55:24 11-06-2023) Филолог - греческое слово, у слова язык греческие корни. Сос... К последнему вашему абзацу - готова включить вас в редсовет, и вы займетесь школьными конкурсами. Сдается мне, что однажды вы уже говорили о них. Нет проблем. Пишите в личку. Мы же довольно часто общаемся. Что касается первой части комментария, и о чем здесь многие говорят - ясен пень, заимствований много, но они давно прижились в языке, понятны, имеют русские производные - суффиксы и пр. Русский язык их взял в оборот. Новая волна в сфере культуры совершенно не нужна. Она искусственна. Учитывая мощные средства трансляции, вредна.
10:43:23 12-06-2023
Что сказать в целом о "дискуссии"? 1. Спасибо тем, кто поддержал мою точку зрения. 2. Стало ещё более ясно, проблема огромна. 3. Ничего не меняется: процветает анонимное хамство. Гнилые люди. Все же следует знать, что механизм "вскрытия" анонимщиков работает, а, следовательно, возможна встреча в суде. 4. Я не знаю столько хорошего кино, сделанного в крае, сколько объявилось здесь киношников. Какой смысл вам быть анонимными? Мы знакомы. Честнее отстаивать свою точку зрения открыто. Если нужен ещё разговор на эту тему, приходите, где найти знаете.
10:54:56 12-06-2023
Гость (10:43:41 11-06-2023) Господи, ну какой она филолог! Это ж агу! агу, агу! ... А вы из педа? Там лучше филологов делают? Или из Н-ска сбежали?
17:17:01 16-06-2023
"Шукшин тоже обходился без питчингов, кейсов, вебов и прочей ерунды. Оккупация русского языка", – написала Лариса Вигандт. Оккупация ... Ну да))))))))))