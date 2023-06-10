"Оккупация русского языка". Минкульт Алтая попросили отказаться от термина "питчинг"

С таким предложением выступила, в частности, редактор литературного журнала "Алтай"

10 июня 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Однажды в Голливуде"

Министерству культуры Алтайского края предложили в рамках Шукшинских дней на Алтае заменить слово питчинг на российский аналог. Об этом на своей странице в социальных сетях написала редактор литературного журнала "Алтай" Лариса Вигандт.

В рамках Шукшинских дней на Алтае объявили сценарный питчинг (так называют короткую презентацию кинопроекта, которую сценарист/режиссер/продюсер устраивают потенциальному инвестору, желая заинтересовать его своей идеей и получить финансирование в Голливуде, – прим. ред.).

Лариса Вигандт в качестве аргумента отказаться от иностранного слова приводит цитату некого Николая Федотова: "Мы где живем, в России? Эх, видел бы это наш любимый Макарыч, наш любимый Шукшин... Наверное, он загнул бы и не таким словцом…"

На пост отреагировала министр культуры региона Елена Безрукова, которая по полочкам разложила ситуацию и объяснила, почему отбор идей на будущий сериал называют именно питчингом, а никак не иначе. Тем, кому не нравятся термины из кино, министр предложила называть мероприятие на российский лад.

"Вместе с тем в киноиндустрии есть масса терминов. Питчинг. Рибейт. И т.д., и т.п. Так к ним нужно и относиться. В официальных документах, объявлениях они так и будут звучать. Мы же не просим медиков вместо "тонометр" или "фонендоскоп" применить другие слова? В данном случае то же самое. А между собой, конечно, можем назвать это конкурсом или конкурсной защитой", – пояснила Елена Безрукова.

Слова чиновницы почему-то не убедили Ларису Вигандт и ее сторонников в социальной сети.

"Все медицинские термины имеют русское толкование, на латыни ни один пациент не поймет, что с ним происходит. Латынь (классический язык опять же) для медиков. Тут же совершенно ненужная англомания. Перебор просто. И уже не замечаем, что уродуем язык. А в сочетании с Шукшиным вообще переворот смыслов", – добавила Вигандт.

Николай Федотов, который уверен, что Шукшину бы не понравилось слово питчинг, вообще предположил, что Елена Безрукова выступает на стороне англосаксов. Правда, непонятно в чем.

"У меня ваша вся писанина вызывает только сожаление... Вы представляете русскую культуру и пытаетесь здесь же внедрить англоманию... Может, вы еще и англосаксов поддерживаете? Тогда нужно вам подумать о занимаемой вами должности", – продолжил видеть теорию заговора Николай Федотов.

Елена Безрукова объяснила, что, наоборот, поддерживает русскую культуру и любым способом ее продвигает. Некоторые пользователи также недовольны тем, что у терминов кино нет отечественных аналогов.

"Шукшин тоже обходился без питчингов, кейсов, вебов и прочей ерунды. Оккупация русского языка", – написала Лариса Вигандт.

Впрочем, большинство комментаторов не увидели ничего в том, чтобы конкурс по выявлению лучшей идеи для сценария сериала назывался питчингом.