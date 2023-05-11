Стало известно, кто из артистов приедет на Шукшинский фестиваль в 2023 году

Программа ещё не утверждена, но первые звёздные гости уже дали согласие приехать на Алтай

11 мая 2023, 07:11, ИА Амител

Фото: krasavica.info

Актриса Ольга Прокофьева станет гостьей Шукшинского кинофестиваля в 2023 году, рассказала глава Министерства культуры Алтайского края Елена Безрукова на сайте правительства региона.

Ольга Прокофьева широко известна по роли Жанны Аркадьевны в сериале "Моя прекрасная няня", актриса снималась в фильмах "Дети Арбата", "В ожидании чуда" и других. Ольга Прокофьева служит в театре Маяковского.

По словам Елены Безруковой, в настоящее время афиша Шукшинского кинофестиваля находится на стадии формирования. Жюри программы полнометражного игрового кино в 2023 году вновь возглавит Михаил Калинин – ответственный секретарь Союза кинематографистов России. Председателем жюри программы документального кино стала президент Ассоциации документального кино Союза кинематографистов России Галина Леонтьева.

Жюри программы короткометражного игрового кино возглавит заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино, исполнительный директор Молодёжного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин.

В писательскую делегацию вошли яркие представители современной поэзии Светлана Кекова и Елена Лапшина. Кроме этого, нам предстоит определить лауреата Шукшинской литературной премии, который также примет участие в фестивале.

Окончательный список звёздных гостей станет известен ближе к началу фестиваля. В 2023 году он пройдёт с 18 по 22 июля. В предварительную программу "Шукшинских дней на Алтае" вошло более 50 мероприятий. Открытие пройдёт 18 июля у памятника Василию Шукшину в Барнауле, а вечером по красной дорожке пройдут все гости и участники фестиваля.

Программа мероприятия в этом году значительно изменилась. 19 и 20 июля в Барнауле, помимо показов фильмов и творческих встреч, запланированы деловые события: стратегическая сессия, публичные лекции, мастер-классы.