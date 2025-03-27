Окно возможностей и восстановление связей. Новый посол РФ Александр Дарчиев прибыл в США

Дипломат сделал несколько заявлений о перспективах совместной работы двух государств

27 марта 2025, 08:25, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным сервиса Flightaware, самолет с Дарчиевым на борту прибыл в 20:14 по местному времени (03:14 по Москве).

Главные заявления российского посла:

РФ и США нацелены на восстановление связей, однако для этого требуется больше усилий, в том числе для расчистки санкционных завалов;

практическая работа РФ и США "взяла хороший темп", который нужно наращивать по принципу строгой взаимности;

РФ ставит перед США вопросы, в том числе об облегчении визовых процедур для простых граждан, а также возобновлении прямого авиасообщения;

Россия добивается нормализации условий работы своих дипломатов в США и возвращения шести конфискованных объектов недвижимости.

Также дипломат заявил, что сейчас в российско-американских отношениях, балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей".

"Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей", – рассказал Дарчиев журналистам.

Напомним, 6 марта 2025 года Владимир Путин назначил Александра Дарчиева российским послом в США. Ранее он занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ. Работает в системе министерства с 1992 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014 по январь 2021 года был послом в Канаде. С 2010-го – директор департамента Северной Америки МИД. Кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками.