Окно возможностей и восстановление связей. Новый посол РФ Александр Дарчиев прибыл в США
Дипломат сделал несколько заявлений о перспективах совместной работы двух государств
27 марта 2025, 08:25, ИА Амител
Новый российский посол в США Александр Дарчиев прибыл в Вашингтон. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным сервиса Flightaware, самолет с Дарчиевым на борту прибыл в 20:14 по местному времени (03:14 по Москве).
Главные заявления российского посла:
- РФ и США нацелены на восстановление связей, однако для этого требуется больше усилий, в том числе для расчистки санкционных завалов;
- практическая работа РФ и США "взяла хороший темп", который нужно наращивать по принципу строгой взаимности;
- РФ ставит перед США вопросы, в том числе об облегчении визовых процедур для простых граждан, а также возобновлении прямого авиасообщения;
- Россия добивается нормализации условий работы своих дипломатов в США и возвращения шести конфискованных объектов недвижимости.
Также дипломат заявил, что сейчас в российско-американских отношениях, балансировавших на грани разрыва, открылось "окно возможностей".
"Отрадно, что мое пребывание в США как российского посла начинается в условиях, когда в наших двусторонних отношениях, балансировавших при прежней администрации на грани разрыва, появилось определенное "окно возможностей", – рассказал Дарчиев журналистам.
Напомним, 6 марта 2025 года Владимир Путин назначил Александра Дарчиева российским послом в США. Ранее он занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД.
Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года. В 1983-м окончил МГУ. Работает в системе министерства с 1992 года, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. С октября 2014 по январь 2021 года был послом в Канаде. С 2010-го – директор департамента Северной Америки МИД. Кандидат исторических наук, владеет английским и французским языками.
10:58:14 27-03-2025
Хорошая новость
11:37:15 27-03-2025
Генри Киссинджер:
У Америки нет постоянных друзей или врагов, есть только интересы.
Быть врагом Америки может опасно, быть другом - смертельно!