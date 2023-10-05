Около 120 мешков мусора собрали в зеленой зоне на проспекте Космонавтов

Следующей территорией, которую уберут волонтеры, станет берег Оби в районе Правобережного тракта

05 октября 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Экологическая акция по очистке зеленой зоны на проспекте Космонавтов прошла в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

35 волонтеров из Архитектурно-строительного колледжа собрали около 120 мешков мусора, который впоследствии вывезли на полигон ТБО.

На следующей неделе волонтеры очистят другое место. Акция пройдет на Правобережном тракте в сторону ТЦ "Леруа Мерлен".