Больше 110 мешков мусора вывезли волонтеры с Привокзальной площади

Уже наметили цель для следующей акции – зеленая зона по улице Кулагина

03 октября 2023, 18:28, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Волонтеры в рамках месячника санитарной очистки провели акцию на Привокзальной площади Барнаула. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Убирать территорию вышли 40 человек из Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. Они собрали на площади мусор и листву. Всего получилось больше 110 мешков отходов, которые вывезли на полигон ТБО.

Цель для следующей акции уже наметили. Это зеленая зона по улице Кулагина.