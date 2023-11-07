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Около 18% россиян отдают на кредиты больше половины зарплаты

Каждый пятый признался, что периодически пропускает выплаты

07 ноября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Около 18% россиян рассказали о том, что они вынуждены отдавать на кредиты больше половины ежемесячного заработка. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос, проведенный сервисом "Кредитный помощник".

42% опрошенных рассказали, что отдают на платежи по кредитам от 10 до 30% ежемесячного заработка. Еще 24% платят от 30 до 50%.

Четыре процента респондентов рассказали, что отдают на кредиты ежемесячно более 80% своего дохода. 

Опрос проводился в октябре 2023 года. Участие в нем приняли 1500 россиян в возрасте старше 18 лет. 

деньги кредит

Комментарии 7

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Колхозник

16:43:13 07-11-2023

Вот он истинный средний класс!!!

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Гость

20:38:52 07-11-2023

Колхозник (16:43:13 07-11-2023) Вот он истинный средний класс!!! ... А ты какой класс?

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Гость

16:56:49 07-11-2023

Ну и дураки. Жестоко но правда.

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Гость

17:37:37 07-11-2023

Это рабство! Пусть называется "кредитное", но рабство.

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Гость

17:50:57 07-11-2023

Среднего класса нет! Это выдумка англичан... Есть хорошо обеспеченные, мало обеспеченные, и совсем не обеспеченные представители Наемного Класса! Средний класс - это когда ты владеешь акциями предприятия на котором работаешь простым наемным рабочим!.. хочешь больше дивидендов - у тебя падает ЗП! Хочешь больше ЗП, тогда не рассчитывай на большие дивиденды...! На этом английская буржуазия и поймала своих пролетариев, что бы те не помышляли революционировать как в Европе!..

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гость

22:38:23 07-11-2023

Это о чём говорит? О том, что мизерные з/п и дороговизна товаров и услуг. Президент наш в курсе как платить людям, в чем ходить и что есть? По человечески понять надо граждан страны родной. Ведь пока жив человек ему необходимо всё, а у нас всё и вся недосягаемо.

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Гость

15:09:24 08-11-2023

гость (22:38:23 07-11-2023) Это о чём говорит? О том, что мизерные з/п и дороговизна тов... ] Вы что там все дружно пьёте или курите? Закредитованность населения, это, в первую очередь, не от недостатка денег на всё самое необходимое, это от непомерной глупости, тщеславия и завистливости, приправленных навязчивой рекламой "доступных" кредитов. Вот смотрите- пузырь цен на недвигу раздут из-за раздачи кому попало кредитов, люди в кредит покупают китайский автохлам и, в результате то, что должно стоить 500-800 тысяч стоит 2-3 миллиона... это что, от бедности или маленьких зарплат? Это от непролазной тупости! Читайте Генри Форда, он совершенно чётко объяснил, в каком случае можно брать кредит...

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