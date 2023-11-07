Около 18% россиян отдают на кредиты больше половины зарплаты

Каждый пятый признался, что периодически пропускает выплаты

07 ноября 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Около 18% россиян рассказали о том, что они вынуждены отдавать на кредиты больше половины ежемесячного заработка. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на опрос, проведенный сервисом "Кредитный помощник".

42% опрошенных рассказали, что отдают на платежи по кредитам от 10 до 30% ежемесячного заработка. Еще 24% платят от 30 до 50%.

Четыре процента респондентов рассказали, что отдают на кредиты ежемесячно более 80% своего дохода.

Опрос проводился в октябре 2023 года. Участие в нем приняли 1500 россиян в возрасте старше 18 лет.