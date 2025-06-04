Около 3500 человек приняли участие в "Зеленом марафоне" в барнаульском парке "Изумрудный"
Масштабный забег прошел уже в 12-й раз
04 июня 2025, 07:14, ИА Амител
Около 140 тысяч человек вышли на старт СберПрайм "Зеленого марафона", который состоялся уже в 12-й раз в 60 городах страны. Еще около 150 тысяч человек собрались на старте, чтобы поддержать участников забегов. Мероприятие прошло от Петропавловска-Камчатского до Калининграда, а также в белорусском Гомеле.
В Сибири "Зеленый марафон" провели в девяти городах, в забеге приняли участие более 35 тысяч человек. Больше 21 тысячи спортсменов вышли на дистанции 4,2 км и 10 км, а также стали участниками детских и инклюзивных забегов.
В Барнауле праздник провели в парке "Изумрудный". Там также прошел квест "Зеленый маршрут". Всего в этом году в мероприятии приняли участие порядка 3500 человек - как бегунов, так и болельщиков. За детскими стартами на 420 метров состоялся главный забег – на 4,2 км, а затем северная ходьба на 500 метров.
В этом году регистрационные взносы участников направят в благотворительный фонд "Вклад в будущее" в поддержку развития инклюзивного образования детей в России – для детей с особенностями и опытом сиротства. Вместе с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" собрано уже более 30 миллионов рублей пожертвований. Сбор средств продолжается. Вся собранная сумма будет удвоена Сбером.
В Сибири в рамках "Зеленого марафона" также состоялась благотворительная акция "Коробка храбрости", приуроченная ко Дню защиты детей. Она помогает подарить радость маленьким пациентам, которые встречают праздник в больнице или проходят медицинские процедуры. Каждый желающий мог принести подарок и положить его в специально оформленную коробку, размещенную на площадке марафона.
Было собрано более тысячи подарков. Все вещи и игрушки передадут в детские больницы в городах проведения "Зеленого марафона".
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