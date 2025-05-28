Спорт, музыка, подарки. Барнаульцев приглашают поучаствовать в "Зеленом марафоне" от Сбера

Забег бесплатный. Будут и детские, и взрослые дистанции

28 мая 2025, 17:00, ИА Амител erid: 2W5zFG4nVx4

Марафон / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E / amic.ru

В субботу, 31 мая 2025 года, в 60 городах России пройдет "Зеленый марафон" – массовый спортивный праздник, в котором примут участие около 20 тысяч жителей Сибири. Регистрация участников продолжается.

В Барнауле мероприятие состоится в парке "Изумрудный" (проспект Комсомольский, 128). Основная дистанция марафона составит 4,2 км. Также запланированы детский забег и маршрут для любителей скандинавской ходьбы.

Принять участие в забеге можно бесплатно (за исключением Москвы). Однако желающие могут пожертвовать любую сумму на развитие инклюзивного образования в России. Собранные средства Сбер удвоит и перечислит в фонд "Вклад в будущее".

На стартовой площадке в Барнауле участников и гостей ждут музыкальные зоны, развлекательные активности и подарки от партнеров – все для того, чтобы этот день стал по-настоящему запоминающимся.

Торжественное открытие марафона состоится в 11:00. С 09:00 начнут выдачу номеров, заработают интерактивные площадки. Зарегистрироваться на участие можно до конца дня 28 мая на официальном сайте проекта.

Партнер марафона – подписка СберПрайм. Все участники застрахованы в СберСтраховании. Для получения стартового номера необходимо предъявить оригинал медицинской справки, подтверждающей допуск к участию, – это обязательное условие, установленное законодательством.

Возрастное ограничение 12+

ПАО Сбербанк; ИНН 7707083893

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