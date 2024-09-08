Около 60 человек стали участниками массовой драки в Краснодаре
Причиной массовой потасовки могла быть девушка
08 сентября 2024, 09:50, ИА Амител
Толпа у места массовой драки / Кадр из видео / Shot
Массовая драка произошла в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По словам местных жителей, причиной такой крупной потасовки могла стать девушка. Предположительно, кто-то избил ее вместе с молодым человеком.
На место приехали сотрудники полиции, которые остановили побоище. Активных участников конфликта задержали. Вероятно, в отношении некоторых из них после опроса будут возбуждены дела.
Отмечается, что за помощью врачей никто не обращался.
10:09:31 08-09-2024
Скоро нас попросят приезжие их нашей же страны, мы никак не защищены от них. Это позор. В собственной стране от приезжих отбиться не можем, а наши мужики на СВО, этим чуркам и их заматашкам мир отвоевывают. Позор, нашему правительству позор!!!!!
10:33:25 08-09-2024
Кубаноиды злые , но не сильные.
Коль в больницу ни кто не обращался, по/ле драки
11:54:45 08-09-2024
Эт не драка, раз даже никто не пострадал
14:21:18 08-09-2024
Гость (11:54:45 08-09-2024) Эт не драка, раз даже никто не пострадал... Если не обращались, это не значит, что не пострадали...
18:35:06 08-09-2024
RUSSKIY (14:21:18 08-09-2024) Если не обращались, это не значит, что не пострадали...... Если не обращались, не значит что не обращались
10:32:20 09-09-2024
Кубаноид (18:35:06 08-09-2024) Если не обращались, не значит что не обращались... Если драка , не значит драка ..