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Около 60 человек стали участниками массовой драки в Краснодаре

Причиной массовой потасовки могла быть девушка

08 сентября 2024, 09:50, ИА Амител

Толпа у места массовой драки / Кадр из видео / Shot
Толпа у места массовой драки / Кадр из видео / Shot

Массовая драка произошла в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По словам местных жителей, причиной такой крупной потасовки могла стать девушка. Предположительно, кто-то избил ее вместе с молодым человеком.

На место приехали сотрудники полиции, которые остановили побоище. Активных участников конфликта задержали. Вероятно, в отношении некоторых из них после опроса будут возбуждены дела.

Отмечается, что за помощью врачей никто не обращался.

полиция

Комментарии 6

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Гость

10:09:31 08-09-2024

Скоро нас попросят приезжие их нашей же страны, мы никак не защищены от них. Это позор. В собственной стране от приезжих отбиться не можем, а наши мужики на СВО, этим чуркам и их заматашкам мир отвоевывают. Позор, нашему правительству позор!!!!!

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Гость

10:33:25 08-09-2024

Кубаноиды злые , но не сильные.
Коль в больницу ни кто не обращался, по/ле драки

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Гость

11:54:45 08-09-2024

Эт не драка, раз даже никто не пострадал

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RUSSKIY

14:21:18 08-09-2024

Гость (11:54:45 08-09-2024) Эт не драка, раз даже никто не пострадал... Если не обращались, это не значит, что не пострадали...

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Кубаноид

18:35:06 08-09-2024

RUSSKIY (14:21:18 08-09-2024) Если не обращались, это не значит, что не пострадали...... Если не обращались, не значит что не обращались

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Гость

10:32:20 09-09-2024

Кубаноид (18:35:06 08-09-2024) Если не обращались, не значит что не обращались... Если драка , не значит драка ..

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