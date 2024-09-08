Около 60 человек стали участниками массовой драки в Краснодаре

Причиной массовой потасовки могла быть девушка

08 сентября 2024, 09:50, ИА Амител

Толпа у места массовой драки / Кадр из видео / Shot

Массовая драка произошла в Краснодарском крае. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

По словам местных жителей, причиной такой крупной потасовки могла стать девушка. Предположительно, кто-то избил ее вместе с молодым человеком.

На место приехали сотрудники полиции, которые остановили побоище. Активных участников конфликта задержали. Вероятно, в отношении некоторых из них после опроса будут возбуждены дела.

Отмечается, что за помощью врачей никто не обращался.