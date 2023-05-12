Около 7 млн рублей готовы потратить власти Барнаула на снос аварийных деревьев
Аварийные деревья снесут во всех пяти районах краевой столицы
12 мая 2023, 14:50, ИА Амител
Мэрия Барнаула готова потратить около 7 млн рублей на снос аварийных деревьев в Центральном, Октябрьском, Индустриальном, Ленинском и Железнодорожном районах города. Все подрядчики определятся до 17-18 мая. Информация об этом есть на портале госзакупок.
5 и 10 мая на госзакупках разместили пять лотов – по одному на каждый район. Начальная цена контракта у всех примерно одинаковая – 1,4 млн рублей. На Железнодорожный район пришлось чуть поменьше – 1,3 млн рублей.
Подрядчики будут валить деревья, грузить их и перевозить. Также они вывезут с места порубочные остатки, ветки, листья и опилки.
Деревья будут рубить:
В Центральном районе: в посёлке Затон и селе Лебяжье, на Змеиногорском тракте, на Демидовской площади, на улицах Короленко, Анатолия, Ползунова, Партизанская, Целинная, Герцена, Чернышевского и так далее.
В Октябрьском районе: на проспекте Калинина и Космонавтов, Ленина, на ул. Кулагина, Маяковского, Тимуровской, Глушкова и других.
В Индустриальном районе: на Павловском тракте, на улицах Георгиева, Шумакова, Попова, Взлётная, Декоративная, Малахова и так далее.
В Железнодорожном и в Ленинском районе точно улицы не указаны.
Контракты вступят в силу со дня их подписания и будут действовать до 30 сентября 2023 года. Работу подрядчики должны выполнить в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.
На лоты по Центральному и Октябрьскому районам компании смогут подавать заявки до 18 мая. А на аукционы по Индустриальному, Ленинскому и Железнодорожному районам – до 17 мая.
14:57:46 12-05-2023
точно потратить? или собрать с жильцов строкой в квиташке типа Прочие расходы?
15:15:03 12-05-2023
рубят хорошие деревья, которые мешают парковаться. А я уже третий год из окна сломанное дерево вижу, но где оно я не скажу, а то они еще и хорошие соседние уничтожат за компанию
19:20:42 12-05-2023
Любимая тема и работа нашей мэрии, но не любимая жителей города. Я вообще в центре не вижу никаких аварийных, но всё равно пилят, даже и нормальные. Центр задыхается, но всем по барабану, к сожаленью
03:05:01 14-05-2023
На Глушкова, 26 и 28 клёны, как столетние дубы, разрослись, уже ломаются сами по себе. И через пешеходные тротуары перекинулись, и по крышам ложатся. Не пропустите, пожалуйста.
15:47:14 14-05-2023
гость (03:05:01 14-05-2023) На Глушкова, 26 и 28 клёны, как столетние дубы, разрослись,... Ага, вырубите все нафиг! А то жоповозки свои некуда ставить.