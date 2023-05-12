Около 7 млн рублей готовы потратить власти Барнаула на снос аварийных деревьев

Аварийные деревья снесут во всех пяти районах краевой столицы

12 мая 2023, 14:50, ИА Амител

Деревья в Барнауле/ Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула готова потратить около 7 млн рублей на снос аварийных деревьев в Центральном, Октябрьском, Индустриальном, Ленинском и Железнодорожном районах города. Все подрядчики определятся до 17-18 мая. Информация об этом есть на портале госзакупок.

5 и 10 мая на госзакупках разместили пять лотов – по одному на каждый район. Начальная цена контракта у всех примерно одинаковая – 1,4 млн рублей. На Железнодорожный район пришлось чуть поменьше – 1,3 млн рублей.

Подрядчики будут валить деревья, грузить их и перевозить. Также они вывезут с места порубочные остатки, ветки, листья и опилки.

Деревья будут рубить:

В Центральном районе: в посёлке Затон и селе Лебяжье, на Змеиногорском тракте, на Демидовской площади, на улицах Короленко, Анатолия, Ползунова, Партизанская, Целинная, Герцена, Чернышевского и так далее.

В Октябрьском районе: на проспекте Калинина и Космонавтов, Ленина, на ул. Кулагина, Маяковского, Тимуровской, Глушкова и других.

В Индустриальном районе: на Павловском тракте, на улицах Георгиева, Шумакова, Попова, Взлётная, Декоративная, Малахова и так далее.

В Железнодорожном и в Ленинском районе точно улицы не указаны.

Контракты вступят в силу со дня их подписания и будут действовать до 30 сентября 2023 года. Работу подрядчики должны выполнить в течение 60 календарных дней с момента заключения договора.

На лоты по Центральному и Октябрьскому районам компании смогут подавать заявки до 18 мая. А на аукционы по Индустриальному, Ленинскому и Железнодорожному районам – до 17 мая.