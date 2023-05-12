Мэрия Барнаула намерена потратить на уничтожение конопли в городе 430 тысяч рублей
Подрядчик уберёт коноплю в 66 местах города
12 мая 2023, 13:35, ИА Амител
Подрядчика для уборки дикорастущей конопли ищут в Барнауле. Мэрия города собирается потратить на это максимум 430 тысяч рублей. Победителя аукциона определят после 17 мая. Именно до этой даты компании могут подавать заявки на закупку. Соответствующий лот размещён на портале госзакупок.
Работы будут идти в Октябрьском, Центральном, Ленинском и Индустриальном районах на улицах Путейская, Ткацкая, Северо-Западная, Юрина, Пролетарская, Интернациональная, Лермонтова, Водников, Куета, в посёлках Черницк, Бельмесево, Землянуха, в сёлах Гонба, Власиха и на других участках. Всего в списке 66 мест с дикорастущей коноплёй.
Срезать коноплю подрядчик будет до 31 августа включительно. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Отметим, что дикорастущую коноплю в Барнауле срубают каждый год. В прошлом году цена закупки составила 198 тысяч рублей (при начальной стоимости 397,3 тысячи рублей). А в 2021 году подрядчику заплатили 227,1 тысячи рублей при стартовой цене 409,3 тысячи.
13:44:24 12-05-2023
а способ какой? внутрь?
14:13:23 12-05-2023
попросить нарков -за бесплатно справятся
14:47:07 12-05-2023
Гость (14:13:23 12-05-2023) попросить нарков -за бесплатно справятся... еще и доплатят
14:25:55 12-05-2023
ГДЕ конопля на С-Западной? Скажите адрес.
15:01:54 12-05-2023
Раньше коноплю садили и использовали как сырье, а сейчас какая то сомнительная забота от наркоманов. Что у нас до сих пор коноплей месной балуются?! Да от мухомора больше эфекта чем от нашей конопли. Кому надо тот возьмет качественный продукт.
16:02:53 12-05-2023
Весь английский флот одно время был построен из русского леса и русской конопли (пеньки), пока Иван Грозный им по рукам не надавал за воровство и хамство... А теперь они её уничтожают, за наш счёт...! Ндааа?
16:49:08 12-05-2023
В мэрии вообще ни одного человека вменяемого не нашлось, чтобы объяснить тот факт, что в ЭТОЙ конопле нет ничего. Так, сорняк. Равносильно можно и на борьбу с крапивой бабос выделять.
17:02:11 12-05-2023
Так это просто бабло попилить. Потом отчитаются о мероприятии антинаркоманском.
21:16:49 12-05-2023
прямо в открытую - пилим бабосы. за дэбилов народ держите? все всё прекрасно понимают - для чего это бесполезное занятие