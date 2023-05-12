Мэрия Барнаула намерена потратить на уничтожение конопли в городе 430 тысяч рублей

Подрядчик уберёт коноплю в 66 местах города

12 мая 2023, 13:35, ИА Амител

Конопля / Фото: unsplash.com

Подрядчика для уборки дикорастущей конопли ищут в Барнауле. Мэрия города собирается потратить на это максимум 430 тысяч рублей. Победителя аукциона определят после 17 мая. Именно до этой даты компании могут подавать заявки на закупку. Соответствующий лот размещён на портале госзакупок.

Работы будут идти в Октябрьском, Центральном, Ленинском и Индустриальном районах на улицах Путейская, Ткацкая, Северо-Западная, Юрина, Пролетарская, Интернациональная, Лермонтова, Водников, Куета, в посёлках Черницк, Бельмесево, Землянуха, в сёлах Гонба, Власиха и на других участках. Всего в списке 66 мест с дикорастущей коноплёй.

Срезать коноплю подрядчик будет до 31 августа включительно. Контракт будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Отметим, что дикорастущую коноплю в Барнауле срубают каждый год. В прошлом году цена закупки составила 198 тысяч рублей (при начальной стоимости 397,3 тысячи рублей). А в 2021 году подрядчику заплатили 227,1 тысячи рублей при стартовой цене 409,3 тысячи.