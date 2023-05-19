Около 70 компаний включат в новый пакет антироссийских санкций

Ограничения коснутся и предприятий, которые работают в других странах

19 мая 2023, 09:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В новый пакет санкций со стороны США войдут около 300 компаний, лиц, судов и самолётов. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель правительства США перед саммитом G7 заявил о том, что новый пакет ограничений уже готовится. Он также отметил, что в него войдут около 70 предприятий, которые работают в России, на территории Ближнего Востока и Европы.

Уточнять, какие именно фирмы могут оказаться в санкционном списке, политик не стал.