Около тысячи человек были эвакуированы из торгового центра "Мега" в Новосибирске

В здании сработала пожарная сигнализация

05 марта 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: vk.com/act54

Вечером 4 марта из торгового центра "Мега" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС.

Пожарная сигнализация сработала в здании в 20:45 по местному времени. К прибытию пожарных администрация уже эвакуировала посетителей.

Как выяснили огнеборцы, в подсобке одного из магазинов на первом этаже ТЦ произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения.

Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.