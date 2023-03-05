Около тысячи человек были эвакуированы из торгового центра "Мега" в Новосибирске
В здании сработала пожарная сигнализация
05 марта 2023, 07:35, ИА Амител
Фото: vk.com/act54
Вечером 4 марта из торгового центра "Мега" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС.
Пожарная сигнализация сработала в здании в 20:45 по местному времени. К прибытию пожарных администрация уже эвакуировала посетителей.
Как выяснили огнеборцы, в подсобке одного из магазинов на первом этаже ТЦ произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения.
Торговый центр продолжил работу в штатном режиме.
Комментарии 0