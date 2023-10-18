500 человек погибли в результате ракетного удара по больнице в секторе Газа
Среди жертв – сотни детей
18 октября 2023, 07:45, ИА Амител
В результате удара по больнице "Аль-Ахли Аль-Маадани" в секторе Газа погибли не менее 500 человек, пишет Lenta.ru, ссылаясь на телеканал Al Arabiya.
По его данным, все жертвы были мирными жителями. Среди них – сотни детей.
Откуда был нанесен удар и кто именно атаковал медучреждение, пока не установлено. Израиль обвинил в авиаударе палестинскую группировку "Исламский джихад" (организация признана террористической и запрещена в России). В Армии обороны Израиля считают, что взрыв случился из-за неудачного запуска ракет ХАМАС, которое хотело обстрелять территорию Израиля. ХАМАС же, в свою очередь, обвиняет в этом Израиль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные к этому не причастны.
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур и поручил приспустить флаги. А шиитское движение "Хезболла" в Ливане объявило 18 октября "днем гнева" против Израиля и призвало население арабских и мусульманских стран выходить на протесты.
07:52:00 18-10-2023
Не надо было арабам спецоперацию начинать .
08:00:31 18-10-2023
Спецоперацию Израиль 75 лет назад начал
08:06:39 18-10-2023
Сделанная из трубы ракета ХАМАС попала в кондиционер больницы,что и привело к таким разрушениям и 800-ам погибшим мирного населения.
11:13:20 18-10-2023
Гость (08:06:39 18-10-2023) Сделанная из трубы ракета ХАМАС попала в кондиционер больниц... Это не стандартный прием, а неверный расчет при запуске. Ракета у ХАМАСа не полетела, а сразу же упала на своей территории
13:55:08 18-10-2023
Гость (08:06:39 18-10-2023) Сделанная из трубы ракета ХАМАС попала в кондиционер больниц... Ханания Нафтали, советник израильского премьера Нетаньяху, разместил на своей странице в сети Х пост с ударом по больнице, заявив, что учреждение атаковал ЦАХАЛ, уничтожив "множество террористов".
08:19:14 18-10-2023
Это стандартный прием, в Одессе тоже сами себя
13:55:30 18-10-2023
Гость (08:19:14 18-10-2023) Это стандартный прием, в Одессе тоже сами себя... Ханания Нафтали, советник израильского премьера Нетаньяху, разместил на своей странице в сети Х пост с ударом по больнице, заявив, что учреждение атаковал ЦАХАЛ, уничтожив "множество террористов".
08:48:47 18-10-2023
У Хамаса нет таких мощных ракет, чтобы развалить целиком больницу. Когда их ракеты прилетают в дома израильтян, то максимум стену обрушить могут, чаще всего просто дырки в домах. Так что судя по всему Израиль продолжает творить геноцид палестинцев. Нужно ввести против Израиля санкции, запретить участие в Олимпиадах и т.д., но это же другое с точки зрения Пендостана и его шавок.
10:32:19 18-10-2023
ыть (08:48:47 18-10-2023) У Хамаса нет таких мощных ракет, чтобы развалить целиком бол... Одна их них попала тебе в голову и сделала там дырочку. Срочно заклей скотчем, а то прям видно, как вместе с мозгом интеллект пропадает.
09:06:19 18-10-2023
а еще евреи удивляются почему их нигде не любят. пришли на землю где арабы жили столетия, если не тысячелетия, и выгнали арабов с их земель. на одного убитого соплеменника уничтожают 10 арабов. думаете арабы это простят? мира там не будет никогда, пока одна из сторон полностью не уничтожит другую.
10:30:49 18-10-2023
Гость (09:06:19 18-10-2023) а еще евреи удивляются почему их нигде не любят. пришли на з... Ну да, Иудея, это же истинно арабская земля и в Библии ничего про неё не написано. И Вифлеем, Иерусалим - это всё исконно-посконно арабское. Ещё поди крест на себе носишь, а чушь несёшь на голубом глазу про евреев Ну впрочем кремлеботам на исторические факты пофиг, у них нет цели правду донести до людей.
10:38:38 18-10-2023
Гость (10:30:49 18-10-2023) Гость (09:06:19 18-10-2023) а еще евреи удивляются поч... А с чего ты про кремлеботов рот открыла? Путин, будучи в Киргизии, заявил СМИ, что Израиль вправе защищаться от нападения. Он и с Нетаньягу телефонные переговоры провел, предложил свою помощь в освобождении заложников.
10:41:45 18-10-2023
Гость (10:30:49 18-10-2023) Гость (09:06:19 18-10-2023) а еще евреи удивляются поч... В 70-м году от рождества Христова евреи ушли с тех земель. И Б-г запретил им возвращаться и создавать свое государство. Но ты ведь этого не знаешь, скачешь по-верхам...
11:56:13 18-10-2023
Гость (10:30:49 18-10-2023) Гость (09:06:19 18-10-2023) а еще евреи удивляются поч... а с каких пор библия стала историческим справочником? сказка - не более. но даже если не сказка, то Бог за грехи выселил евреев из Иудеи и расселил по всей земле. кстати, креста нет, но знаю про религию по-более многих "верующих".
12:10:13 18-10-2023
Гость (11:56:13 18-10-2023) а с каких пор библия стала историческим справочником? сказка... Библия - не сказка. Но читать ее нужно целиком, а не выборочно, если охота ссылаться на неё. Жить-то там жили евреи. Но не дольше, чем арабы. И давным-давно, около двух тысяч лет назад. За это время они утеряли право на эту землю.
12:08:40 18-10-2023
Гость (10:30:49 18-10-2023) Гость (09:06:19 18-10-2023) а еще евреи удивляются поч... Если уж вы сослались на Библию, то должны знать, что евреи на эти земли пришли из Египта. И захватили их силой. Потом их силой выгнали оттуда римляне. И с тех вот уже около двух тысяч лет на этих землях живут арабы.
11:08:17 18-10-2023
Гость (09:06:19 18-10-2023) а еще евреи удивляются почему их нигде не любят. пришли на з... И арабы, и иудеи - один народ!
09:22:09 18-10-2023
Время для сплочения арабского мира. нацисты должны быть уничтожены все до единого
10:18:56 18-10-2023
Чучмек (09:22:09 18-10-2023) Время для сплочения арабского мира. нацисты должны быть унич... Найдут в европе,уничтожат и в европе.
10:33:31 18-10-2023
Чучмек (09:22:09 18-10-2023) Время для сплочения арабского мира. нацисты должны быть унич... Потом арабы и за тебя возьмутся, неверный.
10:03:04 18-10-2023
Где осуждение ООН? Нету. Где озабоченность гибелью сотен детей Пугачевыми/Галкиными/Ургантами/Макаревичами? Нету. Это другое. Это демократическая бомбардировка.
10:08:18 18-10-2023
Это, кстати, ответ зеленскому - могут ли быть евреи фашистами...
10:42:32 18-10-2023
а зачем они сами по себе стреляют то?
12:44:04 18-10-2023
гость (10:42:32 18-10-2023) а зачем они сами по себе стреляют то?... А зачем ты в детстве головой об пол ударился?
13:58:53 18-10-2023
гость (10:42:32 18-10-2023) а зачем они сами по себе стреляют то?... Ага, да. Тогда и евреи само по себе лупят, по-вашей логике.
11:59:19 18-10-2023
У нас своих проблем хватает
12:16:36 18-10-2023
Они еще проблем добавить могут. Только при очень удачном раскладе одну из проблем, связанную с поставками оружия на Украину, наоборот могут немного облегчить
12:30:32 18-10-2023
читаю комментарии, кошмар..люди, вы люди? откуда столько кровожадности? Антисиметизм в крови. Израиль доказал, что ракета была палестинская, из-за неверного расчета просто не улетела никуда и грохнула по своей же территории. Ответственность за взрыв на "Исламском Джихаде". Но вам нужно уничтожить евреев. Вы в своем уме? какую-то Одессу приплели. Вы вообще о чем?
13:22:23 18-10-2023
Гость (12:30:32 18-10-2023) читаю комментарии, кошмар..люди, вы люди? откуда столько кро... да да. евреи умеют сказки рассказывать. и некоторые даже в них верят. откуда у арабов такая мощная ракета? американские эксперты проанализировали видео и звук - это американская бомба, стоит на вооружении израиля.
13:55:44 18-10-2023
Гость (12:30:32 18-10-2023) читаю комментарии, кошмар..люди, вы люди? откуда столько кро... Ханания Нафтали, советник израильского премьера Нетаньяху, разместил на своей странице в сети Х пост с ударом по больнице, заявив, что учреждение атаковал ЦАХАЛ, уничтожив "множество террористов".
13:56:31 18-10-2023
Гость (12:30:32 18-10-2023) читаю комментарии, кошмар..люди, вы люди? откуда столько кро... Доказали?!? По-вашему то, что они переложили вину с себя на палестинцев - это называется "доказали"? Евреи - такие евреи...
17:53:02 18-10-2023
Гость (12:30:32 18-10-2023) читаю комментарии, кошмар..люди, вы люди? откуда столько кро... Ой ли. Стоит хоть слово сказать против еврея, сразу начинаются обвинения в антисиметизме. Удобно, да? А я вас тогда в русофобии в ответ обвиню, раз вы спорите тут с русскими. Что, русофобия у вас в крови?