Оконное предприятие подвело итоги участия в нацпроекте "Производительность труда"

О результатах шестимесячного участия рассказали в ООО "ТД Консиб-Барнаул"

27 ноября 2023, 10:50, ИА Амител

ООО "ТД Консиб-Барнаул" / Фото: КАУ "АЦКР"

20 ноября 2023 года крупное современное предприятие Алтая по производству окон ООО "ТД Консиб-Барнаул" подвело итоги шестимесячного участия в нацпроекте "Производительность труда". В мероприятии участвовала рабочая группа от компании, а также представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и Министерства экономического развития Алтайского края.

Как проходила работа в рамках нацпроекта?

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства выбран процесс изготовления алюминиевых конструкций.

Совместно с экспертами РЦК рабочая группа предприятия проанализировала текущее состояние потока и выявила узкое место, где происходит задержка. Участники рабочей группы разработали план мероприятий по решению проблем и приступили к его реализации.

В результате всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса на 76,5%, сократило незавершенное производство на 77,5% и повысило выработку на 37,9%.

Что говорят о проделанной работе на предприятии?

Исполнительный директор Андрей Алешин подвел итоги проекта, обозначил важность решения проблем на предприятии и внедрения инструментов бережливого производства для развития производственной системы.

Также отметил значимость участия предприятия в национальном проекте для повышения имиджа, результативности и лояльности от клиентов.

Руководитель проектного офиса Сергей Мерзликин обозначил достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие два с половиной года.

Так же был составлен план обучения сотрудников предприятия инструментам бережливого производства.

Как о работе отзываются специалисты?

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер подчеркнул важность нацпроекта "Производительность труда" и самой методологии для предприятия. Он отметил полученные результаты, несмотря на высокую загрузку предприятия в сезон, а также поблагодарил сотрудников за достижение целей проекта.

Представитель Минэкономразвития Алтайского края Людмила Куркова поблагодарила руководство за принятие решения о вступлении в национальный проект, отметила важность и ценность каждого предприятия для достижения целей региона. И пожелала идти вперед и добиваться успехов.

Впереди предприятие ожидает тиражирование полученных знаний и навыков по всем группам маржинальных продуктов.

Как принять участие в нацпроекте "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru