Предприятие Алтая подвело итоги участия в нацпроекте "Производительность труда"

О результатах трехмесячного участия и о планах на будущее рассказали в ООО "Сити Бэйкер"

24 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Сотрудники предприятия / Фото: КАУ "АЦКР"

20 ноября 2023 года кондитерское предприятие ООО "Сити Бэйкер" подвело промежуточные итоги трехмесячного участия в национальном проекте "Производительность труда". Проект реализовывали при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере повышения производительности труда.

Что удалось сделать за три месяца участия в нацпроекте?

При анализе пилотного потока "Оптимизация процесса производства ореха со сгущенкой" рабочая группа выявила 20 проблем.

На эталонном участке:

создали эффективное и безопасное рабочее место по системе 5С*;

разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест;

внедрили почасовой производственный анализ;

составили матрицу компетенций;

проанализировали навыки и умения каждого сотрудника.

Также сейчас ведут анализ эффективности работы линии АЛПО-300 (ОЕЕ).

Руководитель проектного офиса Олег Зайцев отметил лучших сотрудников предприятия денежным вознаграждением.

Что думают о проделанной работе на предприятии?

Собственник ООО "Сити Бэйкер" Антон Менько поблагодарил участников рабочей группы за помощь и проделанную работу, выразил благодарность сотрудникам РЦК в сфере производительности труда за возможность увидеть работу предприятия под другим углом.

Он также отметил важность полученного опыта и знаний для применения на все ключевые потоки предприятия и сделал акцент на предстоящую большую работу в рамках следующих трех месяцев с последующим контролем достигнутых результатов.

Что ждет "Сити Бэйкер" в следующие три месяца участия в нацпроекте?

Рабочей группе предстоит большая работа:

внедрение системы предложений по улучшению;

составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия;

обучение сотрудников сертифицированным инструктором по бережливому производству.

Как оценили проделанную работу специалисты?

Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер отметил важность вступления компании в нацпроект "Производительность труда", поблагодарил присутствующих за доверие, а также поздравил с первыми результатами и пожелал удачи в достижении целей проекта.

А представитель Минэкономразвития Алтайского края Людмила Куркова напомнила о выгодах для предприятия от вступления в нацпроект.

Как стать участником нацпроекта "Производительность труда"?

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.