Предприятие Алтая подвело итоги участия в нацпроекте "Производительность труда"
О результатах трехмесячного участия и о планах на будущее рассказали в ООО "Сити Бэйкер"
24 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
20 ноября 2023 года кондитерское предприятие ООО "Сити Бэйкер" подвело промежуточные итоги трехмесячного участия в национальном проекте "Производительность труда". Проект реализовывали при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере повышения производительности труда.
Что удалось сделать за три месяца участия в нацпроекте?
При анализе пилотного потока "Оптимизация процесса производства ореха со сгущенкой" рабочая группа выявила 20 проблем.
На эталонном участке:
- создали эффективное и безопасное рабочее место по системе 5С*;
- разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест;
- внедрили почасовой производственный анализ;
- составили матрицу компетенций;
- проанализировали навыки и умения каждого сотрудника.
Также сейчас ведут анализ эффективности работы линии АЛПО-300 (ОЕЕ).
Руководитель проектного офиса Олег Зайцев отметил лучших сотрудников предприятия денежным вознаграждением.
Что думают о проделанной работе на предприятии?
Собственник ООО "Сити Бэйкер" Антон Менько поблагодарил участников рабочей группы за помощь и проделанную работу, выразил благодарность сотрудникам РЦК в сфере производительности труда за возможность увидеть работу предприятия под другим углом.
Он также отметил важность полученного опыта и знаний для применения на все ключевые потоки предприятия и сделал акцент на предстоящую большую работу в рамках следующих трех месяцев с последующим контролем достигнутых результатов.
Что ждет "Сити Бэйкер" в следующие три месяца участия в нацпроекте?
Рабочей группе предстоит большая работа:
- внедрение системы предложений по улучшению;
- составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия;
- обучение сотрудников сертифицированным инструктором по бережливому производству.
Как оценили проделанную работу специалисты?
Руководитель РЦК Александр Вагенлейтер отметил важность вступления компании в нацпроект "Производительность труда", поблагодарил присутствующих за доверие, а также поздравил с первыми результатами и пожелал удачи в достижении целей проекта.
А представитель Минэкономразвития Алтайского края Людмила Куркова напомнила о выгодах для предприятия от вступления в нацпроект.
Как стать участником нацпроекта "Производительность труда"?
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
Комментарии 0