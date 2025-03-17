Окружен заботой. В барнаульском зоопарке на свет появился малыш макаки
Пол детеныша пока неизвестен — все время он проводит с мамой
17 марта 2025, 08:14, ИА Амител
Фото: барнаульский зоопарк "Лесная сказка"
В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" у семьи яванских макак на свет появился малыш. О прибавлении рассказали в Telegram-канале зверинца.
Малыш родился 15 марта. Его пол пока неизвестен. Сейчас о новорожденном заботится его мама, которая крепко прижимает ребенка к себе и ухаживает за ним.
Напомним, первое пополнение этой весны в зоопарке случилось в феврале. Тогда родились два вислобрюхих поросенка.
12:33:38 17-03-2025
хоть где- то хорошие новости! правда, наш зоопарк, редко с этим подводит)
спасибо всем сотрудникам и спонсорам за это чудесное место! ❤️
14:32:23 17-03-2025
Ужас и кошмар. Зоопарк - это тюрьма для животных. Бедные животные рожденные в неволе. Макака в Сибири это так гуманно. Зачем давать им размножаться?
14:40:30 17-03-2025
ВКл. (14:32:23 17-03-2025) Ужас и кошмар. Зоопарк - это тюрьма для животных. Бедные жив... Если бы животным было плохо, они бы не размножались в "тюрьме", а если плодятся, значит у них все хорошо.
14:53:58 17-03-2025
Гость (14:40:30 17-03-2025) Если бы животным было плохо, они бы не размножались в "тюрьм... Да вы что? Расскажите это биологам. Удивительный аргумент. Ничего не слышали об инстинктах?
16:02:23 18-03-2025
ВКл. (14:53:58 17-03-2025) Да вы что? Расскажите это биологам. Удивительный аргумент. Н... Вы чё городите-то? Вот именно, что ВАМ не мешало бы биологов послушать, и желательно начать со школьной скамьи. Животные в зоопарках не все поголовно выловлены из дикой природы. Они в нескольких поколениях РОЖДЕНЫ в неволе и для них это нормальные условия. ИНСТИНКТЫ как раз таки и работают на то, что в некомфортных и небезопасных условиях животные не будут не то что размножатся, они есть перестанут. Если животное хорошо себя чувствует в тех или иных условиях в неволе, то все с ним хорошо и никак на него не влияют никакие клетки. За этим, если что, внимательно наблюдают зоотехники, как правило. А коли вы так топите за то, чтобы животные выпускались в естественную среду обитания, то вам нужно прямо сейчас бросить телефон, работу, надеть набедренную повязку и валить жить в пещеру, как делали это дикие люди.