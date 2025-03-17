Окружен заботой. В барнаульском зоопарке на свет появился малыш макаки

Пол детеныша пока неизвестен — все время он проводит с мамой

17 марта 2025, 08:14, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк "Лесная сказка"

В барнаульском зоопарке "Лесная сказка" у семьи яванских макак на свет появился малыш. О прибавлении рассказали в Telegram-канале зверинца.

Малыш родился 15 марта. Его пол пока неизвестен. Сейчас о новорожденном заботится его мама, которая крепко прижимает ребенка к себе и ухаживает за ним.

Напомним, первое пополнение этой весны в зоопарке случилось в феврале. Тогда родились два вислобрюхих поросенка.