В барнаульском зоопарке родились два вислобрюхих поросенка. Смотрите видео и умиляйтесь
Малыши роются в сене, пока их мама выискивает соломинки повкуснее
20 февраля 2025, 17:40, ИА Амител
В барнаульском зоопарке в воскресенье, 16 февраля, произошло первое пополнение, рассказали в Telegram-канале учреждения.
"Родились два вислобрюхих поросенка", – говорится в сообщении.
Ранее барнаульский зоопарк показал слегка нагловатых волосатых кабанчиков.
17:43:20 20-02-2025
К майским шашлыкам как раз подрастут
20:19:59 20-02-2025
Рановато. Экий вы алчный обжора.
07:43:45 21-02-2025
Musik (20:19:59 20-02-2025) Рановато. Экий вы алчный обжора. ... почему алчный то? копченые поросятки вкусные
08:22:22 21-02-2025
Гость (07:43:45 21-02-2025) почему алчный то? копченые поросятки вкусные... Патамушта проросятами делиться надо.
04:33:40 23-02-2025
Musik (08:22:22 21-02-2025) Патамушта проросятами делиться надо. ... Копчёные люди тоже прикольные.
09:12:47 21-02-2025
рыжего порося назвать конечно-же Трамп, чёрного Обама
13:19:26 21-02-2025
ололо (09:12:47 21-02-2025) рыжего порося назвать конечно-же Трамп, чёрного Обама... тогда мне Обаму.