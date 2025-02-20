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В барнаульском зоопарке родились два вислобрюхих поросенка. Смотрите видео и умиляйтесь

Малыши роются в сене, пока их мама выискивает соломинки повкуснее

20 февраля 2025, 17:40, ИА Амител

В барнаульском зоопарке в воскресенье, 16 февраля, произошло первое пополнение, рассказали в Telegram-канале учреждения.

"Родились два вислобрюхих поросенка", – говорится в сообщении.

Ранее барнаульский зоопарк показал слегка нагловатых волосатых кабанчиков.

Барнаульский зоопарк животные

Комментарии 7

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Гость

17:43:20 20-02-2025

К майским шашлыкам как раз подрастут

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Musik

20:19:59 20-02-2025

Рановато. Экий вы алчный обжора.

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Гость

07:43:45 21-02-2025

Musik (20:19:59 20-02-2025) Рановато. Экий вы алчный обжора. ... почему алчный то? копченые поросятки вкусные

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Musik

08:22:22 21-02-2025

Гость (07:43:45 21-02-2025) почему алчный то? копченые поросятки вкусные... Патамушта проросятами делиться надо.

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Гость

04:33:40 23-02-2025

Musik (08:22:22 21-02-2025) Патамушта проросятами делиться надо. ... Копчёные люди тоже прикольные.

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ололо

09:12:47 21-02-2025

рыжего порося назвать конечно-же Трамп, чёрного Обама

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Musik

13:19:26 21-02-2025

ололо (09:12:47 21-02-2025) рыжего порося назвать конечно-же Трамп, чёрного Обама... тогда мне Обаму.

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