В барнаульском зоопарке родились два вислобрюхих поросенка. Смотрите видео и умиляйтесь

Малыши роются в сене, пока их мама выискивает соломинки повкуснее

20 февраля 2025, 17:40, ИА Амител

В барнаульском зоопарке в воскресенье, 16 февраля, произошло первое пополнение, рассказали в Telegram-канале учреждения. "Родились два вислобрюхих поросенка", – говорится в сообщении. Ранее барнаульский зоопарк показал слегка нагловатых волосатых кабанчиков.