Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России

Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) получила звание "Заслуженный артист России". Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился на портале официального опубликования правовых актов.

"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне – артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", – сказано в документе.