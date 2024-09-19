Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России
Указ подписал президент Владимир Путин
19 сентября 2024, 20:27, ИА Амител
Оксана Федорова / Кадр из передачи "Спокойной ночи малыши"
Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) получила звание "Заслуженный артист России". Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился на портале официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне – артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", – сказано в документе.
20:41:38 19-09-2024
... кроме Спокойной ночи малыши, сразу и не вспомнишь где она ещё "засветилась"...
23:37:30 19-09-2024
Шинник (20:41:38 19-09-2024) ... кроме Спокойной ночи малыши, сразу и не вспомнишь где он... Во! Ещё засветилась в сериале "Не родись красивой"! Больше и не вспомнишь, действительно..
11:43:36 20-09-2024
Шинник (20:41:38 19-09-2024) ... кроме Спокойной ночи малыши, сразу и не вспомнишь где он... Вы что, с Колей Басковым же пела и в любофф играла)
15:32:14 20-09-2024
Гость (11:43:36 20-09-2024) Вы что, с Колей Басковым же пела и в любофф играла)... кто пел? Федорова?! у нее же голос как у павлина
21:20:36 19-09-2024
За какие такие заслуги интересно?
21:48:58 19-09-2024
Гость (21:20:36 19-09-2024) За какие такие заслуги интересно?... У вас Ютуб не работает?
06:37:52 20-09-2024
Гость (21:20:36 19-09-2024) За какие такие заслуги интересно?... не за заслуги, а за звание, наверно уже полковник
21:58:50 19-09-2024
Во как!
06:15:46 20-09-2024
Всем предыдущим комментаторам четко , понятно и кратко ответил комментатор с таким же четким, ясным и кратким именем "Бгдыщ...".Главное понятны - комментарий и имя.Шутка.
06:35:55 20-09-2024
Ого. Чья она любовница?
08:19:09 20-09-2024
С чего ради народная артиска?Каким местом заслужила?
08:38:56 20-09-2024
Шаман и Федорова - - одного поля ягоды, истинные патриоты, достойные звания
14:00:02 20-09-2024
Она не разу не снилась голой не дляодногомужского журнала. То есть на народ она плевала. И на нее так же надо...
14:13:09 20-09-2024
Не гость (14:00:02 20-09-2024) Она не разу не снилась голой не дляодногомужского журнала. Т... Кому она не снилась?
16:04:38 20-09-2024
А кто это?
20:04:58 20-09-2024
Гость (16:04:38 20-09-2024) А кто это? ...
простигосподи!