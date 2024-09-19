НОВОСТИКультура

Оксане Федоровой присвоили звание заслуженной артистки России

Указ подписал президент Владимир Путин

19 сентября 2024, 20:27, ИА Амител

Оксана Федорова / Кадр из передачи "Спокойной ночи малыши"
Оксана Федорова / Кадр из передачи "Спокойной ночи малыши"

Телеведущая, победительница конкурсов "Мисс Россия" и "Мисс Вселенная" Оксана Федорова (Бородина) получила звание "Заслуженный артист России". Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина появился на портале официального опубликования правовых актов.

"За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации" Бородиной Оксане Геннадьевне – артистке, президенту Благотворительного фонда Оксаны Федоровой, город Москва", – сказано в документе.

телевидение Знаменитости

Комментарии 16

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Шинник

20:41:38 19-09-2024

... кроме Спокойной ночи малыши, сразу и не вспомнишь где она ещё "засветилась"...

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Гость

23:37:30 19-09-2024

Шинник (20:41:38 19-09-2024) ... кроме Спокойной ночи малыши, сразу и не вспомнишь где он... Во! Ещё засветилась в сериале "Не родись красивой"! Больше и не вспомнишь, действительно..

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Гость

11:43:36 20-09-2024

Шинник (20:41:38 19-09-2024) ... кроме Спокойной ночи малыши, сразу и не вспомнишь где он... Вы что, с Колей Басковым же пела и в любофф играла)

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Элен без ребят

15:32:14 20-09-2024

Гость (11:43:36 20-09-2024) Вы что, с Колей Басковым же пела и в любофф играла)... кто пел? Федорова?! у нее же голос как у павлина

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Гость

21:20:36 19-09-2024

За какие такие заслуги интересно?

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Гость

21:48:58 19-09-2024

Гость (21:20:36 19-09-2024) За какие такие заслуги интересно?... У вас Ютуб не работает?

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Бгг

06:37:52 20-09-2024

Гость (21:20:36 19-09-2024) За какие такие заслуги интересно?... не за заслуги, а за звание, наверно уже полковник

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Бдыщ...

21:58:50 19-09-2024

Во как!

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Гость.

06:15:46 20-09-2024

Всем предыдущим комментаторам четко , понятно и кратко ответил комментатор с таким же четким, ясным и кратким именем "Бгдыщ...".Главное понятны - комментарий и имя.Шутка.

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Гость

06:35:55 20-09-2024

Ого. Чья она любовница?

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шок

08:19:09 20-09-2024

С чего ради народная артиска?Каким местом заслужила?

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Гость

08:38:56 20-09-2024

Шаман и Федорова - - одного поля ягоды, истинные патриоты, достойные звания

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Не гость

14:00:02 20-09-2024

Она не разу не снилась голой не дляодногомужского журнала. То есть на народ она плевала. И на нее так же надо...

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Гость

14:13:09 20-09-2024

Не гость (14:00:02 20-09-2024) Она не разу не снилась голой не дляодногомужского журнала. Т... Кому она не снилась?

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Гость

16:04:38 20-09-2024

А кто это?

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Гость

20:04:58 20-09-2024

Гость (16:04:38 20-09-2024) А кто это? ...
простигосподи!

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