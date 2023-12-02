Олег Газманов выступил в Горном Алтае на открытии пятизвездочного курорта

Помимо легенды российской эстрады, на сцену вышли и другие знаменитости

02 декабря 2023, 21:00, ИА Амител

Фото: Александра Черданцева / amic.ru

Народный артист России Олег Газманов выступил на открытии пятизвездочного курорта "Манжерок" в Горном Алтае вечером 2 декабря. Легенда отечественной эстрады исполнил песни "Мои ясные дни", "Дождись" и другие хиты.

Помимо Газманова, на мероприятии выступили и другие артисты: Олена Уутай, Мария Зайцева, диджей Леонид Руденко, группа Filatov & Karas и прочие.