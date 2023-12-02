Олег Газманов выступил в Горном Алтае на открытии пятизвездочного курорта
Помимо легенды российской эстрады, на сцену вышли и другие знаменитости
02 декабря 2023, 21:00, ИА Амител
Фото: Александра Черданцева / amic.ru
Народный артист России Олег Газманов выступил на открытии пятизвездочного курорта "Манжерок" в Горном Алтае вечером 2 декабря. Легенда отечественной эстрады исполнил песни "Мои ясные дни", "Дождись" и другие хиты.
Помимо Газманова, на мероприятии выступили и другие артисты: Олена Уутай, Мария Зайцева, диджей Леонид Руденко, группа Filatov & Karas и прочие.
21:14:18 02-12-2023
Леня Руденко прикольный джедай)
08:54:56 03-12-2023
Пляски и песни патриотов под дудку сбера...
10:26:50 03-12-2023
Этого шута безголосого еще кто-то смотрит?
14:06:46 03-12-2023
Гость (10:26:50 03-12-2023) Этого шута безголосого еще кто-то смотрит? ... Зато как он скачет на сцене! Мало какой укр так смогет.
14:34:04 03-12-2023
Гость (14:06:46 03-12-2023) Зато как он скачет на сцене! Мало какой укр так смогет.... Причем тут укры? Вам везде то уры, то ЛГБТ мерещатся.
16:01:40 03-12-2023
Гость (14:34:04 03-12-2023) Причем тут укры? Вам везде то уры, то ЛГБТ мерещатся. ... Просто коменты против русских пишут обычно хохлы, вот человек вам и ответил.
19:29:04 03-12-2023
Гость (16:01:40 03-12-2023) Просто коменты против русских пишут обычно хохлы, вот челове... Вы реально думаете, что хохлы знают этот ресурс? Ну не льстите себе! Чем меньше и провинциальнее город, тем больше распирает его жителей чувство собственной важности! Никому вы кроме себя не нужны!
20:27:44 04-12-2023
Гость (19:29:04 03-12-2023) Вы реально думаете, что хохлы знают этот ресурс? Ну не льст... Ну насмешили же Вы нас,алтайцев!!! Вы знаете,сколько знаменитостей родились на Алтае,и сколько их приезжает ежегодно сюда на разные фестивали и праздники,или просто,к себе на родину?! Мы их можем встретить просто на улице. Жителям мегаполисов это и не снилось!)))
16:33:13 03-12-2023
Гость (10:26:50 03-12-2023) Этого шута безголосого еще кто-то смотрит? ... И шут, и безголосый… А ты, по всей видимости, реинкарнация Хворостовского, или как минимум всемирно признанный музыкальный критик.
20:35:16 03-12-2023
Гость (16:33:13 03-12-2023) И шут, и безголосый… А ты, по всей видимости, реинкарнация Х... Для этого нужно просто не быть глухим. А вы слепы, глухи и безъязыки.
21:28:29 03-12-2023
Гость (16:33:13 03-12-2023) И шут, и безголосый… А ты, по всей видимости, реинкарнация Х... Есть хорошие песни - только дождись,моя любовь, Путана, еще есть. Но сейчас шут гороховый
11:58:41 04-12-2023
Пузырек (21:28:29 03-12-2023) Есть хорошие песни - только дождись,моя любовь, Путана, еще ... Шуту гороховому уже не до смеха. Еще немного и вернется к прежней своей работе-ремонту холодильников.