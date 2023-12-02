Сбер анонсировал запуск нового аэропорта в Горно-Алтайске через три года

Он будет рассчитан на 1,2-1,3 млн пассажиров

02 декабря 2023, 20:25, Александра Черданцева

Самолет / Фото: Freepik

Сбербанк готов приступить к проекту строительства нового аэропорта в Республике Алтай. Его планируют запустить через три года. Об этом во время торжественного открытия всесезонного курорта "Манжерок" в субботу, 2 декабря, заявил президент Сбербанка Герман Греф.

"Как только будут решены вопросы собственности, а они есть, примерно год займут предпроектные исследования, примерно два года – строительство. Через три года здесь появится новый аэропорт", – сказал журналистам топ-менеджер банка.

Он добавил, что над этим вопросом уже работает большая команда.

Действующий аэропорт в Горно-Алтайске рассчитан на 100 тысяч пассажиров, а примет до конца года 600 тысяч. Новые же воздушные ворота в туристический регион смогут принять уже 1,2-1,3 млн человек.

Герман Греф / Фото: Владимир Сухов

Напомним, Сбербанк занимается развитием курорта "Манжерок" и уже построил пятизвездочный отель, принимающий туристов с лета 2023 года. В планах возвести еще две "пятерки". Инвестором одной из них выступил ООО "Капитал Груп", накануне компания подписала со Сбером инвестиционный договор. Объем средств и сроки журналистам пока не сообщили.