Сбер анонсировал запуск нового аэропорта в Горно-Алтайске через три года
Он будет рассчитан на 1,2-1,3 млн пассажиров
02 декабря 2023, 20:25, Александра Черданцева
Сбербанк готов приступить к проекту строительства нового аэропорта в Республике Алтай. Его планируют запустить через три года. Об этом во время торжественного открытия всесезонного курорта "Манжерок" в субботу, 2 декабря, заявил президент Сбербанка Герман Греф.
"Как только будут решены вопросы собственности, а они есть, примерно год займут предпроектные исследования, примерно два года – строительство. Через три года здесь появится новый аэропорт", – сказал журналистам топ-менеджер банка.
Он добавил, что над этим вопросом уже работает большая команда.
Действующий аэропорт в Горно-Алтайске рассчитан на 100 тысяч пассажиров, а примет до конца года 600 тысяч. Новые же воздушные ворота в туристический регион смогут принять уже 1,2-1,3 млн человек.
Напомним, Сбербанк занимается развитием курорта "Манжерок" и уже построил пятизвездочный отель, принимающий туристов с лета 2023 года. В планах возвести еще две "пятерки". Инвестором одной из них выступил ООО "Капитал Груп", накануне компания подписала со Сбером инвестиционный договор. Объем средств и сроки журналистам пока не сообщили.
21:12:56 02-12-2023
Вот это я понимаю люди развернулись.
23:35:05 04-12-2023
Гость (21:12:56 02-12-2023) Вот это я понимаю люди развернулись. ... Это кто люди?
22:40:44 02-12-2023
Хех, иностранные враждебные государства вынудили-таки наших олигархов вкладывать честно заработанные деньги в Россию. Только поздно пить боржоми
23:09:52 02-12-2023
Население то против
08:52:06 03-12-2023
Местный (23:09:52 02-12-2023) Население то против... Ты кто такая за население говорить? Вот я житель Барнаула - я двумя руками за.
10:01:15 03-12-2023
Гость (08:52:06 03-12-2023) Ты кто такая за население говорить? Вот я житель Барнаула - ... Аэропорт то не в Барнауле будут строить
13:58:56 03-12-2023
Гость (10:01:15 03-12-2023) Аэропорт то не в Барнауле будут строить... Аэропорт в Барнауле УЖЕ строят, если что)
12:40:15 03-12-2023
Гость (08:52:06 03-12-2023) Ты кто такая за население говорить? Вот я житель Барнаула - ... Местные все против, вы цены там видели? У нас итак тот же бензин аи 92 стоит 52-54 рубля, а в Барнауле ещё держится 48. У местных зп 18-25 тысяч. А там с детьми чтобы приехать это минимум надо 15 тысяч рублей, чтобы там что то покушать и детей развлечь. Это строится для богачей а не для простого народа.
15:18:39 03-12-2023
Аноним (12:40:15 03-12-2023) Местные все против, вы цены там видели? У нас итак тот же бе... посмотрите на цены на недвижимость на Красной Поляне )) потом подумайте куда это всё идет. Думаю местным не только не надо быть против, а наоборот приветствовать всеми руками. Плюс туризм это не только гости, но инвестиции, плюс рабочие места.
19:59:01 03-12-2023
Аноним (12:40:15 03-12-2023) Местные все против, вы цены там видели? У нас итак тот же бе... Цена номера от 25 000 руб за ночь. Жители рады
17:53:05 03-12-2023
Местный (23:09:52 02-12-2023) Население то против... Я местный,не против.
23:27:23 02-12-2023
Скоро там море выкопают и Сочи загнется.
01:56:16 03-12-2023
Ради своего личного обогащения окружение Путина да и он сам тратят триллионы на свою роскошную инфраструктуру ничего не дающую народу для повышения уровня жизни и существования.
08:55:42 03-12-2023
Гость (01:56:16 03-12-2023) Ради своего личного обогащения окружение Путина да и он сам ... Ты дурак? Сбер построил курорт горнолыжный, с отелем, парком, подъемниками, горнолыжными трассами. Для всех желающих. Не захотел ты останавливаться в отеле - бога ради, снимай номер в другом месте, но покататься ты там можешь за довольно скромные деньги. Аэропорт построят? Так у нас Горный не только для местных - он для всей страны. Люди со всех уголков сюда летят. И хорошо, что аэропорт в Горном, меньше трафика на трассах из Барнаула и Новосибирска, больше безопасности на дорогах.
10:04:11 03-12-2023
Гость (08:55:42 03-12-2023) Ты дурак? Сбер построил курорт горнолыжный, с отелем, парком... Еще лучше было бы, если люди не засирали природу в республике Алтай и не трогали священные для коренного населения места
14:00:23 03-12-2023
Гость (10:04:11 03-12-2023) Еще лучше было бы, если люди не засирали природу в республик... А ты радетель святых мест алтайцев? Так у них любое место священное. Только это повод для выманивания денег с туристов.
10:36:02 03-12-2023
Гость (08:55:42 03-12-2023) Ты дурак? Сбер построил курорт горнолыжный, с отелем, парком... А местным ничего не надо! Что в одном, что в другом Алтае. Как свиньи под дубом из одноименной басни Крылова.
17:26:00 03-12-2023
Гость (08:55:42 03-12-2023) Ты дурак? Сбер построил курорт горнолыжный, с отелем, парком... существо способно мыслить разумно?
06:31:35 05-12-2023
Гость (08:55:42 03-12-2023) Ты дурак? Сбер построил курорт горнолыжный, с отелем, парком... Что то сбер мусорозавод не строит, завод по перерабртки жидких отходов не строит, дороги не строит, а пользуется всем этим и получает доход. Сбер строит то где можно собрать деньги. В 92 г. Сбербанк заблокировал вклады у людей и не отдает, все тянет, ждет когда люди перемрут, а тем кому выдал - копейки в сравнении с 92 годом, за то, вот на это деньги есть. Можно пошиковать. 50%+1шт. акций Сбера принадлежит правительству, из 49% свободных акций 19,5% принадлежит америкосам, 14,5% англичанам, итого на 34% акций, империалисты которые против нас, получают девиденты и поднимают свою экономику, а мы им в этом сами помогаем и содействуем, а они нам санкции и все подобное. Хотим развлекаться сдесь и сейчас, а на остальное плевать.
16:59:55 05-12-2023
Гость (08:55:42 03-12-2023) Ты дурак? Сбер построил курорт горнолыжный, с отелем, парком... За такие бабки можно было уже 5 таких курортов построить. Эта вся стройка просто легальная схема отмывать денег. В СССР население было намного больше, и ни кто для "народа" такого не строил...
16:33:01 04-12-2023
Гость (01:56:16 03-12-2023) Ради своего личного обогащения окружение Путина да и он сам ... Да ладно, надо чтоб тебе деньги дал бвнк? )))
10:21:40 03-12-2023
Гость (08:52:06 03-12-2023) Ты кто такая за население говорить? Вот я житель Барнаула - ... А ты кто такой, житель Барнаула, и каким боком ты к республике относишься вообще.
14:01:45 03-12-2023
Гость (10:21:40 03-12-2023) А ты кто такой, житель Барнаула, и каким боком ты к республи... Я житель РФ, и Республика Алтай - территория РФ. Мне надо еще что тебе заяснить, или ты уже заткнешься?
10:33:50 03-12-2023
Гость (21:12:56 02-12-2023) Вот это я понимаю люди развернулись. ... А кто должен думать о состоянии природы Алтая,она ведь будет деградировать под давлением потока туристов?
14:02:49 03-12-2023
Валерий (10:33:50 03-12-2023) А кто должен думать о состоянии природы Алтая,она ведь буде... С таким подходом вообще нигде отдыхать нельзя, везде будет давление на природу)
11:32:21 03-12-2023
Эх, ещё бы международный да с прямыми рейсами в тай...
15:59:27 03-12-2023
Там все давно выкуплено Москвой, местное население и спрашивать никто ни собирается, туризм должен развиваться в России.
18:01:19 03-12-2023
Вот умиляет вечное наше недовольство всем!Стрят плохо,не строят тоже ноем.Когда радоваться научимся!Слава Богу друзья!Процветай Россия!
21:35:11 03-12-2023
Нужно остановить все это. Частное. Весь Алтай загадят. Мы против жители Алтая.
23:59:31 03-12-2023
Недоумки всегда против, если бы не турпоток в республике Алтай только волки срали , а местные весь лес спалили и продали.
03:43:57 04-12-2023
Что значит вообще, местные,коренные....есть граждане РФ с одинаковыми правами по всей России! И законы одинаковые! Зачем тогда государство, если " коренные " против и всё!?) Если все ро закону делать, то любой может созидать, и,как правило, делать лучше, чем было.
11:15:40 04-12-2023
Гость (14:00:23 03-12-2023) А ты радетель святых мест алтайцев? Так у них любое место св... Ты хоть понимаешь что пишешь !!! Мы местные против всех приезжих на нашу землю . Если бы приезжали по нормальному с уважением , не мусорили и уехали , это другое .
12:29:57 04-12-2023
Гость (11:15:40 04-12-2023) Ты хоть понимаешь что пишешь !!! Мы местные против всех прие... я гражданин РФ , местный с рождения, и не надо, отделятся , ставить свои 3 камня выше всего, если бы не Россия, вы бы до сих пор , ешакам хвосты крутили, бухали и резали друг друга. А то что кто то приедет и привезёт денег в твой аил, так радуйся. То что ты из за чрезмерного употребления не можешь прикоснуться к этим деньгам, так это твои проблемы. Те кто с мозгами и не бухает за турсезон зарабатывают чтоб нормально год жить.
16:57:26 04-12-2023
Сережа (12:29:57 04-12-2023) я гражданин РФ , местный с рождения, и не надо, отделятся , ... А я иду в походе, с собой еды на 2 недели, весь мусор в рюкзак, даже не сжигаю. Мимо местный проезжает на лошади, то бычок бросит, то пачку из-под сигарет, то бутылку из-под водки. Пару раз собирали за ними, потом надоело. Тропы загажены не туристами так-то. А свалки свои видели возле сёл? Коровы пластик жрут, нормально.
14:43:14 05-12-2023
Гость (11:15:40 04-12-2023) Ты хоть понимаешь что пишешь !!! Мы местные против всех прие... Я как местный скажу Вам что туристы не все свиньи и мусорят, а вот начиная с горного местное население мусорят сами и побольше туристов, просто элементарно был в ине летом за деревней свалка старой посуды, колеса, бытовуха, чё это туристы привезли выбросили, мы сами гадим там где живём (
12:19:41 04-12-2023
Это называется , деньги нельзя стало выводить за бугор, а без дела лежать, так отнимут. Вот и начали кишлаки осваивать. Сложность в том , что в ГА, ровных площадок нет, чтоб построить аэропорт нормальный надо разбирать горы, что было проделано с первым аэропортом.
17:36:07 04-12-2023
Уже ничего не изменить, нужно срочно расширять дорогу хотя бы до Усть-Семы, а то летом при наплыве туристов такие пробки появляются
23:33:33 04-12-2023
Местный (23:09:52 02-12-2023) Население то против... Денег на пенсионеров нет, медецина никакая, заблокированные счета в 92 не выплачены ждут когда народ перемрет, а на эти деньги можно свою империю строить.