Олег Хорохордин покинул должность главы Республики Алтай

Он выразил особую благодарность всем жителям республики за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона

04 июня 2024, 14:11, ИА Амител

Олег Хорохордин / Фото: t.me/khorokhordin

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел с должности в связи с переходом на новое место работы. Об этом он 4 июня сообщил в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Республики Алтай! Дорогие земляки! Обращаюсь к вам именно так, потому что родился на Алтае и Горный Алтай всегда занимал особое место в моей жизни. Я проводил здесь много времени в детстве и юности, часто приезжал сюда и до назначения главой региона. Это одно из самых красивых мест на Земле, главная ценность которого – живущие здесь люди, сумевшие сохранить Алтай.



За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны.



Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай. Хочу выразить признательность нашему глубокоуважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю, Администрации президента, правительству России и лично Михаилу Владимировичу Мишустину за помощь Республике Алтай на протяжении всех этих лет.



Особая благодарность – всем жителям Республики Алтай за оказанное доверие, за ваше неравнодушие, за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира, а Республике Алтай – сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания", – написал Хорохордин.

Также Хорохордин поблагодарил за совместную работу всю команду правительства Республики Алтай, депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай, представителей территориальных управлений федеральных органов власти, глав муниципальных образований, сельских поселений, депутатов городского, районных и сельских советов, Общественную палату Республики Алтай и многочисленные общественные объединения.