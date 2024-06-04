Олег Хорохордин покинул должность главы Республики Алтай
Он выразил особую благодарность всем жителям республики за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона
04 июня 2024, 14:11, ИА Амител
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ушел с должности в связи с переходом на новое место работы. Об этом он 4 июня сообщил в своем Telegram-канале.
"Уважаемые жители Республики Алтай! Дорогие земляки! Обращаюсь к вам именно так, потому что родился на Алтае и Горный Алтай всегда занимал особое место в моей жизни. Я проводил здесь много времени в детстве и юности, часто приезжал сюда и до назначения главой региона. Это одно из самых красивых мест на Земле, главная ценность которого – живущие здесь люди, сумевшие сохранить Алтай.
За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны.
Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай. Хочу выразить признательность нашему глубокоуважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю, Администрации президента, правительству России и лично Михаилу Владимировичу Мишустину за помощь Республике Алтай на протяжении всех этих лет.
Особая благодарность – всем жителям Республики Алтай за оказанное доверие, за ваше неравнодушие, за каждодневный труд и вклад в развитие родного региона. Искренне желаю вам здоровья, благополучия, добра и мира, а Республике Алтай – сохранения своей уникальности, дальнейшего развития и процветания", – написал Хорохордин.
Также Хорохордин поблагодарил за совместную работу всю команду правительства Республики Алтай, депутатов Государственного Собрания – Эл Курултай, представителей территориальных управлений федеральных органов власти, глав муниципальных образований, сельских поселений, депутатов городского, районных и сельских советов, Общественную палату Республики Алтай и многочисленные общественные объединения.
15:04:59 04-06-2024
А как же недавние опровержения об отставке Хорохордина?
15:55:10 04-06-2024
Наверно за пожар на газпромовской даче сняли
16:26:22 04-06-2024
Гость (15:55:10 04-06-2024) Наверно за пожар на газпромовской даче сняли... почему-то также подумал)
21:31:30 04-06-2024
Просто на другую работу пошел. Вон в Барнауле водителей автобусов не хватает.