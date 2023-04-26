Олег Меньшиков рассказал о том, каким при жизни был Сергей Бодров

По его словам, он не обладал актёрским талантом

26 апреля 2023, 13:20, ИА Амител

Кадр из фильма "Брат"

Российский актёр Олег Меньшиков рассказал о том, каким был при жизни Сергей Бодров. Историей он поделился в эфире проекта "Table шоу".

"Я снимался с Серёжей в двух фильмах, я с ним дружил. Кто мне скажет, что он обладал выдающимися актёрскими способностями, тот соврёт. Он не обладал таковыми", – сказал Меньшиков.

При этом он добавил, что у Бодрова были более важные качества – он обладал социальными талантами, был востребованным, а этого не хватает многим представителям актёрской профессии.