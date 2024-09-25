Бузова высказалась о том, что Ирина Салтыкова назвала ее "выскочкой"

Мнение певицы изменилось после просмотра шоу "Битва поколений"

25 сентября 2024, 08:01, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото из личного архива

Певица и телеведущая Ольга Бузова разочаровалась в артистке Ирине Салтыковой. Бузова заявила, что ей обидно разочаровываться в людях, так как раньше она считала коллегу привлекательной. Она опубликовала отрывок из шоу "Битва поколений", где Салтыкова назвала Бузову "выскочкой".

"Красивая, эффектная женщина. Но все стало понятно, когда я увидела отрывки из шоу "Злые языки" с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно. Всего хорошего", – заявила певица.

В июне Салтыкова устроила скандал с Боней во время интервью для шоу "Злые языки", обвинив ведущую в провокации. Она заявила, что не знает, в каком шоу снимается. Боня обвинила Салтыкову в лукавстве, опоздании и односложных ответах.