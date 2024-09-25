Бузова высказалась о том, что Ирина Салтыкова назвала ее "выскочкой"
Мнение певицы изменилось после просмотра шоу "Битва поколений"
25 сентября 2024, 08:01, ИА Амител
Певица и телеведущая Ольга Бузова разочаровалась в артистке Ирине Салтыковой. Бузова заявила, что ей обидно разочаровываться в людях, так как раньше она считала коллегу привлекательной. Она опубликовала отрывок из шоу "Битва поколений", где Салтыкова назвала Бузову "выскочкой".
"Красивая, эффектная женщина. Но все стало понятно, когда я увидела отрывки из шоу "Злые языки" с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно. Всего хорошего", – заявила певица.
В июне Салтыкова устроила скандал с Боней во время интервью для шоу "Злые языки", обвинив ведущую в провокации. Она заявила, что не знает, в каком шоу снимается. Боня обвинила Салтыкову в лукавстве, опоздании и односложных ответах.
08:41:15 25-09-2024
С титьками у Бузовой сильно напутано.
13:18:35 26-09-2024
Гость (08:41:15 25-09-2024) С титьками у Бузовой сильно напутано.... Напртив, полная ясность. Их нет.
08:46:23 25-09-2024
Всю эту шушеру в одно место согнать
08:50:44 25-09-2024
Это Бузова то - певица? ......
09:18:37 26-09-2024
Дюша (08:50:44 25-09-2024) Это Бузова то - певица? ...... ... Она такая же и всё остальное, как певица...
09:29:11 25-09-2024
А сколько оленей на её концерт деньги тратят?
11:51:53 25-09-2024
Гость (09:29:11 25-09-2024) А сколько оленей на её концерт деньги тратят?... Да никто не тратит. Туда насильно сгоняют работников Газпрома, Роснефти и Сбера.
09:53:54 25-09-2024
Бузова, ты чё!? Салтыкова клёвая!
09:55:48 25-09-2024
Бузова пример того, что за деньги можно раскрутить даже табуретку.
12:36:09 25-09-2024
Не фанат Бузовой, но Салтыкова такая же была в юности. Еще неизвестно, стала бы певичкой, если бы не Виктор...
12:51:36 25-09-2024
Гость (12:36:09 25-09-2024) Не фанат Бузовой, но Салтыкова такая же была в юности. Еще н... Приблизительно да, Салтыкова посимпатичней (дело вкуса). Но Бузова ее обставила - время Салтыковой было лет 5: с 1997 по 2002. А Бузова уже лет 20 на слуху.
13:03:16 25-09-2024
Колхоз обои.
13:14:38 25-09-2024
Musik (13:03:16 25-09-2024) обои. ... флизелиновые, текстильные, виниловые, стекловолокнистые?
13:28:34 26-09-2024
Гость (13:14:38 25-09-2024) флизелиновые, текстильные, виниловые, стекловолокнистые?... ого, до чего дошли технологии, не знал!
судя по фоте - все хорошо, просто лиф жесткий, задавил сильно, видимо просто на спину выдавились.
13:19:29 25-09-2024
Musik (13:03:16 25-09-2024) Колхоз обои. ... Калхос стальное вымя