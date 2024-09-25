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Бузова высказалась о том, что Ирина Салтыкова назвала ее "выскочкой"

Мнение певицы изменилось после просмотра шоу "Битва поколений"

25 сентября 2024, 08:01, ИА Амител

Ольга Бузова / Фото из личного архива
Ольга Бузова / Фото из личного архива

Певица и телеведущая Ольга Бузова разочаровалась в артистке Ирине Салтыковой. Бузова заявила, что ей обидно разочаровываться в людях, так как раньше она считала коллегу привлекательной. Она опубликовала отрывок из шоу "Битва поколений", где Салтыкова назвала Бузову "выскочкой".

"Красивая, эффектная женщина. Но все стало понятно, когда я увидела отрывки из шоу "Злые языки" с Викторией Боней. Если нужно объяснять, то не нужно. Всего хорошего", – заявила певица.

В июне Салтыкова устроила скандал с Боней во время интервью для шоу "Злые языки", обвинив ведущую в провокации. Она заявила, что не знает, в каком шоу снимается. Боня обвинила Салтыкову в лукавстве, опоздании и односложных ответах.

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Комментарии 15

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Гость

08:41:15 25-09-2024

С титьками у Бузовой сильно напутано.

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Гость

13:18:35 26-09-2024

Гость (08:41:15 25-09-2024) С титьками у Бузовой сильно напутано.... Напртив, полная ясность. Их нет.

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Саня

08:46:23 25-09-2024

Всю эту шушеру в одно место согнать

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Дюша

08:50:44 25-09-2024

Это Бузова то - певица? ......

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Гость

09:18:37 26-09-2024

Дюша (08:50:44 25-09-2024) Это Бузова то - певица? ...... ... Она такая же и всё остальное, как певица...

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Гость

09:29:11 25-09-2024

А сколько оленей на её концерт деньги тратят?

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Гость

11:51:53 25-09-2024

Гость (09:29:11 25-09-2024) А сколько оленей на её концерт деньги тратят?... Да никто не тратит. Туда насильно сгоняют работников Газпрома, Роснефти и Сбера.

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Гость

09:53:54 25-09-2024

Бузова, ты чё!? Салтыкова клёвая!

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ыть

09:55:48 25-09-2024

Бузова пример того, что за деньги можно раскрутить даже табуретку.

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Гость

12:36:09 25-09-2024

Не фанат Бузовой, но Салтыкова такая же была в юности. Еще неизвестно, стала бы певичкой, если бы не Виктор...

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Пузырек

12:51:36 25-09-2024

Гость (12:36:09 25-09-2024) Не фанат Бузовой, но Салтыкова такая же была в юности. Еще н... Приблизительно да, Салтыкова посимпатичней (дело вкуса). Но Бузова ее обставила - время Салтыковой было лет 5: с 1997 по 2002. А Бузова уже лет 20 на слуху.

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Musik

13:03:16 25-09-2024

Колхоз обои.

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Гость

13:14:38 25-09-2024

Musik (13:03:16 25-09-2024) обои. ... флизелиновые, текстильные, виниловые, стекловолокнистые?

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Мусик

13:28:34 26-09-2024

Гость (13:14:38 25-09-2024) флизелиновые, текстильные, виниловые, стекловолокнистые?... ого, до чего дошли технологии, не знал!
судя по фоте - все хорошо, просто лиф жесткий, задавил сильно, видимо просто на спину выдавились.

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Гость

13:19:29 25-09-2024

Musik (13:03:16 25-09-2024) Колхоз обои. ... Калхос стальное вымя

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