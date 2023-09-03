Ольга Кормухина поблагодарила барнаульцев после выступления в День города

Певица отметила, что очень любит свою работу

03 сентября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Ольга Кормухина / "ВКонтакте"

Певица Ольга Кормухина обратилась к барнаульцам после выступления на фестивале "Русское лето. ZaРоссию", который прошел в краевой столице в День города. Пост она опубликовала во "ВКонтакте".

"Барнаул! Спасибо огромное!!! За ваши голоса! За эмоции! За эту ночь, которую зажгли ваши огоньки и наше общее большое сердце!" – написала Кормухина.

Она добавила, что очень любит свою работу и своих зрителей.

По данным организаторов фестиваля, за день его посетили 60 тысяч человек.