Ольга Кормухина поблагодарила барнаульцев после выступления в День города
Певица отметила, что очень любит свою работу
03 сентября 2023, 09:01, ИА Амител
Фото: Ольга Кормухина / "ВКонтакте"
Певица Ольга Кормухина обратилась к барнаульцам после выступления на фестивале "Русское лето. ZaРоссию", который прошел в краевой столице в День города. Пост она опубликовала во "ВКонтакте".
"Барнаул! Спасибо огромное!!! За ваши голоса! За эмоции! За эту ночь, которую зажгли ваши огоньки и наше общее большое сердце!" – написала Кормухина.
Она добавила, что очень любит свою работу и своих зрителей.
По данным организаторов фестиваля, за день его посетили 60 тысяч человек.
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