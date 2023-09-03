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Ольга Кормухина поблагодарила барнаульцев после выступления в День города

Певица отметила, что очень любит свою работу

03 сентября 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: Ольга Кормухина / "ВКонтакте"
Фото: Ольга Кормухина / "ВКонтакте"

Певица Ольга Кормухина обратилась к барнаульцам после выступления на фестивале "Русское лето. ZaРоссию", который прошел в краевой столице в День города. Пост она опубликовала во "ВКонтакте".

"Барнаул! Спасибо огромное!!! За ваши голоса! За эмоции! За эту ночь, которую зажгли ваши огоньки и наше общее большое сердце!" – написала Кормухина. 

Она добавила, что очень любит свою работу и своих зрителей.

По данным организаторов фестиваля, за день его посетили 60 тысяч человек. 

Барнаул культура День города
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Комментарии 3

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Гость

16:40:45 03-09-2023

Ну да, проявила неуважения снимая себя во время концерта на телефон. Крайнее проявление наплевательского отношения к зрителям. Позор.

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Гость

00:07:01 04-09-2023

наши звезды, такие как Кормухина намного лучше всяких вражьих Пинк Флойдов

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Гость

12:09:14 04-09-2023

Гость (00:07:01 04-09-2023) наши звезды, такие как Кормухина намного лучше всяких вражьи... Как можно сравнивать местечковую "знаменитость", даже и с выдающейся кормой, и великих Pink Floyd, перевернувших весь мир прогрессивного рока? Очень, очень недалёкие люди могут такое себе позволить, даже если это шутка.

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