Соревнования планируется провести в двух регионах

25 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Биатлонистка / Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет передал Франции право на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, пишет РБК.

Соревнования планируется провести в двух регионах: Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег.

Теперь Франция должна обеспечить гарантии проведения состязаний.

Также стало известно, что зимняя Олимпиада-2034 состоится в американском Солт-Лейк-Сити. Ближайшие же зимние Игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. А уже 26 июля ОИ начнутся в Париже.