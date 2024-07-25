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Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции

Соревнования планируется провести в двух регионах

25 июля 2024, 14:15, ИА Амител

Биатлонистка / Фото: unsplash.com
Биатлонистка / Фото: unsplash.com

Международный олимпийский комитет передал Франции право на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, пишет РБК.

Соревнования планируется провести в двух регионах: Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег.

Теперь Франция должна обеспечить гарантии проведения состязаний.

Также стало известно, что зимняя Олимпиада-2034 состоится в американском Солт-Лейк-Сити. Ближайшие же зимние Игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. А уже 26 июля ОИ начнутся в Париже.

Спорт

Комментарии 5

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ГостьЯЯЯ

14:20:24 25-07-2024

А в России когда)))

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Гость

14:23:50 25-07-2024

Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции --- Не может быть!!!)

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Гость

16:13:26 25-07-2024

Вы нынешнюю-то сначала проведите,французики.

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Гость

16:38:23 25-07-2024

Что там еще будет с Францией к 2030

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Гость

22:28:28 25-07-2024

Гость (16:38:23 25-07-2024) Что там еще будет с Францией к 2030... Только похорошеет

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