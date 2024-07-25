Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции
Соревнования планируется провести в двух регионах
25 июля 2024, 14:15, ИА Амител
Биатлонистка / Фото: unsplash.com
Международный олимпийский комитет передал Франции право на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, пишет РБК.
Соревнования планируется провести в двух регионах: Овернь – Рона – Альпы и Прованс – Альпы – Лазурный берег.
Теперь Франция должна обеспечить гарантии проведения состязаний.
Также стало известно, что зимняя Олимпиада-2034 состоится в американском Солт-Лейк-Сити. Ближайшие же зимние Игры пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. А уже 26 июля ОИ начнутся в Париже.
14:20:24 25-07-2024
А в России когда)))
14:23:50 25-07-2024
Олимпийские игры 2030 года пройдут во Франции --- Не может быть!!!)
16:13:26 25-07-2024
Вы нынешнюю-то сначала проведите,французики.
16:38:23 25-07-2024
Что там еще будет с Францией к 2030
22:28:28 25-07-2024
Гость (16:38:23 25-07-2024) Что там еще будет с Францией к 2030... Только похорошеет