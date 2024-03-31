Олуши и растение - сова. Лучшие снимки с конкурса World Nature Photography Awards

Итоги одного из ведущих в мире конкурсов фотографии природы

31 марта 2024, 07:00, ИА Амител

World Nature Photography Awards 2024 / Фото: worldnaturephotographyawards.com

World Nature Photography Awards - молодой, но уже заслуживший признание фотоконкурс о дикой природе. Недавно жюри конкурса подвело итоги и опубликовало лауреатов. Главный приз и звание лучшего фотографа получила британка Трейси Лунд за снимок пары олуш, охотящихся у побережья Шетландских островов.

"Мы считаем, что мы все можем приложить небольшие усилия, чтобы сформировать будущее нашей планеты в позитивном ключе. Фотография может показать людям мир с другой точки зрения, и, возможно, изменить их собственные привычки на благо планеты", - отмечают организаторы World Nature Photography Awards.

Все победители - в нашей фотоленте.