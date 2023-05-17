Омбудсмен Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО

По её словам, процесс забюрократизирован

17 мая 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время доклада в Госдуме заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в ходе спецоперации на Украине.

Омбудсмен отметила, что сбор документов и получение выплат семьями погибших забюрократизированы, и попросила обратить на это внимание, передаёт РИА Новости.

Ранее рассказали, какие выплаты президент РФ Владимир Путин объявил для семей военных, которые погибли в СВО.