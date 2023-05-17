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Омбудсмен Москалькова заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в СВО

По её словам, процесс забюрократизирован

17 мая 2023, 19:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время доклада в Госдуме заявила о сложностях получения выплат семьями погибших в ходе спецоперации на Украине.

Омбудсмен отметила, что сбор документов и получение выплат семьями погибших забюрократизированы, и попросила обратить на это внимание, передаёт РИА Новости.

Ранее рассказали, какие выплаты президент РФ Владимир Путин объявил для семей военных, которые погибли в СВО.

Комментарии 3

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Гость

20:42:34 17-05-2023

Странно! Везде всё просто, а тут сложности неожиданно

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Гость

01:46:35 18-05-2023

Мутят мутят как всегда чтобы как всегда надуть и кинуть в конце концов

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Гость

10:10:54 18-05-2023

Плохая новость

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