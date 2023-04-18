Наталья Оськина рассказала, сколько Алтайский край потратил на выплаты мобилизованным

Деньги участникам СВО и их родственникам выплачивают без задержек, подчеркнула министр

18 апреля 2023, 13:06, ИА Амител

Фото: amic.ru

1,184 млрд рублей потратил Алтайский край в 2022 году на выплаты мобилизованным и их родственникам. Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина. В 2023-м, по её словам, на эти цели уже направили 311 млн рублей. Суммы включают в себя все виды краевой поддержки участников СВО, подчеркнула чиновник.

От 100 тысяч до миллиона

Оськина напомнила, что по поручению губернатора Виктора Томенко каждый мобилизованный получил из краевого бюджета 100 тысяч рублей. По 200 тысяч рублей выплатили тем, кто заключил контракт с именными подразделениями Алтайского края.

Кроме того, в краевом бюджете предусмотрены выплаты в размере 500 тысяч рублей в случае ранения мобилизованного, независимо от тяжести. Выплата в размере 1 млн рублей положена семьям мобилизованных, погибших в зоне СВО.

Никаких задержек с финансированием поддержки мобилизованных нет, отметила Оськина. По её словам, необходимые суммы предусмотрены в бюджете региона.

"Никаких задержек мы не допускаем. Если весь пакет подтверждающих документов в порядке, то осуществляем выплату в короткие сроки. Конечно, есть много спорных вопросов. Но каждым случаем мы занимаемся индивидуально, оказываем поддержку, чтобы человек получил выплату", – пояснила министр.

Бойцы ЧВК – другая история

При этом на тех, кто участвует в СВО в составе ЧВК, краевые меры финансовой поддержки не распространяются, пояснила Наталья Оськина. По её словам, статус бойцов частных военных компаний пока никак не определён на федеральном уровне. Поэтому и в краевом законодательстве такой категории военнослужащих нет.

Министр подчеркнула, что для таких военных размер и порядок всех выплат определяется условиями их контрактов.

Министерство соцзащиты, в свою очередь, оказывает родственникам бойцов ЧВК психологическую помощь, если это необходимо, отметила Оськина.