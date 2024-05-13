Омский чиновник назвал клоунами пострадавших от паводка
Степан Огорелков предложил жителям Усть-Ишимского района брать лопаты и строить дамбы, а не подписывать петиции
13 мая 2024, 09:15, ИА Амител
Сотрудник правительства Омской области Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка "клоунами, которые ничего не добились", пишет NGS55.
Такое заявление чиновник сделал на фоне петиции о проведении проверки и привлечении к ответственности администрации района, которая не обезопасила жителей вовремя: на днях в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу.
"Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", – написал Огорелков в сторис в ВК.
Вскоре после этого он удалил пост и закрыл свою страницу. В правительстве региона заявили, что проводят по факту его высказывания служебную проверку.
09:27:15 13-05-2024
100% его подставили иностранные агенты, взломали страницу.
Он бы написал терпилы, ну какие клоуны
09:38:29 13-05-2024
Прикольно сказанул)
09:51:06 13-05-2024
На фото Кличко?
10:10:18 13-05-2024
Правдофил (09:51:06 13-05-2024) На фото Кличко?... не похож
10:09:22 13-05-2024
Так то еще молодой, годен к строевой службе. На фото герой, поди докажет свою преданность там, где сейчас труднее всего. Если уже не на пути к Казахстану
10:09:56 13-05-2024
Устроили тут понимаешь цирк!?
Эти (чиновники) - фокусники! Провести по всем документам строительство капитальной дамбы на несколько ярдов рублей, а по факту сделать земляной вал за три миллиона, без гидроизоляции, который грызуны смогли прогрызть, а на сэкономленные деньги купить дом сыну в дубае, где он работает и мучается от жары, бедненький...
Тогда понятно почему они народ называют клоунами...?!
Интересно!? Что скажет директор Всея Цирка?..
13:59:44 13-05-2024
Они нас просто ненавидят, впрочем как и мы их😜