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Омский чиновник назвал клоунами пострадавших от паводка

Степан Огорелков предложил жителям Усть-Ишимского района брать лопаты и строить дамбы, а не подписывать петиции

13 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Cтепан Огорелков / Фото: страница Степана Огорелкова в соцсетях
Cтепан Огорелков / Фото: страница Степана Огорелкова в соцсетях

Сотрудник правительства Омской области Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка "клоунами, которые ничего не добились", пишет NGS55.

Такое заявление чиновник сделал на фоне петиции о проведении проверки и привлечении к ответственности администрации района, которая не обезопасила жителей вовремя: на днях в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу.

"Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", – написал Огорелков в сторис в ВК.

Вскоре после этого он удалил пост и закрыл свою страницу. В правительстве региона заявили, что проводят по факту его высказывания служебную проверку.

Паводок чиновники

Комментарии 7

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Гость

09:27:15 13-05-2024

100% его подставили иностранные агенты, взломали страницу.
Он бы написал терпилы, ну какие клоуны

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Гость

09:38:29 13-05-2024

Прикольно сказанул)

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Правдофил

09:51:06 13-05-2024

На фото Кличко?

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Гость

10:10:18 13-05-2024

Правдофил (09:51:06 13-05-2024) На фото Кличко?... не похож

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Гость

10:09:22 13-05-2024

Так то еще молодой, годен к строевой службе. На фото герой, поди докажет свою преданность там, где сейчас труднее всего. Если уже не на пути к Казахстану

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Гость

10:09:56 13-05-2024

Устроили тут понимаешь цирк!?
Эти (чиновники) - фокусники! Провести по всем документам строительство капитальной дамбы на несколько ярдов рублей, а по факту сделать земляной вал за три миллиона, без гидроизоляции, который грызуны смогли прогрызть, а на сэкономленные деньги купить дом сыну в дубае, где он работает и мучается от жары, бедненький...
Тогда понятно почему они народ называют клоунами...?!
Интересно!? Что скажет директор Всея Цирка?..

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Сергей

13:59:44 13-05-2024

Они нас просто ненавидят, впрочем как и мы их😜

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