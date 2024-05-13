Омский чиновник назвал клоунами пострадавших от паводка

Степан Огорелков предложил жителям Усть-Ишимского района брать лопаты и строить дамбы, а не подписывать петиции

13 мая 2024, 09:15, ИА Амител

Cтепан Огорелков / Фото: страница Степана Огорелкова в соцсетях

Сотрудник правительства Омской области Степан Огорелков назвал пострадавших от паводка "клоунами, которые ничего не добились", пишет NGS55.

Такое заявление чиновник сделал на фоне петиции о проведении проверки и привлечении к ответственности администрации района, которая не обезопасила жителей вовремя: на днях в Усть-Ишимском районе прорвало дамбу.

"Клоуны, которые в жизни ничего не добились, вы вместо того чтоб петиции подписывать, берите лопаты и вперед дамбы строить", – написал Огорелков в сторис в ВК.

Вскоре после этого он удалил пост и закрыл свою страницу. В правительстве региона заявили, что проводят по факту его высказывания служебную проверку.