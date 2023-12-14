Он вернулся. Чем опасен ретроградный Меркурий в декабре 2023-го и когда он закончится
Правда ли, что в этот период людей преследуют постоянные неудачи?
14 декабря 2023, 13:36, ИА Амител
Фото: pixabay.com
Любители астрологии вновь бьют тревогу: 13 декабря Земля опять погрузилась в эпоху ретроградного Меркурия. Пока он господствует в небе, ничего хорошего от жизни ждать не приходится, говорят астрологи. По их словам, именно с влиянием планеты связаны многие неудачи, которые могут происходить в период ретроградности.
Рассказываем, действительно ли ретроградный Меркурий так опасен, чего от него ожидать и когда он закончится.
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Что такое ретроградный Меркурий?
Существует мнение, что под ретроградным Меркурием понимается астрономическое явление, когда планета меняет направление и начинает двигаться в обратную сторону.
На самом деле это вовсе не так, а ретроградность – чисто астрологическое понятие, не имеющее отношения к астрономии. Так называют оптическую иллюзию: в периоды ретроградности с Земли кажется, что Меркурий "плывет" по небу в обратном направлении. На самом же деле объекты Солнечной системы никогда не меняют своего вектора.
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Как долго продлится ретроградный Меркурий и когда он закончится?
В декабре 2023 года Меркурий будет ретроградным в течение 18 дней. Закончится этот период 1 января 2024 года. За это время планета будет сначала в знаке Козерога, а затем – в знаке Водолея.
3
Правда ли, что ретроградный Меркурий очень опасен для людей?
Точно неизвестно. Дело в том, что об опасности ретроградного Меркурия говорят лишь астрологи и их сторонники. Ученые отрицают любое возможное влияние этого небесного тела на людей и их судьбы.
Астрологи же убеждены, что ретроградность Меркурия – очень опасный период, в течение которого может происходить множество неприятностей. Считается, что в это время небесное тело замедляет все жизненные процессы, срывает планы и мешает коммуникации между людьми.
Напомним, Меркурий назван в честь древнеримского бога торговли. Поэтому считается, что планета курирует всю интеллектуальную сферу на Земле, включая общение и работу с информацией. Поэтому считается, что во время ретроградного Меркурия техника может ломаться гораздо чаще.
Что касается людей, в астрологии принято считать, что во время ретроградности люди намного чаще ссорятся друг с другом. Если в этот период ничего не получается и все валится из рук – в этом тоже часто принято обвинять Меркурий.
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Как нужно вести себя во время ретроградного Меркурия?
Астрологи говорят, что в период ретроградного Меркурия нужно постараться разобраться со всеми накопившимися делами. Нужно провести генеральную уборку не только в доме, но и в жизни. Сделайте так, чтобы к окончанию ретроградности у вас не осталось хлопот, о которых неприятно даже вспоминать.
Также ретроградный Меркурий считается периодом переосмысления. В это время следует поразмыслить над тем, что вы хотите изменить и как жить дальше. Считается, что по окончании ретроградности вам представится возможность начать все заново.
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Что ни в коем случае нельзя делать во время ретроградного Меркурия?
Учитывая серьезную нестабильность жизни в период ретроградного Меркурия, астрологи рекомендуют ни в коем случае:
- не принимать важных решений;
- не подписывать важные документы;
- не тратить деньги налево и направо;
- не начинать серьезные отношения;
- не отправляться в дальние поездки и командировки.
14:30:34 14-12-2023
Амик, ну что за дела то??? О таких вещах надо заранее предупреждать!!! Второй день в Меркурии ретроградном, да еще и в Козероге, живем и ни сном ни духом! )))
15:05:10 14-12-2023
Мракобесие. А ещё, поди-ка, верующие, а сами такое печатают...