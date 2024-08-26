Он знал и готовился. Мемы о задержании Павла Дурова

Основатель Telegram будет находиться под стражей до 28 августа, в течение этого времени ему предъявят официальное обвинение

26 августа 2024, 12:40, ИА Амител

Мемы о задержании Павла Дурова 24 августа / Соцсети

Задержание Павла Дурова 24 августа во Франции стало одним из самых обсуждаемых событий в мире. Основатель "ВКонтакте" и Telegram был задержан в парижском аэропорту по пока не полностью ясным причинам. Это событие вызвало бурную реакцию в социальных сетях и СМИ, породив множество мемов и спекуляций.

Российский и мировой интернет отреагировал на задержание Дурова волной мемов. Они стали способом выразить недовольство, иронию, а иногда и просто развлечением в непростой ситуации.