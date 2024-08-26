Он знал и готовился. Мемы о задержании Павла Дурова
Основатель Telegram будет находиться под стражей до 28 августа, в течение этого времени ему предъявят официальное обвинение
26 августа 2024, 12:40, ИА Амител
Мемы о задержании Павла Дурова 24 августа / Соцсети
Задержание Павла Дурова 24 августа во Франции стало одним из самых обсуждаемых событий в мире. Основатель "ВКонтакте" и Telegram был задержан в парижском аэропорту по пока не полностью ясным причинам. Это событие вызвало бурную реакцию в социальных сетях и СМИ, породив множество мемов и спекуляций.
Российский и мировой интернет отреагировал на задержание Дурова волной мемов. Они стали способом выразить недовольство, иронию, а иногда и просто развлечением в непростой ситуации.
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12:47:16 26-08-2024
Он знал и готовился --- ну тогда версия, что он специально полетел, чтобы у него типа выбили ключи, очень вероятна. Иначе не объяснить, как вроде бы умный может быть так наивен
13:07:03 26-08-2024
Гость (12:47:16 26-08-2024) Он знал и готовился --- ну тогда версия, что он специально п... А если для выбивания применят демократические швабру и бутылку от шампанского, это будет достаточно демократично? Или надо будет подключать негра метров 2х ростом? Для полной демократичности.
13:55:54 26-08-2024
Гость (12:47:16 26-08-2024) Он знал и готовился --- ну тогда версия, что он специально п... Ключи нужны только тем, кто не знает как хранятся данные в централизованных мессанджерах. Сообщения хранятся в СУБД в нешифрованном виде. Если бы они там хранились в шифрованном виде, то пришлось при смене устройства или лишатся переписки, которая была на другом устройстве, или тащить ключи шифрования пользователю руками.
Доступ у америкнских и британских спецслужб к этой СУБД есть.
15:57:06 26-08-2024
Гость (13:55:54 26-08-2024) Ключи нужны только тем, кто не знает как хранятся данные в ц... "Ключи" - это условное название тех опций, которые позволят контролировать Телеграм. Что вы привязались к этому слову? По вашей логике, у любого есть доступ, вы со своего дивана можете делать что хотите с Телеграмом))) Как британские и и американские спецслужбы! Только у ФСБ нет доступа, так?)))
13:03:56 26-08-2024
Он всегда ходил с лёгкой улыбкой на лице и сейчас решил пострадать за правду.
15:13:33 26-08-2024
Гость (13:03:56 26-08-2024) Он всегда ходил с лёгкой улыбкой на лице и сейчас решил пост... А что не так в том что улыбался чувак, что в этом такого? Когда ты сделал миллиарды не благодаря дружбе с кем надо или продаже национальных ресурсов или на взятках а благодаря себе чем не повод
13:09:33 26-08-2024
С лягушкой прикольно 🤣
15:01:59 26-08-2024
Гость (13:09:33 26-08-2024) С лягушкой прикольно 🤣... Про детей, которые идут спасать батю, тоже неплохо)
13:16:05 26-08-2024
сколько вокруг инсайдеров 80 левела из мира миллиардеров...
13:25:36 26-08-2024
Уже многие считают, что он специально. Такие деньги заработать ума хватило, а то что его там арестуют понять ума не хватило. Да ну нафиг
14:28:59 26-08-2024
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус»
15:40:37 26-08-2024
Попала птичка в клетку в цветущем саду. 20 лет ей светит трепыхаться в ней.