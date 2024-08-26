Слезаем с "телеги"? Почему арестовали Павла Дурова и выживет ли мессенджер без него

Криминал использует все соцсети, но обвинили только основателя Telegram

26 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Павел Дуров / Фото: страница Павла Дурова во "ВКонтакте"

Арест основателя популярного мессенджера и социальной сети Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в парижском пригороде вызвал довольно бурную реакцию во всем мире. Часть политиков, блогеров, просто неравнодушных людей восприняла это как очередное покушение на свободу слова. Некоторые наблюдатели увидели в данном происшествии проявление двойных стандартов в мировой политике. А вот публичную поддержку действиям французских властей рискнули выразить немногие, но они тоже есть.

В причинах задержания бизнесмена, его последствиях на работу Telegram, а также обоснованности аргументов сторон пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Оплошность или пересадка?

К настоящему моменту известно, что после задержания и допроса Дуров был помещен под домашний арест. У него изъяты электронные устройства и гаджеты – их тщательно изучат силовики. Не исключено, что в ходе дальнейших следственных действий предпринимателя отправят в СИЗО.

Ряд французских СМИ, ссылаясь на следователя, ведущего дело Дурова, сообщили, что арестованный якобы понимал, что его ждет по прилете в Ле-Бурже. Не исключено, что это заявление соответствует истине, поскольку в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону бизнесмен признавался, что принял меры для дальнейшего функционирования мессенджера на случай ареста "отца-начальника".

Впрочем, как пишет газета Le Figaro, во Францию основатель Telegram направлялся по делам.

"Дуров летел из Баку и должен был провести как минимум один вечер в Париже, где у него был запланирован ужин", – говорится в публикации.

Интересно, что даже французские правоохранители негласно выражают свое сочувствие Павлу Дурову. Французский телеканал TF1 приводит высказывание источника, близкого к следствию:

"Сегодня вечером (вечером в субботу, 24 августа. – Прим. ред.) он совершил ошибку. Мы не знаем почему... Была ли эта посадка во Франции случайной оплошностью, или это короткая посадка на пути куда-то еще, но в любом случае он у нас под стражей!"

Раскритиковали арест и оппозиционные французские политики, например, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!" – написал он на своих страницах в соцсетях.

В России на арест основателя мессенджера отреагировали бурными возмущениями. Кроме того, к посольству Франции москвичи стали приносить бумажные самолетики, выражая тем самым ему поддержку. Некоторое время назад сам Дуров назвал это простенькое изделие, ставшее логотипом Telegram, символом свободы.

По команде из Вашингтона

Россия тем временем направила ноту с требованием доступа к Павлу Дурову, однако власти пятой республики считают его французское гражданство основным, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Посольство РФ в Париже оповестило в своем телеграм-канале, что "французская сторона пока уклоняется от взаимодействия по данному вопросу". В то же время российские дипломаты находятся в контакте с адвокатом Павла Дурова, говорится в сообщении.

По мнению политолога, члена совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, французская сторона имеет право рассматривать гражданство своей страны в качестве приоритетного.

"Все-таки Дурова обвиняют в правонарушениях на территории Франции, поэтому здесь они вполне могут так поступать. Другой вопрос, что это дело, безусловно, носит политический характер. И его цель – поставить под контроль независимый мессенджер, независимую социальную сеть", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Как считает IT-специалист, аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, официальная версия ареста вполне могла стать поводом для совершенных действий, но, скорее, Дурова склоняют к работе в интересах США.

"Это отражение политики американской стороны контролировать все медийные платформы. И эта политика проводится достаточно давно", – сообщил он amic.ru.

Богдан Безпалько также убежден, что Париж в этой истории действует не только из собственных интересов:

"В настоящее время Франция является частью коллективного Запада, во главе которого стоят Соединенные Штаты. Внутри там существует очень жесткая иерархия – интересы гегемона превыше всего. Поэтому интересы Вашингтона в этом деле стоят выше интересов Парижа. Задержали Дурова во Франции именно потому, что он является гражданином этой страны, а не США".

Политолог считает, что основателя Telegram от своих зарубежных коллег отличает именно независимость:

"Можно не сомневаться, что переписку в Facebook* или других соцсетях также активно используют наркодилеры, педофилы и другие преступные элементы. Но Цукерберга и владельцев других соцсетей не трогают, потому что они сотрудничают со спецслужбами".

Эмигранты никого не волнуют

Кстати, часть политических эмигрантов из России поддержала арест Павла Дурова. Например, работавший на телеканале "Дождь" (признан в РФ иноагентом) журналист Денис Катаев поначалу выразил сомнения в достоверности информации о задержании основателя "телеги", а потом обрушился на тех, кто начал распространять хештег #FreeDurov. Он также стал утверждать, что Telegram во Франции якобы используют в основном криминальные круги. А затем простецки заявил, что "во Франции независимая судебная власть".

"Никто не решает. Только суд. Невиновен – пойдет на свободу. Его же не в РФ арестовали", – сделал вывод Катаев.

Сделавший ранее карьеру в России журналист-расследователь Христо Грозев (признан в России иноагентом), с одной стороны, поддержал Павла Дурова за его отказ от сотрудничества с ФСБ. Однако заявил, что это вовсе не "нейтрализует несотрудничество" со спецслужбами других государств. По его словам, европейские законы более справедливые, поэтому, мол, нельзя на одну доску ставить наезды на бизнесмена в России и ЕС.

"То есть европейский закон и путинский закон для вас эквиваленты? Ну тогда я пошел подальше от этого разговора", – заключил бывший расследователь.

По словам Богдана Безпалько, мнения политических эмигрантов мало что значат – ни каждого по отдельности, ни всех вместе:

"Вся наша политическая эмиграция – это всего лишь демонстрация флага. Скажем, существует такое подразделение, как "Русский добровольческий корпус", внесенное в перечень террористических организаций и запрещенное в России. С военной точки зрения оно не значит ничего, но демонстрируют якобы наличие альтернативной России составляющей. Так и эмиграция представляет собой якобы альтернативу. Что бы они ни говорили, их мнение никем не будет учитываться – ни теми, кто арестовал Павла Дурова, ни теми, кто переживает за него и добивается освобождения".

Монетизации станет больше?

Известный американский историк, специалист по отношениям США и ЕС с Россией Гилберт Доктороу заявил РИА Новости, что задержание Павла Дурова укладывается в нынешнюю линию Вашингтона по преследованию "слишком дружелюбных" по отношению к Москве журналистов и медиафигур. В связи с этим стоит напомнить о недавних обысках у двух граждан США, известных своими комментариями для российских СМИ, – бывшего разведчика Скотта Риттера и политолога, ведущего Первого канала Дмитрия Саймса.

Между тем неофициальная реакция российских властей на арест отца-основателя "телеги" уже последовала. Несколько телеграм-каналов сообщили, что распоряжения удалить служебные переписки в Telegram поступили сотрудникам ряда силовых ведомств, чиновникам Администрации президента, правительства России, высокопоставленным чиновникам Минобороны РФ и некоторым крупным бизнесменам. Эту информацию amic.ru подтвердил источник в аппарате Госдумы.

"По цепочке сверху вниз такого рода указания получили многие властные и околовластные структуры. И вообще, рекомендовано как можно реже пользоваться "телегой", не "следить" в ней. Самые важные поручения, разговоры теперь надо вести по телефону. Также обещали, что в ближайшее время будет найдено решение – либо отбой тревоги, или что-то новое появится", – сообщил источник.

Конечно, широкую публику волнует вопрос о судьбе мессенджера Telegram, изменится ли его политика. По мнению Эльдара Муртазина, перемен в этой политике после ареста Дурова ожидать не стоит:

"Можно ожидать, что увеличится монетизация мессенджера для сохранения независимости, поддержки Павла Дурова и так далее. Это, кстати, весьма удачный момент для более широкого запуска монетизации".

Собеседник уверен, что мессенджер "довольно глубоко выточен", однако сейчас он живет за счет заемных средств:

"Тратится на него очень много – на поддержание требуются сотни миллионов долларов в год, которых у основателя нет и никогда не было. Что касается криптовалюты TON, запущенной Дуровым, и которая должна была изменить положение дел в сфере криптовалют, то ее судьба теперь под большим вопросом. Поэтому монетизация Telegram и будет ответом на его арест".

Эльдар Муртазин также уверен, что пока угрозы существованию Telegram нет:

"В скором времени закрывать его никто не собирается. Но в среднесрочной и долгосрочной перспективе этот мессенджер может потерять пользователей, а если не будет денег – качество его работы станет падать, и пользователи примутся искать нечто иное. Впрочем, денег на расширение мощностей у него не хватало постоянно, чем и объясняются периодические сбои в его работе".

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