"Она была очень дружелюбная". Барнаулец застрелил собаку и угрожал очевидцам

Местные написали заявление в полицию

27 июля 2024, 15:22, ИА Амител

Собака / Источник фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчина убил из огнестрельного оружия собаку в барнаульском поселке Лесном, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Животное горожанин застрелил 25 июля.

"Собаку все в поселке знали, она раньше была бездомная, потом ее забрали в "Ласку", стерилизовали, надели бирку и выпустили. Рыжуля (так прозвали собаку жители), прибилась к дому, там ее кормили, туда она приходила ночевать. Ее любили дети, она была очень дружелюбная и никакой опасности не представляла! Но наш "замечательный сосед" достал ружье и выстрелил в нее!" – рассказала горожанка.

По ее словам, собака умерла не сразу, приползла домой и в муках умерла, а сам живодер после этого еще и угрожал оружием очевидцам.