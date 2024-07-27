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"Она была очень дружелюбная". Барнаулец застрелил собаку и угрожал очевидцам

Местные написали заявление в полицию

27 июля 2024, 15:22, ИА Амител

Собака / Источник фото: "Инцидент Барнаул"
Собака / Источник фото: "Инцидент Барнаул"

Мужчина убил из огнестрельного оружия собаку в барнаульском поселке Лесном, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".

Животное горожанин застрелил 25 июля.

"Собаку все в поселке знали, она раньше была бездомная, потом ее забрали в "Ласку", стерилизовали, надели бирку и выпустили. Рыжуля (так прозвали собаку жители), прибилась к дому, там ее кормили, туда она приходила ночевать. Ее любили дети, она была очень дружелюбная и никакой опасности не представляла! Но наш "замечательный сосед" достал ружье и выстрелил в нее!" – рассказала горожанка.

По ее словам, собака умерла не сразу, приползла домой и в муках умерла, а сам живодер после этого еще и угрожал оружием очевидцам.

"Сказал, что если не успокоятся, перестреляет и их! Написано заявление в полицию, собаку забрали на экспертизу", – добавила женщина.

Барнаул Жестокость к животным

Комментарии 36

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Олег

15:28:30 27-07-2024

У собак должен быть официальный собственник несущий за неё ответственность. Никто не захочет нести ответственность за порчу чужого имущества.
Зоозащитники смогут защитить животных, а лишние собаки вымрут.

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RUSSKIY

15:47:01 27-07-2024

Людям, конечно, нельзя угрожать. А собака, если к кому-то прибилась, кормилась, почему на привязи новые хозяева не держали?

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Гость

15:48:53 27-07-2024

В населенных пунктах нельзя стрелять. Хана полудурку. Надеюсь, присядет.

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Гость

23:48:50 27-07-2024

Гость (15:48:53 27-07-2024) В населенных пунктах нельзя стрелять. Хана полудурку. Надеюс... За что присядет то, лошары! Всех бродяг в утиль!

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Андрей

00:12:47 29-07-2024

Гость (23:48:50 27-07-2024) За что присядет то, лошары! Всех бродяг в утиль! ... Не только стрелять в населенном пункте нельзя, в нем нельзя нести снаряженное (собранное) оружие без чехла. Пошел бы он так по Москве, враз свернули бы шею как куренку. А если бы стал угрожать оружием, то наряд вправе при явной угрозе - на поражение. Сейчас у наряда камеры и доказывать ничего не нужно. Край непуганых идиотов.

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Гость

15:52:01 27-07-2024

Да и пёс с ней!

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Элен без ребят

19:25:50 27-07-2024

Гость (15:52:01 27-07-2024) Да и пёс с ней!... с тобой, существо

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Гость

15:55:43 27-07-2024

надо что то делать с живодерами, власть что нибудь слышит? Ждете самосуд?

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Гость

16:16:07 27-07-2024

говорят по ночам дома хорошо горят

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Лина

16:23:05 27-07-2024

Мразь

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Гость

16:46:28 27-07-2024

На фотке рыжуля не очень дружелюбная.

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Гость

16:57:19 27-07-2024

Гость (16:46:28 27-07-2024) На фотке рыжуля не очень дружелюбная.... О, замечательный сосед объявился...

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Гость

16:56:24 27-07-2024

А что полиция сделает? У них же лапки?

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Гость

17:39:38 27-07-2024

Собаки должны быть очипованы - привязаны к хозяину. Хозяин несет все риски по содержанию собаки, начиная с выгула на поводке и с намордником (если собака бойцовая), заканчивая подбором экскрементов. Если такую собаку кто обидел - то несет ответственность перед собственником.

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Гость

18:15:39 27-07-2024

У меня, вот такие "дружелюбные рыжули", покусали двух сыновей. Потом два с половиной месяца возил на Георргиева 13, на уколы, причем из Новоалтайска. а недавно, вот такая же "рыжуля" на моих глазах, погнала девочку, катившуюся на велосипеде. Девочка начала от неё убегать и на скорости вылетела на перекрёсток, прям перед автомобилем. Пролетела она от него в полутора метрах, хорошая у мужика реакция. "рыжуля" убежала, девочка уехала, а у мужика руки тряслись. Где вы зоозащитники? Что скажите?
В части собаки, мужик поступил правильно. Если этого не делает администрация, то люди делают сами.

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Сибиряк.

18:39:58 27-07-2024

Следующими за Рыжулей будут соседи, высказавшие какие-либо бытовые претензии этому стрелку. Злобная быдлячья сущность обязательно проявится, просто вопрос времени.

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Зоозащитник.

23:01:24 27-07-2024

Конечно, есть злобные безхозные собаки и их надо отлавливать и в случае не востребованности усыплять. Но стрелять демонстративно и ещё и угрожать расправой противникам убийства - это чистая клиника, его принудительно лечить надо. Собаки самые социализированные и преданные человеку существа, но для агрессивного быдла это пустой звук и безнаказанная возможность сорвать злобу на тех, кто рядом.

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Гость

23:47:54 27-07-2024

По мнению нытиков, наверное, и крыс помоишных нельзя убивать, а нада чиповать и отпускать)))))

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Гость

11:46:25 28-07-2024

Гость (23:47:54 27-07-2024) По мнению нытиков, наверное, и крыс помоишных нельзя убивать... так и тебя можно убить по твоей же логике, и никто не вспомнит через час, что ты жил, в чем твоя ценность и исключительность? Просто одна единица мяса на ногах из 8 миллиардов таких же...

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Гость

01:54:37 28-07-2024

Курышин ваш выход

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Гость

06:20:56 28-07-2024

Может, она у него кур повадилась давить или ребёнка куснула. Тогда уже не отвадишь. В деревне с этим строго, сразу за сараем бахнут в башку и Вася кот. Если прибилась к соседям и у них кормилась, пусть они её на привязи держат и несут за неё ответственность. А насчёт угроз думаю это клевета, для усиления эффекта, заявителей надо привлечь к ответственности. В общем, правильно сделал - собака на улице должна быть на поводке, в наморднике и с хозяином, иначе отстрел.

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Гость

08:56:53 28-07-2024

Когда же разрешили стрелять в населенных пунктах?? Придурка кирдык, сядет и надолго!

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Гость

10:10:39 28-07-2024

только один вопрос:какой психиатр ему справку на оружие подписал? или у него ружье левое?

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Гость

10:13:58 28-07-2024

Была бы дружелюбной, не получила бы пулю. Может, любимую кошку ребёнка истрепала, или цыплят подавила. Может, не раз соседей предупреждали, чтобы не разводили псарню (есть такие зоошизнутые психически нездоровые люди). Власть должна была усыпить собаку своими силами, а не выпускать обратно рвать людей и детей, душить котов и кур.

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Гость

18:41:50 28-07-2024

Гость (10:13:58 28-07-2024) Была бы дружелюбной, не получила бы пулю. Может, любимую кош... Я один раз с окна квартиры наблюдал картину, как собака на поводке... 2 тетеньки гуляли своих двух собак, растерзала мимо проходящую кошку. Тетеньки хрен забили на кошку. Она лежит и мяукает, не может идти. Я вышел, отвёз к ветеринару. Умерла через 3 дня. Кошка была кормящая. Тоже кошка виновата и её надо было застрелить?

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Гость

19:41:19 28-07-2024

Гость (18:41:50 28-07-2024) Я один раз с окна квартиры наблюдал картину, как собака на п... Да и пёс ч ней, с кошкой. Естественный отбор.

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Абориген бывший

10:44:10 28-07-2024

Понятно, что собака была ласковой с теми, у кого кормилась. Такова собачья натура. Думаю, что был повод у соседа взять ружье.

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Гость

12:54:10 28-07-2024

Так зоофилы всегда говорят что собака дружелюбная. А потом ни с Того ни с сего ребенка загрызет или покусает кого нибудь.

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Сибиряк.

13:58:21 28-07-2024

Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыта и злобой насытетесь. Оправдывать урода с явными признаками клинического расстройства психики - это ли не признак больного социума. На статью о агрессивной собаке стабильный шквал злобно требующих крови и почти молчок о действительно проблемах общества. Хотя, радует то, что нормальных и воспитанных людей потихоньку прибавляется. Всем добра и удачи!

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Гость

15:35:07 28-07-2024

Сибиряк. (13:58:21 28-07-2024) Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыт... Да, таких клинических и моральных уродов много. У нас на работе такой есть "охотник" - стреляет лисиц, а потом фотки с убиенными, да шкурами лисиц в соцсетях бахвалится, причем, сами шкуры ему на хрен не нужны, ему важен сам процесс "охоты" - убийства, от которого он просто тащится. Я понимаю, что в некоторых условиях, проживание в тайге например, где охота единственный способ обеспечить себе пропитание и когда в радиусе 1000- км нет никаких благ цивилизации. Но тут... это уже просто деградация, причем полная и таким уже ничего не объяснить.

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Гость

17:05:12 28-07-2024

Сибиряк. (13:58:21 28-07-2024) Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыт... Подписываюсь под каждым словом.
Отрадно- нас много. Просто некоторые недочеловеки пытаются с пеной у рта доказать обратное.

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Гость

19:34:09 28-07-2024

Гость (17:05:12 28-07-2024) Подписываюсь под каждым словом.Отрадно- нас много. Прост... Вот же вас зоошизовидов прёт.

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Константин

11:59:35 29-07-2024

Гость (17:05:12 28-07-2024) Подписываюсь под каждым словом.Отрадно- нас много. Прост... Кровью готов подписаться ?

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Гость

12:00:42 29-07-2024

Гость (17:05:12 28-07-2024) Просто некоторые недочеловеки пытаются с пеной у рта доказать обратное.. Просто их собаки покусали бешеные вот они и хотят отомстить. Смотри и тебя покусают ...

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Гость

20:30:28 28-07-2024

Сибиряк. (13:58:21 28-07-2024) Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыт... Это просто накрутка голосов! Вчера главный живодер ( его комменты за версту видно и не перепутать) опоздал к началу обсуждения и кто видел знает, что плюсовали как раз комменты адекватных людей- тех кто против подобных стреляющих уродов! Так, что вчера было совершенно ясно как обстоят дела на самом деле.

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Гость

12:56:52 01-08-2024

Негативные оставляют комменты как раз те, которые, берут, а потом выбрасывают животных. И потом вместе сообща злобно шипят на них, и дают вредные советы. Коли у самих рука дрогнет

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