"Она была очень дружелюбная". Барнаулец застрелил собаку и угрожал очевидцам
Местные написали заявление в полицию
27 июля 2024, 15:22, ИА Амител
Мужчина убил из огнестрельного оружия собаку в барнаульском поселке Лесном, сообщили в телеграм-канале "Инцидент Барнаул".
Животное горожанин застрелил 25 июля.
"Собаку все в поселке знали, она раньше была бездомная, потом ее забрали в "Ласку", стерилизовали, надели бирку и выпустили. Рыжуля (так прозвали собаку жители), прибилась к дому, там ее кормили, туда она приходила ночевать. Ее любили дети, она была очень дружелюбная и никакой опасности не представляла! Но наш "замечательный сосед" достал ружье и выстрелил в нее!" – рассказала горожанка.
По ее словам, собака умерла не сразу, приползла домой и в муках умерла, а сам живодер после этого еще и угрожал оружием очевидцам.
"Сказал, что если не успокоятся, перестреляет и их! Написано заявление в полицию, собаку забрали на экспертизу", – добавила женщина.
15:28:30 27-07-2024
У собак должен быть официальный собственник несущий за неё ответственность. Никто не захочет нести ответственность за порчу чужого имущества.
Зоозащитники смогут защитить животных, а лишние собаки вымрут.
15:47:01 27-07-2024
Людям, конечно, нельзя угрожать. А собака, если к кому-то прибилась, кормилась, почему на привязи новые хозяева не держали?
15:48:53 27-07-2024
В населенных пунктах нельзя стрелять. Хана полудурку. Надеюсь, присядет.
23:48:50 27-07-2024
Гость (15:48:53 27-07-2024) В населенных пунктах нельзя стрелять. Хана полудурку. Надеюс... За что присядет то, лошары! Всех бродяг в утиль!
00:12:47 29-07-2024
Гость (23:48:50 27-07-2024) За что присядет то, лошары! Всех бродяг в утиль! ... Не только стрелять в населенном пункте нельзя, в нем нельзя нести снаряженное (собранное) оружие без чехла. Пошел бы он так по Москве, враз свернули бы шею как куренку. А если бы стал угрожать оружием, то наряд вправе при явной угрозе - на поражение. Сейчас у наряда камеры и доказывать ничего не нужно. Край непуганых идиотов.
15:52:01 27-07-2024
Да и пёс с ней!
19:25:50 27-07-2024
Гость (15:52:01 27-07-2024) Да и пёс с ней!... с тобой, существо
15:55:43 27-07-2024
надо что то делать с живодерами, власть что нибудь слышит? Ждете самосуд?
16:16:07 27-07-2024
говорят по ночам дома хорошо горят
16:23:05 27-07-2024
Мразь
16:46:28 27-07-2024
На фотке рыжуля не очень дружелюбная.
16:57:19 27-07-2024
Гость (16:46:28 27-07-2024) На фотке рыжуля не очень дружелюбная.... О, замечательный сосед объявился...
16:56:24 27-07-2024
А что полиция сделает? У них же лапки?
17:39:38 27-07-2024
Собаки должны быть очипованы - привязаны к хозяину. Хозяин несет все риски по содержанию собаки, начиная с выгула на поводке и с намордником (если собака бойцовая), заканчивая подбором экскрементов. Если такую собаку кто обидел - то несет ответственность перед собственником.
18:15:39 27-07-2024
У меня, вот такие "дружелюбные рыжули", покусали двух сыновей. Потом два с половиной месяца возил на Георргиева 13, на уколы, причем из Новоалтайска. а недавно, вот такая же "рыжуля" на моих глазах, погнала девочку, катившуюся на велосипеде. Девочка начала от неё убегать и на скорости вылетела на перекрёсток, прям перед автомобилем. Пролетела она от него в полутора метрах, хорошая у мужика реакция. "рыжуля" убежала, девочка уехала, а у мужика руки тряслись. Где вы зоозащитники? Что скажите?
В части собаки, мужик поступил правильно. Если этого не делает администрация, то люди делают сами.
18:39:58 27-07-2024
Следующими за Рыжулей будут соседи, высказавшие какие-либо бытовые претензии этому стрелку. Злобная быдлячья сущность обязательно проявится, просто вопрос времени.
23:01:24 27-07-2024
Конечно, есть злобные безхозные собаки и их надо отлавливать и в случае не востребованности усыплять. Но стрелять демонстративно и ещё и угрожать расправой противникам убийства - это чистая клиника, его принудительно лечить надо. Собаки самые социализированные и преданные человеку существа, но для агрессивного быдла это пустой звук и безнаказанная возможность сорвать злобу на тех, кто рядом.
23:47:54 27-07-2024
По мнению нытиков, наверное, и крыс помоишных нельзя убивать, а нада чиповать и отпускать)))))
11:46:25 28-07-2024
Гость (23:47:54 27-07-2024) По мнению нытиков, наверное, и крыс помоишных нельзя убивать... так и тебя можно убить по твоей же логике, и никто не вспомнит через час, что ты жил, в чем твоя ценность и исключительность? Просто одна единица мяса на ногах из 8 миллиардов таких же...
01:54:37 28-07-2024
Курышин ваш выход
06:20:56 28-07-2024
Может, она у него кур повадилась давить или ребёнка куснула. Тогда уже не отвадишь. В деревне с этим строго, сразу за сараем бахнут в башку и Вася кот. Если прибилась к соседям и у них кормилась, пусть они её на привязи держат и несут за неё ответственность. А насчёт угроз думаю это клевета, для усиления эффекта, заявителей надо привлечь к ответственности. В общем, правильно сделал - собака на улице должна быть на поводке, в наморднике и с хозяином, иначе отстрел.
08:56:53 28-07-2024
Когда же разрешили стрелять в населенных пунктах?? Придурка кирдык, сядет и надолго!
10:10:39 28-07-2024
только один вопрос:какой психиатр ему справку на оружие подписал? или у него ружье левое?
10:13:58 28-07-2024
Была бы дружелюбной, не получила бы пулю. Может, любимую кошку ребёнка истрепала, или цыплят подавила. Может, не раз соседей предупреждали, чтобы не разводили псарню (есть такие зоошизнутые психически нездоровые люди). Власть должна была усыпить собаку своими силами, а не выпускать обратно рвать людей и детей, душить котов и кур.
18:41:50 28-07-2024
Гость (10:13:58 28-07-2024) Была бы дружелюбной, не получила бы пулю. Может, любимую кош... Я один раз с окна квартиры наблюдал картину, как собака на поводке... 2 тетеньки гуляли своих двух собак, растерзала мимо проходящую кошку. Тетеньки хрен забили на кошку. Она лежит и мяукает, не может идти. Я вышел, отвёз к ветеринару. Умерла через 3 дня. Кошка была кормящая. Тоже кошка виновата и её надо было застрелить?
19:41:19 28-07-2024
Гость (18:41:50 28-07-2024) Я один раз с окна квартиры наблюдал картину, как собака на п... Да и пёс ч ней, с кошкой. Естественный отбор.
10:44:10 28-07-2024
Понятно, что собака была ласковой с теми, у кого кормилась. Такова собачья натура. Думаю, что был повод у соседа взять ружье.
12:54:10 28-07-2024
Так зоофилы всегда говорят что собака дружелюбная. А потом ни с Того ни с сего ребенка загрызет или покусает кого нибудь.
13:58:21 28-07-2024
Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыта и злобой насытетесь. Оправдывать урода с явными признаками клинического расстройства психики - это ли не признак больного социума. На статью о агрессивной собаке стабильный шквал злобно требующих крови и почти молчок о действительно проблемах общества. Хотя, радует то, что нормальных и воспитанных людей потихоньку прибавляется. Всем добра и удачи!
15:35:07 28-07-2024
Сибиряк. (13:58:21 28-07-2024) Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыт... Да, таких клинических и моральных уродов много. У нас на работе такой есть "охотник" - стреляет лисиц, а потом фотки с убиенными, да шкурами лисиц в соцсетях бахвалится, причем, сами шкуры ему на хрен не нужны, ему важен сам процесс "охоты" - убийства, от которого он просто тащится. Я понимаю, что в некоторых условиях, проживание в тайге например, где охота единственный способ обеспечить себе пропитание и когда в радиусе 1000- км нет никаких благ цивилизации. Но тут... это уже просто деградация, причем полная и таким уже ничего не объяснить.
17:05:12 28-07-2024
Сибиряк. (13:58:21 28-07-2024) Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыт... Подписываюсь под каждым словом.
Отрадно- нас много. Просто некоторые недочеловеки пытаются с пеной у рта доказать обратное.
19:34:09 28-07-2024
Гость (17:05:12 28-07-2024) Подписываюсь под каждым словом.Отрадно- нас много. Прост... Вот же вас зоошизовидов прёт.
11:59:35 29-07-2024
Гость (17:05:12 28-07-2024) Подписываюсь под каждым словом.Отрадно- нас много. Прост... Кровью готов подписаться ?
12:00:42 29-07-2024
Гость (17:05:12 28-07-2024) Просто некоторые недочеловеки пытаются с пеной у рта доказать обратное.. Просто их собаки покусали бешеные вот они и хотят отомстить. Смотри и тебя покусают ...
20:30:28 28-07-2024
Сибиряк. (13:58:21 28-07-2024) Ну ёлы-палы, когда же вы настреляетесь, натравитесь то досыт... Это просто накрутка голосов! Вчера главный живодер ( его комменты за версту видно и не перепутать) опоздал к началу обсуждения и кто видел знает, что плюсовали как раз комменты адекватных людей- тех кто против подобных стреляющих уродов! Так, что вчера было совершенно ясно как обстоят дела на самом деле.
12:56:52 01-08-2024
Негативные оставляют комменты как раз те, которые, берут, а потом выбрасывают животных. И потом вместе сообща злобно шипят на них, и дают вредные советы. Коли у самих рука дрогнет