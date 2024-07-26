В Магадане разрешили убивать бродячих собак в "экстраординарной ситуации"

Теперь неагрессивных бездомных собак будут не убивать, а выпускать на улицу после стерилизации

26 июля 2024, 15:00, ИА Амител

Очень злая собака / Фото: pxhere.com

В Магадане внесли корректировки в региональный закон об умерщвлении бездомных животных, пишет "Парламентская газета".

Напомним, с 16 июля в Магаданской области вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию в отношении бездомных животных, которых никто не забрал из пункта временного содержания. Однако областная прокуратура обратилась в суд иском, в итоге такую норму из закона исключили.

Теперь, как пояснили в Магаданской областной думе, умерщвление животных предполагается лишь в некоторых случаях

"В случаях необходимости предотвращения исходящих от конкретного животного угроз, вызванных рисками распространения им опасной для человека или других животных болезни, подтверждения совершения животным нападения на человека или проявления им немотивированной агрессивности, возникновения экстраординарной ситуации", – пояснили в думе.

Согласно корректировкам, неагрессивных собак будут выпускать на улицу после стерилизации.

Ранее Конституционный суд РФ признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой.