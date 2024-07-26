В Магадане разрешили убивать бродячих собак в "экстраординарной ситуации"
Теперь неагрессивных бездомных собак будут не убивать, а выпускать на улицу после стерилизации
26 июля 2024, 15:00, ИА Амител
В Магадане внесли корректировки в региональный закон об умерщвлении бездомных животных, пишет "Парламентская газета".
Напомним, с 16 июля в Магаданской области вступил в силу закон, разрешающий эвтаназию в отношении бездомных животных, которых никто не забрал из пункта временного содержания. Однако областная прокуратура обратилась в суд иском, в итоге такую норму из закона исключили.
Теперь, как пояснили в Магаданской областной думе, умерщвление животных предполагается лишь в некоторых случаях
"В случаях необходимости предотвращения исходящих от конкретного животного угроз, вызванных рисками распространения им опасной для человека или других животных болезни, подтверждения совершения животным нападения на человека или проявления им немотивированной агрессивности, возникновения экстраординарной ситуации", – пояснили в думе.
Согласно корректировкам, неагрессивных собак будут выпускать на улицу после стерилизации.
Ранее Конституционный суд РФ признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой.
15:29:03 26-07-2024
Все агрессивные
17:33:10 26-07-2024
Экстраординарная ситуация - нападение на группу отлова. Способ решения - отстрел всей стаи. И так со всеми.
13:07:42 09-08-2024
Гость (17:33:10 26-07-2024) Экстраординарная ситуация - нападение на группу отлова. Спос... Во.во придурки
20:42:00 26-07-2024
да, живодеров нужно уже отстреливать, все агрессивные. Давайте, минусуйте с пеной у рта.
15:09:51 27-07-2024
Гость (20:42:00 26-07-2024) да, живодеров нужно уже отстреливать, все агрессивные. Давай... минусанул. без пены. к зоошызе отношусь спокойно. как к микроцефалии.
07:07:46 28-07-2024
Гость (20:42:00 26-07-2024) да, живодеров нужно уже отстреливать, все агрессивные. Давай...
Призывы к массовым убийствам людей? Ну что, нормально, да? Это ж не репосты в ВК делать и лайки ставить.