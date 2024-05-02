"Они как черви на теле". Правда ли, что в России могут создать трудовые лагеря?
Такая мера, по мнению томского депутата, решит острую кадровую проблему
02 мая 2024, 15:00, ИА Амител
Депутат Заксобрания Томской области Екатерина Собканюк предложила вернуть трудовые лагеря. Такая мера, с ее слов, позволит решить острую кадровую проблему во многих сферах. Об этом она сообщила на заседании Заксобрания 23 апреля. Рассказываем, как отнеслись к этой инициативе другие депутаты и ждать ли в России создание таких лагерей.
Зачем депутату Собканюк трудовые лагеря?
Депутат Екатерина Собканюк во время выступления сообщила, что сегодня в России наблюдается острая нехватка кадров. Только строительной отрасли требуется 30% работников.
"В то же время есть масса людей, которые просто не хотят работать. Они идут в центры занятости и получают пособие по безработице, пользуются господдержкой. Тунеядцы, извините, они как черви на нашем теле. Извините, может, плохо сказала, но это крик души, – высказалась народная избранница.
Как другие депутаты отнеслись к предложению Собканюк?
Предложение вызвало смех у присутствующих. А замгубернатора Томской области Наталья Киселева призвала ее и коллег "работать в рамках правового поля". А потому ждать создания трудовых лагерей в России не стоит – по крайней мере, в ближайшие годы.
Что известно о кадровой проблеме в России?
По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2024 года обеспеченность российских компаний работниками снизилась до исторического минимума. По данным аналитиков, более 54,7% специалистов не хватает в промышленности, на втором месте – сельское хозяйство (47,2%), замыкает тройку строительный сектор – 38,3%.
Во время правительственного часа в Совете Федерации осенью 2023 года глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал дефицит кадров главным внутренним источником рисков для экономики.
В феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нехватка работников будет сохраняться в стране в ближайшие годы. Сейчас, по его словам, на рынке не хватает около 2,5 миллиона работников. При этом решить проблему за счет более активного привлечения мигрантов не получится ввиду их малой численности от общего числа работающих.
15:16:28 02-05-2024
Что за бред, пособие по безработице платят всего полгода, кто там разжирел на пособие по безработице и стал тунеядцем, и если ты не работал до того как встал на учёт, то пособие будет 5000, хотелось бы посмотреть на этих тунеядцев)))))
15:43:39 02-05-2024
А как по мне, так это как раз депутаты и всякая разномастная шушера и есть настоящие "Тунеядцы, извините, они как черви на нашем теле." Извините, может, плохо сказал, но это крик души, – сказал бы я )))
15:50:21 02-05-2024
Роман (15:43:39 02-05-2024) А как по мне, так это как раз депутаты и всякая разномастная...
Точняк! Особенно такие вот! Со своими СВЕРХ ИДЕЯМИ!
20:43:32 02-05-2024
Роман (15:43:39 02-05-2024) А как по мне, так это как раз депутаты и всякая разномастная... на твоем теле? - Вряд-ли.
16:18:13 02-05-2024
Эта дамочка, в своем краю тюрем и лагерей совсем берега попутала.
16:35:51 02-05-2024
Смотрел видео с выступлением этой Сабаканюк. Из выступления стало ясно что на её стройках не хватает людей, за те гроши которые она платит. И хитрая бабёшка решила не поднимать работникам жалование, а жировать на арестантах.
20:46:01 02-05-2024
Гость (16:35:51 02-05-2024) Смотрел видео с выступлением этой Сабаканюк. Из выступления ... а какую работу ты способен выполнить? Может она вообще ничего не стоит.
17:09:42 02-05-2024
Какая безработица ? какие пособия? Работы не початый край , рабочих рук не хватает! А этим бездельникам , дармоедам платят ещё из бюджета пособия ? да где это такое возможно.!? Налоги работающего идут на содержание нахлебника. Говорят про пенсионеров , что они являются " обузой" для государства .получающие пособия по безработице вот кто обуза обществу.
17:44:54 02-05-2024
Гость (17:09:42 02-05-2024) Какая безработица ? какие пособия? Работы не початый край , ... У вас весеннее обострение? Таблеточку примите.
00:01:27 03-05-2024
Гость (17:44:54 02-05-2024) У вас весеннее обострение? Таблеточку примите.... А причем тут таблеточка. ОН абсолютно прав. Если посчитать всех сидящих и переваливающихся на пособиях, по тем же 5000 руб. на душу, то выйдет нехилая цифра. При этом каждый месяц из бюджета. На эти деньги можно что-то полезное сделать. Вон на детишек больных миром собираем кто сколько может.
21:44:00 02-05-2024
Ну....!? Кто тут говорил что Советский Союз был мордером!?... А нет! Кровавым Мордером!...
22:19:58 02-05-2024
Физиономисты, вывели формулу, у кого брови клином, у того характер поросячий, будет ломится вперед круша все на своем пути, таких опасайся. У кого брови прямые, у того ума палата.
00:21:57 03-05-2024
Все подравняется. Был МРОТ - был хлеб по 30 руб. Подняли МРОТ в 2 раза - стал хлеб по 60 руб. И так во всем. То же самое с платой за проезд и всем остальным. Есть равновесие, нет - автобусники - дай 60 руб. за поездку! И что? Да ничего - все подравняется. Кто-то хочет чуть получше пожить первым до подравнивания и начинает раскачивать лодку: дай, дай мне первому! А думцы? Была в начале всех начал - хорошая идея - всех через какое-то время (уж не помню какое) ротировать и не выбирать более! Да где там! Приросли к креслам, болтами, сваркой к ним приладились.
06:56:08 03-05-2024
Говорят про нищий народ, думают о себе.