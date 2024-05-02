Такая мера, по мнению томского депутата, решит острую кадровую проблему

02 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Депутат Заксобрания Томской области Екатерина Собканюк / Фото: duma.tomsk.ru

Депутат Заксобрания Томской области Екатерина Собканюк предложила вернуть трудовые лагеря. Такая мера, с ее слов, позволит решить острую кадровую проблему во многих сферах. Об этом она сообщила на заседании Заксобрания 23 апреля. Рассказываем, как отнеслись к этой инициативе другие депутаты и ждать ли в России создание таких лагерей.

Зачем депутату Собканюк трудовые лагеря?

Депутат Екатерина Собканюк во время выступления сообщила, что сегодня в России наблюдается острая нехватка кадров. Только строительной отрасли требуется 30% работников.

"В то же время есть масса людей, которые просто не хотят работать. Они идут в центры занятости и получают пособие по безработице, пользуются господдержкой. Тунеядцы, извините, они как черви на нашем теле. Извините, может, плохо сказала, но это крик души, – высказалась народная избранница.

Как другие депутаты отнеслись к предложению Собканюк?

Предложение вызвало смех у присутствующих. А замгубернатора Томской области Наталья Киселева призвала ее и коллег "работать в рамках правового поля". А потому ждать создания трудовых лагерей в России не стоит – по крайней мере, в ближайшие годы.

Что известно о кадровой проблеме в России?

По данным ЦБ РФ, в первом квартале 2024 года обеспеченность российских компаний работниками снизилась до исторического минимума. По данным аналитиков, более 54,7% специалистов не хватает в промышленности, на втором месте – сельское хозяйство (47,2%), замыкает тройку строительный сектор – 38,3%.

Во время правительственного часа в Совете Федерации осенью 2023 года глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал дефицит кадров главным внутренним источником рисков для экономики.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что нехватка работников будет сохраняться в стране в ближайшие годы. Сейчас, по его словам, на рынке не хватает около 2,5 миллиона работников. При этом решить проблему за счет более активного привлечения мигрантов не получится ввиду их малой численности от общего числа работающих.