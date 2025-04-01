Они вернулись. Барнаульские улицы заполонили самокатчики

С пятницы город утонул в пестрых СИМ

01 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Самокаты вернулись в Барнаул / Фото: amic.ru

С приходом весны, тепла и чистых тротуаров на улицы города возвращаются они – любители прокатиться на самокате.

Уже с 28 марта сотни электросамокатов были расставлены на привычных стоянках у транспортных узлов, остановок и у других точек притяжения горожан. Буквально в первые же часы после появления самокатов на улицах школьники и студенты активно начали использовать их для передвижения по городу.

Однако как и в прошлые годы обеспокоенность и негодование горожан вызывает пренебрежение правилами безопасности. Часто можно наблюдать, как на одном самокате передвигаются два, а иногда и три человека, что категорически запрещено и создает высокий риск падений и травм.

Другой распространенной проблемой стала неправильная парковка. Пользователи нередко бросают самокаты посреди тротуаров, у входов в здания, на пандусах или велодорожках, создавая серьезные помехи для пешеходов, особенно для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.

О правилах, которые должны соблюдать самокатчики, мы писали тут: "По каким правилам можно ездить по городу на электросамокате и за что грозит штраф?".

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