Они вернулись. Барнаульские улицы заполонили самокатчики
С пятницы город утонул в пестрых СИМ
01 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
С приходом весны, тепла и чистых тротуаров на улицы города возвращаются они – любители прокатиться на самокате.
Уже с 28 марта сотни электросамокатов были расставлены на привычных стоянках у транспортных узлов, остановок и у других точек притяжения горожан. Буквально в первые же часы после появления самокатов на улицах школьники и студенты активно начали использовать их для передвижения по городу.
Однако как и в прошлые годы обеспокоенность и негодование горожан вызывает пренебрежение правилами безопасности. Часто можно наблюдать, как на одном самокате передвигаются два, а иногда и три человека, что категорически запрещено и создает высокий риск падений и травм.
Другой распространенной проблемой стала неправильная парковка. Пользователи нередко бросают самокаты посреди тротуаров, у входов в здания, на пандусах или велодорожках, создавая серьезные помехи для пешеходов, особенно для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
О правилах, которые должны соблюдать самокатчики, мы писали тут: "По каким правилам можно ездить по городу на электросамокате и за что грозит штраф?".
Нарушение правил может повлечь за собой штрафы и блокировку аккаунта в сервисе кикшеринга.
07:45:07 01-04-2025
Дело не в самокатах а дураках.
08:58:09 01-04-2025
Гость (07:45:07 01-04-2025) Дело не в самокатах а дураках.... Точно. Причем, и в ОТ их полно😄
12:07:36 01-04-2025
Гость (07:45:07 01-04-2025) Дело не в самокатах а дураках.... и в самокатах тоже.
07:45:09 01-04-2025
"двуногие...."
08:20:14 01-04-2025
Возле политеха выходишь из автобуса и спотыкаешься о самокаты посреди тротуара.
08:49:34 01-04-2025
Гость (08:20:14 01-04-2025) Возле политеха выходишь из автобуса и спотыкаешься о самокат... ]под колеса автобуса их положь
09:02:25 01-04-2025
Гость (08:20:14 01-04-2025) Возле политеха выходишь из автобуса и спотыкаешься о самокат... Опасно выходить из дома, когда спотыкаешься даже о такое не маленькое и заметное препятствие.
08:54:22 01-04-2025
А аренду торговцы самокатами платят городу за пользование парковками? Я бы вообще запретил их использование вне СПЕЦИАЛЬНО выделенных или велодорожек.Если таковых нет, то и движения на самокатах НЕТ!!! Не хочешь расставаться с самокатом - неси его на хребте...
13:52:01 01-04-2025
Дюша (08:54:22 01-04-2025) А аренду торговцы самокатами платят городу за пользование па... ага - начнут запрещать или облагать налогом, ты заверещишь, что проклятые едросы напринимали дурацких законов и ограничивают свободу честных людей
15:17:27 01-04-2025
Гость (13:52:01 01-04-2025) ага - начнут запрещать или облагать налогом, ты заверещишь, ... я буду только рад если самокаты запретят так как сам не пользуюсь ими, а если бы и появилось желание то катался бы в парках развлечений, соблюдая скоростной режим и объезжая людей.
А ваши детки умалишенные несутся по двое и трое на одном устройстве, даже пешеходник переезжают не спешиваясь, людей сшибают и возмущаются.
А когда под ними взрываются аккумуляторы самокатов то их яжемамки орут больше всех.
17:41:24 01-04-2025
Макоша (15:17:27 01-04-2025) я буду только рад если самокаты запретят так как сам не поль... а давай всё запретим, чем ты не пользуешься? вот у тебя жизня тогда настанет
18:43:36 01-04-2025
Гость (17:41:24 01-04-2025) а давай всё запретим, чем ты не пользуешься? вот у тебя жизн... да и запрещать не предлогаю- ездий по дороге- желательно по центру дороги.
20:17:39 01-04-2025
Гость (18:43:36 01-04-2025) да и запрещать не предлогаю- ездий по дороге- желательно по ... А я бы тупиц запретил, для которых русский не родной. Чем они лучше самокатчиков?
09:06:05 01-04-2025
Самокатчики на фоне русского дриста. Ну это же шедевор...
09:15:08 01-04-2025
Электросамокатом можно пользоваться с 18 лет. Почему на них катаются дети? Кто этому попульститульствует?
09:45:03 01-04-2025
Гость (09:15:08 01-04-2025) Электросамокатом можно пользоваться с 18 лет. Почему на них ... причем, по двое- трое
10:07:22 01-04-2025
Гость (09:15:08 01-04-2025) Электросамокатом можно пользоваться с 18 лет. Почему на них ... Глаза сломал. Название вулкана в Исландии и то легче )
10:14:59 01-04-2025
Почему на них катаются дети? ------ вот у их родителей и спросите!) почему дети, имеющие родителей, ведут себя, как беспризорники на улицах😉
12:07:03 01-04-2025
Гость (10:14:59 01-04-2025) Почему на них катаются дети? ------ вот у их родителей и спр... прокатчик?
12:35:54 01-04-2025
Элен без ребят (12:07:03 01-04-2025) прокатчик? ... Элен, вы примитивны до безобразия просто) то, что за своими детьми нужно следить, а не сваливать все на воспитателей, учителей и уже даже на самокатчиков!!! любому нормальному человеку понятно.
13:33:53 01-04-2025
Кто наведёт порядок на тротуарах г. Барнаула? На них хаос из-за самокатов