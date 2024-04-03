По каким правилам можно ездить по городу на электросамокате и за что грозит штраф?
В 2023-м начали действовать новые правила, по которым самокатчикам дозволено далеко не все
03 апреля 2024, 08:00, ИА Амител
На улицах Барнауле вновь появились электросамокаты, которые можно брать в аренду. Настоящий "бум" (в плохом смысле этого слова) случился в 2022-м, когда этих средств передвижения стало слишком много. Подростки, любящие прокатиться с ветерком, начали доставлять немало проблем пешеходам. Кроме того, произошло и немало аварий с участием электросамокатов.
В итоге в 2023 году в России начали действовать новые правила ПДД, по которым у электросамокатчиков есть обязанности. Ездить они могут далеко не везде, а за нарушение грозит штраф. Главное из правил дорожного движения для электросамокатов - в материале amic.ru.
Чем является электросамокат с точки зрения ПДД?
Кто имеет право ездить на электросамокате?
Где можно ездить на электросамокате, а где нельзя?
Для детей в возрасте от 7 до 14 лет допускается использование электросамокатов в местах, предназначенных для пешеходов и велосипедистов, включая тротуары и зоны с ограниченным движением транспорта. Дети до 7 лет тоже могут пользоваться этими маршрутами, но лишь в сопровождении взрослых.
После достижения 14 лет лица, управляющие СИМ с массой более 35 кг должны использовать только велосипедные и велопешеходные дорожки. Если их нет, разрешается использовать обочину дороги или двигаться вдоль правого края проезжей части.
Что касается передвижения на электросамокатах с массой менее 35 кг, то такие средства могут использоваться в зонах, предназначенных для пешеходов. Передвижение по тротуарам и дорожкам для пешеходов ездить тоже можно, но только в ряде случаев:
- Если нет возможности движения по специально отведенным дорожкам для велосипедистов и маршрутам совместного использования. В таком случае запрещается выезжать на обочину или проезжую часть.
- Если необходимо сопроводить несовершеннолетнего до 14 лет, также передвигающегося на СИМ.
С какой скоростью можно ездить на электросамокате?
Кто имеет преимущество в пешеходной зоне - самокатчик или пешеход?
Какие правила самокатчик обязан выполнять на проезжей части?
Что запрещено делать самокатчикам?
Самокатчикам запрещено:
- перевозить грузы, которые могут помешать управлению самокатом или выступать за его габариты;
- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией самоката;
- перевозить детей до 7 лет без специальных оборудованных мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с несколькими полосами для движения в одном направлении или при наличии трамвайного движения;
- пересекать дорогу по пешеходным переходам, не сходя с самоката.
Также самокатчики всегда обязаны держаться за руль - хотя бы одной рукой.
08:03:14 03-04-2024
кто штрафует?
08:14:33 03-04-2024
Гость (08:03:14 03-04-2024) кто штрафует? ... Штрафуют. Меня штрафовали ДПС на Ленина за то что не спешился на пешеходнике))))
08:23:30 03-04-2024
Гость (08:14:33 03-04-2024) Штрафуют. Меня штрафовали ДПС на Ленина за то что не спешилс... Штрафанули тебя ни за то что не спешился, а за то что поймали. Штрафы платят только трусы.
08:47:47 03-04-2024
Гость (08:23:30 03-04-2024) Штрафанули тебя ни за то что не спешился, а за то что поймал... Ну я как бы не в том возрасте чтоб из-за 500р от ментов по дворам бегать, вы наверное, слишком молоды чтоб это понять) Самокаты иногда использую как замену ОТ, а не для покатушек. Езжу аккуратно, не торопясь.
08:56:49 03-04-2024
Гость (08:47:47 03-04-2024) Ну я как бы не в том возрасте чтоб из-за 500р от ментов по д... Что бы штрафы не платить , за то что не спешивашся ходи с самокатом рядом. Тебе же спешить некуда.
09:52:40 03-04-2024
Гость (08:47:47 03-04-2024) Ну я как бы не в том возрасте чтоб из-за 500р от ментов по д... Стареешь дружок, а самое печальное что принял это уже. Бунтарей у нас не хватает. Самые классные преподы были как раз такими как мы студенты, "живые, бунтарные". Их конечно осуждали другие преподы, более "мудрые, остепенившиеся", но они для нас были мертвы. Как бабки в церки это нельзя тут не стой так не положено. А теперь представьте ситуацию когда вы рванули бы? Я подобные ситуации вспоминаю с радостью, какой адреналин! Ну это так, мысли вслух.
14:46:46 03-04-2024
Гость (09:52:40 03-04-2024) Стареешь дружок, а самое печальное что принял это уже. Бунт... я бы еще запретил в комменты срать детям до 21 года. Такую дичь несете, неосознанную, жизни не знаете еще, пороху не нюхали, а строите из себя прям словно чего то стоите. А по сути то, лишь тень пятно от голубиного помёта. Не более.
17:04:43 03-04-2024
Гость (09:52:40 03-04-2024) Стареешь дружок, а самое печальное что принял это уже. Бунт... ПДД на дорогах написано кровью ...
16:58:00 03-04-2024
Гость (08:23:30 03-04-2024) Штрафанули тебя ни за то что не спешился, а за то что поймал... Не нарушай и платить не придётся.
17:16:45 03-04-2024
Гость (16:58:00 03-04-2024) Не нарушай и платить не придётся. ... да это пацаненок отписался, который обеденные деньги сэкономил и мотается с такими же бестолочами по трое на одном самокате.
08:23:35 03-04-2024
А самокатчики знакомы с правилами? Может железную табличку с правилами на цепь присобачить к самокату?
08:31:37 03-04-2024
Гость (08:23:35 03-04-2024) А самокатчики знакомы с правилами? Может железную табличку с... На самокатах в городе катаются только дебилы, а они читать не умеют.
05:41:16 09-04-2024
Элен без ребят (08:31:37 03-04-2024) На самокатах в городе катаются только дебилы, а они читать н... самокат это просто удобно и быстро с чего сразу дебил мне что на электросамокате по лесу гонять только
08:29:15 03-04-2024
ну 2-3 дня за сезон может и поштрафуют. Тут за автомобилистами следить некому, а тут ещё електрохрусты.
08:30:01 03-04-2024
еще бы неплохо аренду этих петушиных повозок привести в норму - есть пятаки, где пройти невозможно
08:30:05 03-04-2024
подростки толпами гоняют по Ленина, когда темно! чуть не сбили когда я из двора выходила, а если бы вышел старичок или ребенок, то их бы снесли просто. причем, некоторые или под веществами или просто не могут руль ровно держать- их мотает метр в право/влево.
08:38:17 03-04-2024
Элен без ребят (08:30:05 03-04-2024) подростки толпами гоняют по Ленина, когда темно! чуть не сби... Из рассказа стало ясно что ты баба шустрая (по сравнению с дитями и стариками)
08:51:13 03-04-2024
Гость (08:38:17 03-04-2024) Из рассказа стало ясно что ты баба шустрая (по сравнению с д... Она вёрткая! (или вертлявая?)
08:32:47 03-04-2024
Про мотциклетный гермошлем забыли написать. В каске же нужно ездить по новым правилам.
08:39:02 03-04-2024
А толпой 10 человек по тротуару на самокатах можно ездить?
09:00:17 03-04-2024
Гость (08:39:02 03-04-2024) А толпой 10 человек по тротуару на самокатах можно ездить?... Можно, но не больше 15.
09:11:27 03-04-2024
а эти правила относятся только к городу?
09:43:14 03-04-2024
Гость (09:11:27 03-04-2024) а эти правила относятся только к городу?... много в деревне самокатов на прокат?
09:33:07 03-04-2024
Судя по каментам в городе будет труба.
09:55:06 03-04-2024
60 км/ч - не многовато для самоката?
11:58:28 03-04-2024
Гость (09:55:06 03-04-2024) 60 км/ч - не многовато для самоката?... Читайте внимательно - 25 км час разрешено и по дорогам, где движение автотранспорту разрешено до 60 км час
09:59:56 03-04-2024
"Также самокатчики всегда обязаны держаться за руль - хотя бы одной рукой."-------- ну как бы не держась, на нем ехать не получится по умолчанию))
10:12:27 03-04-2024
Зачем на самокаты гоните? С транспортом в городе абзац - счас все на лето пересядем на них
10:58:37 03-04-2024
Надо чаще показывать как самокаты и электро велосипеды взрываются.
14:22:19 03-04-2024
А права разве не нужны, а то прям грозятся штрафовать за езду без прав на электросамокатах
14:30:20 03-04-2024
А права разве не нужны, а то прям грозятся штрафовать за езду без прав на электросамокатах
14:43:05 03-04-2024
Ввести надо права на управление этим транспортом. И запретить управление до 18 лет. Приравнять к мотоциклам. В чем проблема?
21:14:34 03-04-2024
Гость (14:43:05 03-04-2024) Ввести надо права на управление этим транспортом. И запретит... И на велосипеды, они часто обгоняют, летят нужно права тоже. И каждому носить кроме каски ещё и подгузники а то мало ли что.
14:49:41 03-04-2024
Я правильно понимаю, на мопед со скоростью до 60 лет нужны права, на самокат с такой же скоростью права не нужны. Логика где?
"В пешеходной зоне самокатчик должен двигаться со скоростью пешеходов." - да? А они это знают? Может нужно какие-то ПРАВА ВЫДАВАТЬ ВСЕ-ТАКИ? Сейчас форменный беспредел творится, дети правил НЕ знают. Взрослые тоже. Амик не все читают.
15:06:34 03-04-2024
Давно пора ввести обязательное получение прав для управления самокатом, перед арендой проводить блиц опрос по правилам ПДД, а прокатные фирмы обязать оплачивать лечение в случае ПДД.
15:34:09 03-04-2024
Гость (15:06:34 03-04-2024) а прокатные фирмы обязать оплачивать лечение в случае ПДД.... В случае Правил Дорожного Движения? У вас тоже QI зашкаливает, как у вчерашней вечерней звезды, что вы буквы и аббревиатуры путаете?
00:29:06 04-04-2024
На дорогу на самокате? Да это самоубийство, как и на самокатах гоняют с большой скоростью недалёкие, так и автомобилисты не все соблюдают ПДД, пешеходники в упор не видят перед собой
23:40:11 04-04-2024
Гость (14:49:41 03-04-2024) Я правильно понимаю, на мопед со скоростью до 60 лет нужны п... Подозреваю, что у ВСЕХ водителей,в авто, на дороге-есть права!)) их наличие каким образом обнулило количество травм и аварий?)
15:20:58 05-04-2024
Надо сделать нормальные велодорожки и велополосы и будут ездить нормально