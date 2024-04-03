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По каким правилам можно ездить по городу на электросамокате и за что грозит штраф?

В 2023-м начали действовать новые правила, по которым самокатчикам дозволено далеко не все

03 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Горожанин на самокате / Фото: amic.ru
Горожанин на самокате / Фото: amic.ru

На улицах Барнауле вновь появились электросамокаты, которые можно брать в аренду. Настоящий "бум" (в плохом смысле этого слова) случился в 2022-м, когда этих средств передвижения стало слишком много. Подростки, любящие прокатиться с ветерком, начали доставлять немало проблем пешеходам. Кроме того, произошло и немало аварий с участием электросамокатов. 

В итоге в 2023 году в России начали действовать новые правила ПДД, по которым у электросамокатчиков есть обязанности. Ездить они могут далеко не везде, а за нарушение грозит штраф. Главное из правил дорожного движения для электросамокатов - в материале amic.ru. 

1

Чем является электросамокат с точки зрения ПДД?

С точки зрения правил дорожного движения, электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). К ним также относятся электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства с двигателем.
2

Кто имеет право ездить на электросамокате?

Любой человек старше 7 лет имеет право управлять электросамокатом. Однако для детей до 14 лет существуют ограничения: они могут передвигаться на электросамокатах только в сопровождении взрослых и только по определенным зонам. 
3

Где можно ездить на электросамокате, а где нельзя?

Для детей в возрасте от 7 до 14 лет допускается использование электросамокатов в местах, предназначенных для пешеходов и велосипедистов, включая тротуары и зоны с ограниченным движением транспорта. Дети до 7 лет тоже могут пользоваться этими маршрутами, но лишь в сопровождении взрослых.

После достижения 14 лет лица, управляющие СИМ с массой более 35 кг должны использовать только велосипедные и велопешеходные дорожки. Если их нет, разрешается использовать обочину дороги или двигаться вдоль правого края проезжей части.

Что касается передвижения на электросамокатах с массой менее 35 кг, то такие средства могут использоваться в зонах, предназначенных для пешеходов. Передвижение по тротуарам и дорожкам для пешеходов ездить тоже можно, но только в ряде случаев:

  • Если нет возможности движения по специально отведенным дорожкам для велосипедистов и маршрутам совместного использования. В таком случае запрещается выезжать на обочину или проезжую часть.
  • Если необходимо сопроводить несовершеннолетнего до 14 лет, также передвигающегося на СИМ.
4

С какой скоростью можно ездить на электросамокате?

На электросамокатах, как и на других СИМах, нельзя передвигаться быстрее 25 км/ч. В пешеходной зоне самокатчик должен двигаться со скоростью пешеходов.

4

Кто имеет преимущество в пешеходной зоне - самокатчик или пешеход?

В пешеходной зоне преимущество всегда у пешеходов. Участники движения на СИМ должны уступать дорогу пешеходам и следить за их безопасностью.
А вот на велодорожке пешеходы должны уступать людям на электросамокатах, как и велосипедистам.  
5

Какие правила самокатчик обязан выполнять на проезжей части?

На проезжей части СИМ должны быть оборудованы тормозами, звуковым сигналом, фарами белого цвета и световозвращателями (белыми спереди и красными сзади). Движение разрешено только по дорогам с ограничением скорости до 60 км/ч. 
6

Что запрещено делать самокатчикам?

Самокатчикам запрещено:

  • перевозить грузы, которые могут помешать управлению самокатом или выступать за его габариты;
  • перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией самоката;
  • перевозить детей до 7 лет без специальных оборудованных мест;
  • поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с несколькими полосами для движения в одном направлении или при наличии трамвайного движения;
  • пересекать дорогу по пешеходным переходам, не сходя с самоката.

Также самокатчики всегда обязаны держаться за руль - хотя бы одной рукой.

7

Какое наказание предусмотрено за нарушения правил на электросамокате?

За любое нарушение правил вождения СИМ предусмотрено наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.
Электросамокат / Фото: unsplash.com

Количество электросамокатов резко вырастет на улицах городов в 2024 году

При этом арендовать электросамокат будет еще проще и быстрее
НОВОСТИОбщество
Пдд электросамокаты

Комментарии 39

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Гость

08:03:14 03-04-2024

кто штрафует?

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Гость

08:14:33 03-04-2024

Гость (08:03:14 03-04-2024) кто штрафует? ... Штрафуют. Меня штрафовали ДПС на Ленина за то что не спешился на пешеходнике))))

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Гость

08:23:30 03-04-2024

Гость (08:14:33 03-04-2024) Штрафуют. Меня штрафовали ДПС на Ленина за то что не спешилс... Штрафанули тебя ни за то что не спешился, а за то что поймали. Штрафы платят только трусы.

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Гость

08:47:47 03-04-2024

Гость (08:23:30 03-04-2024) Штрафанули тебя ни за то что не спешился, а за то что поймал... Ну я как бы не в том возрасте чтоб из-за 500р от ментов по дворам бегать, вы наверное, слишком молоды чтоб это понять) Самокаты иногда использую как замену ОТ, а не для покатушек. Езжу аккуратно, не торопясь.

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Гость

08:56:49 03-04-2024

Гость (08:47:47 03-04-2024) Ну я как бы не в том возрасте чтоб из-за 500р от ментов по д... Что бы штрафы не платить , за то что не спешивашся ходи с самокатом рядом. Тебе же спешить некуда.

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Гость

09:52:40 03-04-2024

Гость (08:47:47 03-04-2024) Ну я как бы не в том возрасте чтоб из-за 500р от ментов по д... Стареешь дружок, а самое печальное что принял это уже. Бунтарей у нас не хватает. Самые классные преподы были как раз такими как мы студенты, "живые, бунтарные". Их конечно осуждали другие преподы, более "мудрые, остепенившиеся", но они для нас были мертвы. Как бабки в церки это нельзя тут не стой так не положено. А теперь представьте ситуацию когда вы рванули бы? Я подобные ситуации вспоминаю с радостью, какой адреналин! Ну это так, мысли вслух.

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Гость

14:46:46 03-04-2024

Гость (09:52:40 03-04-2024) Стареешь дружок, а самое печальное что принял это уже. Бунт... я бы еще запретил в комменты срать детям до 21 года. Такую дичь несете, неосознанную, жизни не знаете еще, пороху не нюхали, а строите из себя прям словно чего то стоите. А по сути то, лишь тень пятно от голубиного помёта. Не более.

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Гость

17:04:43 03-04-2024

Гость (09:52:40 03-04-2024) Стареешь дружок, а самое печальное что принял это уже. Бунт... ПДД на дорогах написано кровью ...

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Гость

16:58:00 03-04-2024

Гость (08:23:30 03-04-2024) Штрафанули тебя ни за то что не спешился, а за то что поймал... Не нарушай и платить не придётся.

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Гость

17:16:45 03-04-2024

Гость (16:58:00 03-04-2024) Не нарушай и платить не придётся. ... да это пацаненок отписался, который обеденные деньги сэкономил и мотается с такими же бестолочами по трое на одном самокате.

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Гость

08:23:35 03-04-2024

А самокатчики знакомы с правилами? Может железную табличку с правилами на цепь присобачить к самокату?

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Элен без ребят

08:31:37 03-04-2024

Гость (08:23:35 03-04-2024) А самокатчики знакомы с правилами? Может железную табличку с... На самокатах в городе катаются только дебилы, а они читать не умеют.

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Гость

05:41:16 09-04-2024

Элен без ребят (08:31:37 03-04-2024) На самокатах в городе катаются только дебилы, а они читать н... самокат это просто удобно и быстро с чего сразу дебил мне что на электросамокате по лесу гонять только

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Гость

08:29:15 03-04-2024

ну 2-3 дня за сезон может и поштрафуют. Тут за автомобилистами следить некому, а тут ещё електрохрусты.

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Гость

08:30:01 03-04-2024

еще бы неплохо аренду этих петушиных повозок привести в норму - есть пятаки, где пройти невозможно

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Элен без ребят

08:30:05 03-04-2024

подростки толпами гоняют по Ленина, когда темно! чуть не сбили когда я из двора выходила, а если бы вышел старичок или ребенок, то их бы снесли просто. причем, некоторые или под веществами или просто не могут руль ровно держать- их мотает метр в право/влево.

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Гость

08:38:17 03-04-2024

Элен без ребят (08:30:05 03-04-2024) подростки толпами гоняют по Ленина, когда темно! чуть не сби... Из рассказа стало ясно что ты баба шустрая (по сравнению с дитями и стариками)

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Гость

08:51:13 03-04-2024

Гость (08:38:17 03-04-2024) Из рассказа стало ясно что ты баба шустрая (по сравнению с д... Она вёрткая! (или вертлявая?)

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Гость

08:32:47 03-04-2024

Про мотциклетный гермошлем забыли написать. В каске же нужно ездить по новым правилам.

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Гость

08:39:02 03-04-2024

А толпой 10 человек по тротуару на самокатах можно ездить?

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Гость

09:00:17 03-04-2024

Гость (08:39:02 03-04-2024) А толпой 10 человек по тротуару на самокатах можно ездить?... Можно, но не больше 15.

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Гость

09:11:27 03-04-2024

а эти правила относятся только к городу?

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Гость

09:43:14 03-04-2024

Гость (09:11:27 03-04-2024) а эти правила относятся только к городу?... много в деревне самокатов на прокат?

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гость

09:33:07 03-04-2024

Судя по каментам в городе будет труба.

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Гость

09:55:06 03-04-2024

60 км/ч - не многовато для самоката?

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Гость

11:58:28 03-04-2024

Гость (09:55:06 03-04-2024) 60 км/ч - не многовато для самоката?... Читайте внимательно - 25 км час разрешено и по дорогам, где движение автотранспорту разрешено до 60 км час

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Гость

09:59:56 03-04-2024

"Также самокатчики всегда обязаны держаться за руль - хотя бы одной рукой."-------- ну как бы не держась, на нем ехать не получится по умолчанию))

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Гость

10:12:27 03-04-2024

Зачем на самокаты гоните? С транспортом в городе абзац - счас все на лето пересядем на них

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Гость

10:58:37 03-04-2024

Надо чаще показывать как самокаты и электро велосипеды взрываются.

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Гость

14:22:19 03-04-2024

А права разве не нужны, а то прям грозятся штрафовать за езду без прав на электросамокатах

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Гость

14:30:20 03-04-2024

А права разве не нужны, а то прям грозятся штрафовать за езду без прав на электросамокатах

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Гость

14:43:05 03-04-2024

Ввести надо права на управление этим транспортом. И запретить управление до 18 лет. Приравнять к мотоциклам. В чем проблема?

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Гость

21:14:34 03-04-2024

Гость (14:43:05 03-04-2024) Ввести надо права на управление этим транспортом. И запретит... И на велосипеды, они часто обгоняют, летят нужно права тоже. И каждому носить кроме каски ещё и подгузники а то мало ли что.

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Гость

14:49:41 03-04-2024

Я правильно понимаю, на мопед со скоростью до 60 лет нужны права, на самокат с такой же скоростью права не нужны. Логика где?

"В пешеходной зоне самокатчик должен двигаться со скоростью пешеходов." - да? А они это знают? Может нужно какие-то ПРАВА ВЫДАВАТЬ ВСЕ-ТАКИ? Сейчас форменный беспредел творится, дети правил НЕ знают. Взрослые тоже. Амик не все читают.

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Гость

15:06:34 03-04-2024

Давно пора ввести обязательное получение прав для управления самокатом, перед арендой проводить блиц опрос по правилам ПДД, а прокатные фирмы обязать оплачивать лечение в случае ПДД.

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Гость

15:34:09 03-04-2024

Гость (15:06:34 03-04-2024) а прокатные фирмы обязать оплачивать лечение в случае ПДД.... В случае Правил Дорожного Движения? У вас тоже QI зашкаливает, как у вчерашней вечерней звезды, что вы буквы и аббревиатуры путаете?

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Васек

00:29:06 04-04-2024

На дорогу на самокате? Да это самоубийство, как и на самокатах гоняют с большой скоростью недалёкие, так и автомобилисты не все соблюдают ПДД, пешеходники в упор не видят перед собой

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Гость

23:40:11 04-04-2024

Гость (14:49:41 03-04-2024) Я правильно понимаю, на мопед со скоростью до 60 лет нужны п... Подозреваю, что у ВСЕХ водителей,в авто, на дороге-есть права!)) их наличие каким образом обнулило количество травм и аварий?)

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Гость

15:20:58 05-04-2024

Надо сделать нормальные велодорожки и велополосы и будут ездить нормально

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