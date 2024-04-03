В 2023-м начали действовать новые правила, по которым самокатчикам дозволено далеко не все

03 апреля 2024, 08:00, ИА Амител

Горожанин на самокате / Фото: amic.ru

На улицах Барнауле вновь появились электросамокаты, которые можно брать в аренду. Настоящий "бум" (в плохом смысле этого слова) случился в 2022-м, когда этих средств передвижения стало слишком много. Подростки, любящие прокатиться с ветерком, начали доставлять немало проблем пешеходам. Кроме того, произошло и немало аварий с участием электросамокатов.

В итоге в 2023 году в России начали действовать новые правила ПДД, по которым у электросамокатчиков есть обязанности. Ездить они могут далеко не везде, а за нарушение грозит штраф. Главное из правил дорожного движения для электросамокатов - в материале amic.ru.

1 Чем является электросамокат с точки зрения ПДД? С точки зрения правил дорожного движения, электросамокаты относятся к средствам индивидуальной мобильности (СИМ). К ним также относятся электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные транспортные средства с двигателем.

2 Кто имеет право ездить на электросамокате? Любой человек старше 7 лет имеет право управлять электросамокатом. Однако для детей до 14 лет существуют ограничения: они могут передвигаться на электросамокатах только в сопровождении взрослых и только по определенным зонам.

3 Где можно ездить на электросамокате, а где нельзя? Для детей в возрасте от 7 до 14 лет допускается использование электросамокатов в местах, предназначенных для пешеходов и велосипедистов, включая тротуары и зоны с ограниченным движением транспорта. Дети до 7 лет тоже могут пользоваться этими маршрутами, но лишь в сопровождении взрослых. После достижения 14 лет лица, управляющие СИМ с массой более 35 кг должны использовать только велосипедные и велопешеходные дорожки. Если их нет, разрешается использовать обочину дороги или двигаться вдоль правого края проезжей части. Что касается передвижения на электросамокатах с массой менее 35 кг, то такие средства могут использоваться в зонах, предназначенных для пешеходов. Передвижение по тротуарам и дорожкам для пешеходов ездить тоже можно, но только в ряде случаев: Если нет возможности движения по специально отведенным дорожкам для велосипедистов и маршрутам совместного использования. В таком случае запрещается выезжать на обочину или проезжую часть.

Если необходимо сопроводить несовершеннолетнего до 14 лет, также передвигающегося на СИМ.

4 С какой скоростью можно ездить на электросамокате? На электросамокатах, как и на других СИМах, нельзя передвигаться быстрее 25 км/ч. В пешеходной зоне самокатчик должен двигаться со скоростью пешеходов.

4 Кто имеет преимущество в пешеходной зоне - самокатчик или пешеход? В пешеходной зоне преимущество всегда у пешеходов. Участники движения на СИМ должны уступать дорогу пешеходам и следить за их безопасностью. А вот на велодорожке пешеходы должны уступать людям на электросамокатах, как и велосипедистам.

5 Какие правила самокатчик обязан выполнять на проезжей части? На проезжей части СИМ должны быть оборудованы тормозами, звуковым сигналом, фарами белого цвета и световозвращателями (белыми спереди и красными сзади). Движение разрешено только по дорогам с ограничением скорости до 60 км/ч.

6 Что запрещено делать самокатчикам? Самокатчикам запрещено: перевозить грузы, которые могут помешать управлению самокатом или выступать за его габариты;

перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией самоката;

перевозить детей до 7 лет без специальных оборудованных мест;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с несколькими полосами для движения в одном направлении или при наличии трамвайного движения;

пересекать дорогу по пешеходным переходам, не сходя с самоката. Также самокатчики всегда обязаны держаться за руль - хотя бы одной рукой.