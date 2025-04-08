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Онищенко предупредил о возможном росте заболеваемости холерой в 2025 году

По словам академика, в России мониторят ситуацию с этим заболеванием

08 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com
Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

В 2025 году ожидается более агрессивное поведение холеры, заявил ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

"Седьмая пандемия холеры, которая в мире началась в 1960-х годах, продолжается до сих пор. В этом году мы ожидаем более агрессивное поведение этого заболевания. Число случаев может вырасти, судя по закономерности данных за последние годы", – сказал он.

По словам ученого, каждый год холерой болеют около 90 тысяч человек. Причем в 2024 году только в Ливане выявили порядка 40 тысяч случаев. 

Онищенко отметил, что в России ведут мониторинг за холерой, и в случае необходимости произведут вакцину в нужных объемах.

Здоровье

Комментарии 6

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Гость

15:03:36 08-04-2025

А в СССР такого не было

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Кхм...

15:16:15 08-04-2025

Гость (15:03:36 08-04-2025) А в СССР такого не было... Спасибо, посмеял.

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Гость

15:42:01 08-04-2025

Гость (15:03:36 08-04-2025) А в СССР такого не было... В СССР заботились о гражданах, а не о своем кармане

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Гость

11:18:58 09-04-2025

Гость (15:03:36 08-04-2025) А в СССР такого не было... да, не было, потому что строго соблюдали все эпидемиологические инструкции, в том числе и по карантину. А в холерных районах и районах с природными очагами той же чумы и других заразных болезнях всегда стояли наблюдательные посты за заразными болезнями и отслеживали ситуацию. Больше чем уверен, сейчас этих постов наблюдения уже нет. Это же нецелесообразно в понимании властей РФ.

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Кхм...

15:15:40 08-04-2025

Это однозначно прорыв.
🤣

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Гость

20:34:42 08-04-2025

Вся зараза ближнего зарубежья

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