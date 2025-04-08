Онищенко предупредил о возможном росте заболеваемости холерой в 2025 году

По словам академика, в России мониторят ситуацию с этим заболеванием

08 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: Kelly Sikkema / unsplash.com

В 2025 году ожидается более агрессивное поведение холеры, заявил ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

"Седьмая пандемия холеры, которая в мире началась в 1960-х годах, продолжается до сих пор. В этом году мы ожидаем более агрессивное поведение этого заболевания. Число случаев может вырасти, судя по закономерности данных за последние годы", – сказал он.

По словам ученого, каждый год холерой болеют около 90 тысяч человек. Причем в 2024 году только в Ливане выявили порядка 40 тысяч случаев.

Онищенко отметил, что в России ведут мониторинг за холерой, и в случае необходимости произведут вакцину в нужных объемах.