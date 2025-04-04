Вспышки кори фиксировали на Алтае два последних года, а полиомиелит активно распространяется в странах ближнего зарубежья

04 апреля 2025, 08:00, ИА Амител

Прививка, вакцинация, медработник / Фото: amic.ru

Подчищающая иммунизация от кори и полиомиелита, начатая в Алтайском крае два года назад, продолжится и в 2025-м. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального управления Роспотребнадзора Ольга Егорова. Главный санитарный врач страны Анна Попова уже издала соответствующее распоряжение.

Причиной стали случаи этих заболеваний, которые начали регулярно выявлять в регионе с 2023 года. Как пояснили в краевом Роспотребнадзоре, начинается все с приезжих, а затем инфекции распространяются уже и на жителей края. Так что врачи проводят дополнительную вакцинацию, чтобы не допустить эпидемии.

О том, кто подлежит вакцинации от кори и полиомиелита в 2025 году и как ее будут проводить, – в материале amic.ru.

Всех, о ком забыли раньше

Суть подчищающей иммунизации в том, чтобы привить тех жителей Алтайского края, которые по какой-то причине ранее либо не вакцинировались, либо вакцинировались не полностью. Как пояснила Егорова, кампания по полиомиелиту больше нацелена на детей, а вот по кори – именно на взрослых.

Согласно действующему нацкалендарю прививок, вакцинированными должны быть все взрослые до 35 лет. Если человек трудится в медицинской, образовательной, коммунальной, социальной или торговой сферах, он подлежит иммунизации вплоть до 55 лет.

Следуя распоряжению Роспотребнадзора, иммунологические комиссии во всех поликлиниках региона анализируют все данные о пациентах и смотрят, кто по каким-то причинам так и не был привит.

"В марте комиссии проводили активную разъяснительную работу с акцентом на группы риска. Специалисты анализировали информацию по медотводам как временным, так и постоянным. Те, кто остался без плановой иммунизации в свое время, но подлежит ей, приглашаются на подчищающую вакцинацию", – пояснила специалист.Плюс, идет очаговая работа: если где-то выявляют заболевшего, то предлагают пройти иммунизацию всем, кто был с ним в контакте и еще не привит. Причем это делается в срочном порядке. В случае с корью прививку контактному человеку нужно поставить в первые 72 часа, иначе она уже не поможет.

И от кори, и от полиомиелита в Алтайском крае, как и по всей стране, прививают бесплатно, по национальному календарю прививок.

Проблем с поставками вакцины от кори сейчас нет, подчеркнула главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. По ее словам, сейчас на складах имеется резерв в виде тысячи доз препарата, закупленного на краевые средства. Врач добавила, что комиссии уже отобрали порядка 700 человек, которые подлежат вакцинации.

Отказники есть и среди медиков

Кроме того, поликлиники проводят активную работу с отказниками и антипрививочниками. Порой медикам удается убедить людей, что вакцинация поможет им защитить и себя, и окружающих.

"Даже из тех 700 человек, которых уже отобрали, не все в итоге дойдут до прививочного кабинета. Но поликлиники стараются. Наши медики умеют убеждать", – отметила Переладова.

Как добавила представитель Роспотребнадзора, немало отказников встречается даже среди работников медицины и образования.

"Мы такую картину увидели в прошлом году во время работы в Бийске. Среди работников торговли тоже много непривитых. Это не только те, кто отказывается, но и те, кто даже не знает о вакцинации. Поэтому всех стараемся привлечь и запланировать на иммунизацию", – сказала Егорова.

Угроза извне

Подчищающая иммунизация – не формальная вещь, а защита от реальной угрозы, подчеркивают в Роспотребнадзоре. И корь, и полиомиелит активно циркулируют в разных уголках планеты в постковидный период.

"Решение о продолжении подчищающей иммунизации принято в связи с тем, что в зарубежных странах увеличилась регистрация этих заболеваний. Полиомиелит распространен в Пакистане, Афганистане, Индии. Корь получает широкое распространение в европейской части, в странах ближнего зарубежья, откуда к нам приезжают трудовые мигранты", – отметила Ольга Егорова.По ее словам, активная миграция населения и стала причиной того, что корь в 2023 году добралась до Алтайского края. Так, в 2023 году в регионе выявили 42 случая, половина из которых были завозными. В 2024-м было зарегистрировано 89 заболевших, 12% из них приехали из-за рубежа или из других регионов.

В 2025 году случаев заражения корью в Алтайском крае пока не зафиксировали.