Онищенко призвал россиян следить за здоровьем в конце зимы
Академик посоветовал соблюдать режим сна и отдыха, а также нормально питаться
19 февраля 2025, 13:46, ИА Амител
Фото: Yuri Krupenin / unsplash.com
Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян уделить особое внимание своему здоровью в конце зимы. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что жизненные силы в преддверии весны уже поизносились, а глобальные температурные перепады сбили с толку наши биоритмы.
"Сейчас такой период, когда любое мало-мальски значимое заболевание может окончиться тяжелым течением. Поэтому нужно следить за здоровьем, соблюдать режим сна и отдыха, питаться нормально и тогда все будет хорошо", – сказал Онищенко.
Также добавил, что теплая зима вряд ли сдвинет окончание сезона гриппа и ОРВИ.
13:48:18 19-02-2025
Менамозг, однако)