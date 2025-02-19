Онищенко призвал россиян следить за здоровьем в конце зимы

Академик посоветовал соблюдать режим сна и отдыха, а также нормально питаться

19 февраля 2025, 13:46, ИА Амител

Фото: Yuri Krupenin / unsplash.com

Эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян уделить особое внимание своему здоровью в конце зимы. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что жизненные силы в преддверии весны уже поизносились, а глобальные температурные перепады сбили с толку наши биоритмы.

"Сейчас такой период, когда любое мало-мальски значимое заболевание может окончиться тяжелым течением. Поэтому нужно следить за здоровьем, соблюдать режим сна и отдыха, питаться нормально и тогда все будет хорошо", – сказал Онищенко.

Также добавил, что теплая зима вряд ли сдвинет окончание сезона гриппа и ОРВИ.