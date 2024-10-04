НОВОСТИЗдоровье

Онищенко заявил, что в Россию могут завезти инфекцию Марбург

Он призвал специалистов готовиться к такому варианту развития событий

04 октября 2024, 12:01, ИА Амител

Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/1192476
Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/1192476

Российские специалисты должны готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург и проводить профилактические мероприятия, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке лихорадки Марбург в Руанде. Также в ведомстве отметили, что обладают тест-системой на вирус, пишет ТАСС.

По мнению Онищенко, завоз инфекции возможен, и нужно проводить тренинги для врачей для правильного определения заболевания.

Он также заявил, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в стране гражданам РФ будет рекомендовано не посещать ее.

Специалист подчеркнул, что диагностику необходимо готовить не только для нужд собственных лабораторий, но и чтобы она была доступна на уровне областных центров.

медицина

Комментарии 3

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Коля

12:09:34 04-10-2024

Не-могут завезти - а обязательно притащут

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Гость

12:18:49 04-10-2024

Вот не надо бы. Нам очень повезло, что у ковида достаточно низкая летальность, и все, скажем так, косяки наших служб и глобальный пофигизм граждан не обернулись ничем особо страшным. Ну поумирали старики, ну у многих постковидный синдром и проблемы со здоровьем. Но кого бы это волновало в масштабах страны. А у Марбурга летальность 50%. Улыбаемся и машем.

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Гость

12:21:36 04-10-2024

Так запретить ввозить, да и все. Делов-то...

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