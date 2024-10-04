Онищенко заявил, что в Россию могут завезти инфекцию Марбург
Он призвал специалистов готовиться к такому варианту развития событий
04 октября 2024, 12:01, ИА Амител
Российские специалисты должны готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург и проводить профилактические мероприятия, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке лихорадки Марбург в Руанде. Также в ведомстве отметили, что обладают тест-системой на вирус, пишет ТАСС.
По мнению Онищенко, завоз инфекции возможен, и нужно проводить тренинги для врачей для правильного определения заболевания.
Он также заявил, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в стране гражданам РФ будет рекомендовано не посещать ее.
Специалист подчеркнул, что диагностику необходимо готовить не только для нужд собственных лабораторий, но и чтобы она была доступна на уровне областных центров.
12:09:34 04-10-2024
Не-могут завезти - а обязательно притащут
12:18:49 04-10-2024
Вот не надо бы. Нам очень повезло, что у ковида достаточно низкая летальность, и все, скажем так, косяки наших служб и глобальный пофигизм граждан не обернулись ничем особо страшным. Ну поумирали старики, ну у многих постковидный синдром и проблемы со здоровьем. Но кого бы это волновало в масштабах страны. А у Марбурга летальность 50%. Улыбаемся и машем.
12:21:36 04-10-2024
Так запретить ввозить, да и все. Делов-то...