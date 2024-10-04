Онищенко заявил, что в Россию могут завезти инфекцию Марбург

Он призвал специалистов готовиться к такому варианту развития событий

04 октября 2024, 12:01, ИА Амител

Микроскоп / Фото: pxhere.com/ru/photo/1192476

Российские специалисты должны готовиться к возможным завозным случаям лихорадки Марбург и проводить профилактические мероприятия, заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о вспышке лихорадки Марбург в Руанде. Также в ведомстве отметили, что обладают тест-системой на вирус, пишет ТАСС.

По мнению Онищенко, завоз инфекции возможен, и нужно проводить тренинги для врачей для правильного определения заболевания.

Он также заявил, что в случае осложнения эпидемиологической ситуации в стране гражданам РФ будет рекомендовано не посещать ее.

Специалист подчеркнул, что диагностику необходимо готовить не только для нужд собственных лабораторий, но и чтобы она была доступна на уровне областных центров.