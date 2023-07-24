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ОНК: наблюдатели не выявили признаков давления на Стрелкова

От беседы по условиям содержания Стрелков отказался

24 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Правозащитники 22 июля посетили экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин). В своем Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников заявил, что у него есть все необходимое.

"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник, личные вещи и все, что положено в рамках правил", – заявил он.

От беседы по условиям содержания Стрелков отказался. Почему он не хочет общаться, экс-министр не объяснил. Признаков физического или морального давления наблюдатели не обнаружили. 

Комментарии 4

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Гость

08:31:25 24-07-2023

Новая обувь не жмёт

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Гость

08:42:06 24-07-2023

Отдайте этого Гиркина малазийцам. И забудьте про него

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Гость

09:20:13 24-07-2023

жену свою отдай

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Гость

10:10:32 24-07-2023

Гость (09:20:13 24-07-2023) жену свою отдай... Брошенка?

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