ОНК: наблюдатели не выявили признаков давления на Стрелкова

От беседы по условиям содержания Стрелков отказался

24 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правозащитники 22 июля посетили экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин). В своем Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников заявил, что у него есть все необходимое.

"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник, личные вещи и все, что положено в рамках правил", – заявил он.

От беседы по условиям содержания Стрелков отказался. Почему он не хочет общаться, экс-министр не объяснил. Признаков физического или морального давления наблюдатели не обнаружили.