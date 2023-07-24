ОНК: наблюдатели не выявили признаков давления на Стрелкова
От беседы по условиям содержания Стрелков отказался
24 июля 2023, 08:01, ИА Амител
Правозащитники 22 июля посетили экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (настоящая фамилия – Гиркин). В своем Telegram-канале ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников заявил, что у него есть все необходимое.
"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник, личные вещи и все, что положено в рамках правил", – заявил он.
От беседы по условиям содержания Стрелков отказался. Почему он не хочет общаться, экс-министр не объяснил. Признаков физического или морального давления наблюдатели не обнаружили.
08:31:25 24-07-2023
Новая обувь не жмёт
08:42:06 24-07-2023
Отдайте этого Гиркина малазийцам. И забудьте про него
09:20:13 24-07-2023
жену свою отдай
10:10:32 24-07-2023
Гость (09:20:13 24-07-2023) жену свою отдай... Брошенка?