РБК: правоохранители задержали Игоря Стрелкова
По информации издания, около полудня силовики забрали мужчину из его дома
21 июля 2023, 17:42, ИА Амител
Телеграм-канал Стрелкова
Игоря Гиркина (также известен под фамилией Стрелков) задержали в его квартире в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников в правоохранительных органах и адвоката Стрелкова.
По информации издания, около полудня сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из его дома. В квартире проводят обыски представители Следственного комитета РФ.
Его супруга, Мирослава Регинская, также подтвердила задержание. В момент задержания ее дома не было.
Напомним, что Стрелков работал в ФСБ с 1996 по 2013 год. В 2014 году занимал пост министра обороны Донецкой народной республики (ДНР).
19:15:17 21-07-2023
предатель, как лисий хвост... и нашим , и вашим......с кем выгодно, тому и служит
08:07:07 22-07-2023
гость (19:15:17 21-07-2023) предатель, как лисий хвост... и нашим , и вашим......с кем в... И кому служить изволите, милейший?