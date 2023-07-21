РБК: правоохранители задержали Игоря Стрелкова

По информации издания, около полудня силовики забрали мужчину из его дома

21 июля 2023, 17:42, ИА Амител

Телеграм-канал Стрелкова

Игоря Гиркина (также известен под фамилией Стрелков) задержали в его квартире в Москве. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников в правоохранительных органах и адвоката Стрелкова.

По информации издания, около полудня сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из его дома. В квартире проводят обыски представители Следственного комитета РФ.

Его супруга, Мирослава Регинская, также подтвердила задержание. В момент задержания ее дома не было.

Напомним, что Стрелков работал в ФСБ с 1996 по 2013 год. В 2014 году занимал пост министра обороны Донецкой народной республики (ДНР).