ОНК: в Дербенте при нападении на церковь убили священника

66-летнему отцу Николаю перерезали горло

23 июня 2024, 23:35, ИА Амител

Патроны / Фото: unsplash.com

Во время нападения на церковь в Дербенте был убит священник, 66-летний отец Николай. Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в Telegram-канале, ему перерезали горло.

"По поступившей мне информации, отца Николая в церкви в Дербенте убили, перерезали горло. 66 лет ему было, очень болел. Охранника Михаила в церкви Махачкалы-1, вооруженного лишь газовым пистолетом, расстреляли", – написал он.

Ранее МВД сообщило о нападении неизвестных на церковь и синагогу в Дербенте: погиб один полицейский, еще один получил ранение. В Махачкале почти одновременно злоумышленники совершили нападение на пост ДПС: был убит один сотрудник полиции, еще шестеро получили ранения.