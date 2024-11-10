Онколог назвал бесплатное лечение рака преимуществом России
В других странах, по его словам, лечение обходится дорого
10 ноября 2024, 14:50, ИА Амител
Лечение онкозаболеваний в России проводится бесплатно по единым международным стандартам, учитывающим российские клинические рекомендации. В государственных медицинских учреждениях оно осуществляется в рамках программ ОМС и ВМП, тогда как за границей лечение платное, сказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Он отметил, что Германия и Израиль обладают сильными хирургическими и химиотерапевтическими школами, но лечение там дорогое.
В Германии основная часть лекарств поступает из США, а дженериков производится мало. Даже для самих немцев лечение дорогое, и они вынуждены переносить часть страховки на больного, чтобы покрыть расходы, пишет ТАСС.
15:12:22 10-11-2024
Родственник умерла от рака полгода, за это время даже диагноз не успели поставить. В "Надежде" был только один врач по этому направлению. Помню пытался записать его на приём, два или три дня не смог даже дозвониться. Т.к операторов на телефоне тоже сократили. Звонил в Минздрав по этому поводу, они сильно удивлялись.
17:29:51 10-11-2024
Знаю что не опубликуют, но вот не надо ля…ля. В Германии лекарства не выпускают, лечение дорогое. Работаю в этой области, знаю не по наслышке: лекарства в основном от немецких производителей, лечение на высочайшем уровне, за счет обязательной медицинской страховки, не важно госурственной или частной, никто ничего не доплачивает, все включено в страховку
01:36:11 11-11-2024
Vasja (17:29:51 10-11-2024) Знаю что не опубликуют, но вот не надо ля…ля. В Германии лек... В Германии это стоит овер 70 тысяч ойро. Из них по страховке ты оплатишь в лучшем случае 30. Остальное - из своего кармана. Плюс стоимость страховки, которой ты можешь покрыть рак - овер 700 ойро в месяц, плюс с тебя списывают 15% дохода ежемесячно. Это так называемый ПКВ. Поэтому не надо грязи, нехороший человек.
18:08:54 10-11-2024
Враньё,делал две операции с разными раками,оба раза платил. После оплаты направляли в Москву,типа по карте. В Надежде ловить нечего,они вообще ничего не делают.
19:48:02 10-11-2024
Ну до технологичности Израиля или Германии тут как до Китая раком. Пусть и платно.
20:01:05 10-11-2024
У нас тоже «платно», только в карман врачу. Раньше это была вроде как «благодарность», а сейчас наглое вымогательство,
08:15:47 11-11-2024
Скольким помогают, а по факту помощи не дождешься, умирают люди..........а как отписалось Министерство по этому поводу: Обращайтесь к участковому терапевту. Хорошо если в семье есть деньги, а если их нет? Когда такой диагноз выносят - это приговор.
11:52:07 11-11-2024
Осталось сравнить смертность от рака в России с развитыми странами и все станет понятно.