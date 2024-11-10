Онколог назвал бесплатное лечение рака преимуществом России

В других странах, по его словам, лечение обходится дорого

10 ноября 2024, 14:50, ИА Амител

Врач / Фото: pxhere.com/ru/photo/717985

Лечение онкозаболеваний в России проводится бесплатно по единым международным стандартам, учитывающим российские клинические рекомендации. В государственных медицинских учреждениях оно осуществляется в рамках программ ОМС и ВМП, тогда как за границей лечение платное, сказал главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Он отметил, что Германия и Израиль обладают сильными хирургическими и химиотерапевтическими школами, но лечение там дорогое.

В Германии основная часть лекарств поступает из США, а дженериков производится мало. Даже для самих немцев лечение дорогое, и они вынуждены переносить часть страховки на больного, чтобы покрыть расходы, пишет ТАСС.