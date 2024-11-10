По итогам года на Алтае снова станет больше врачей и меньше средних медработников

Об этом говорят предварительные данные за сентябрь, пояснил министр здравоохранения края Дмитрий Попов

10 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Медики в барнаульской поликлинике / Фото: amic.ru

Кадровые тенденции, которые были в Алтайском крае в конце 2023 года, сохранятся и по итогам 2024-го. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Глава краевого Минздрава отметил, что по итогам прошлого года впервые за долгое время удалось остановить отток врачей: их стало даже больше на 94 сотрудника. К декабрю 2024-го их станет еще чуть больше.

"Предварительные данные, которые были по состоянию на 1 сентября, показывают плюс около 60 сотрудников. Более актуальная информация будет к декабрю", – пояснил Попов. Он также напомнил, что ситуация со средним медперсоналом тоже улучшилась в прошлом году: отток сократился в 17 раз. Тем не менее небольшая убыль осталась. Скорее всего, она будет и к концу 2024-го.

"Мы видим, что убыль еще сохраняется. По прошлому году было минус 65 человек. Где-то такие же цифры пока и в этом году", – сказал министр.Также он перечислил основные причины, по которым медики уходят из алтайской системы здравоохранения. Они остаются прежними:

переезд за пределы региона;

уход на пенсию – почти треть алтайских медиков уже преодолели порог пенсионного возраста;

уход в коммерческую медицину.

Дмитрий Попов подчеркнул, что "переломить тренд" на серьезный отток медиков удалось благодаря краевым мерам поддержки, которые ввели в регионе в 2022 году по инициативе губернатора Виктора Томенко. На эти цели на три года было выделено 1,5 млрд рублей.

Министр отметил, что меры обязательно будут продлены еще на три года. Общая сумма различных выплат и льгот составит 1,6 млрд рублей. Будут и новые способы стимулирования. Например, в краевом Минздраве думают над приобретением жилья в Бийске, которое будут отдавать врачам в социальный наем.