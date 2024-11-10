НОВОСТИОбщество

По итогам года на Алтае снова станет больше врачей и меньше средних медработников

Об этом говорят предварительные данные за сентябрь, пояснил министр здравоохранения края Дмитрий Попов

10 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Медики в барнаульской поликлинике / Фото: amic.ru
Медики в барнаульской поликлинике / Фото: amic.ru

Кадровые тенденции, которые были в Алтайском крае в конце 2023 года, сохранятся и по итогам 2024-го. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Глава краевого Минздрава отметил, что по итогам прошлого года впервые за долгое время удалось остановить отток врачей: их стало даже больше на 94 сотрудника. К декабрю 2024-го их станет еще чуть больше.

"Предварительные данные, которые были по состоянию на 1 сентября, показывают плюс около 60 сотрудников. Более актуальная информация будет к декабрю", – пояснил Попов. Он также напомнил, что ситуация со средним медперсоналом тоже улучшилась в прошлом году: отток сократился в 17 раз. Тем не менее небольшая убыль осталась. Скорее всего, она будет и к концу 2024-го.

"Мы видим, что убыль еще сохраняется. По прошлому году было минус 65 человек. Где-то такие же цифры пока и в этом году", – сказал министр.Также он перечислил основные причины, по которым медики уходят из алтайской системы здравоохранения. Они остаются прежними:

  • переезд за пределы региона;
  • уход на пенсию – почти треть алтайских медиков уже преодолели порог пенсионного возраста;
  • уход в коммерческую медицину.

Дмитрий Попов подчеркнул, что "переломить тренд" на серьезный отток медиков удалось благодаря краевым мерам поддержки, которые ввели в регионе в 2022 году по инициативе губернатора Виктора Томенко. На эти цели на три года было выделено 1,5 млрд рублей.

Министр отметил, что меры обязательно будут продлены еще на три года. Общая сумма различных выплат и льгот составит 1,6 млрд рублей. Будут и новые способы стимулирования. Например, в краевом Минздраве думают над приобретением жилья в Бийске, которое будут отдавать врачам в социальный наем.

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае хотят покупать квартиры медикам

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край медицина здравоохранение Врачи на Алтае

Комментарии 11

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Вася

09:57:15 10-11-2024

Манипуляция цифрами...

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Нищий фельдшер СМП

10:25:40 10-11-2024

Врач должен быть одет в богатые одежды,
Носить на руке дорогой перстень,
Иметь лучшего коня,
Дабы думы о хлебе насущном
Не отвлекали врача от забот о пациенте.


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Гость

10:57:00 10-11-2024

С октября повысили оклад на 390 руб!!! Урезали всë остальное, в итоге з/п на ставку с ночными 22450!!! Уменьшилась з/п на 1800 за месяц. Фельдшер СМП, 26 лет стаж, оклад меньше, чем у уборщицы в г. Барнауле, у уборщицы оклад 10905. Вот головоломка для Крайздрава, почему же фельдшера увольняются?! А ещё фишка от Крайздрава- у фельдшера СМП в сельской местности оклад на 50℅ меньше, чем у фельдшера СМП в городе... Это что, дискриминация по географическому принципу? Скоро за трудодни работать будем

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Гость

13:21:07 10-11-2024

Очень печальная новость. Говорит только об одном, все, кто имел возможность, молодые и перспективные уже покинули наше общество. Остались пенсионеры и бездари.

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Дмитрий

13:39:38 10-11-2024

Средних меньше становится задайте себе вопрос и подумайте почему!
Реальная зарплата на 1.5 ставки 33-35

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Гость

13:56:02 10-11-2024

итак перевязки НЕ КОМУ ДЕЛАТЬ! Я езжу к своему же хирургу, каждая перевязка по 800 рублей. А в поликлинике можно прождать 3 часа и уйти с сепсисом, ага

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Гость

14:07:21 10-11-2024

Никто не хочет работать , все сбежали в платные клиники

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Гость

16:15:55 10-11-2024

Гость (14:07:21 10-11-2024) Никто не хочет работать , все сбежали в платные клиники... Вот реально вы захотите работать за 30 тыщ. на полторы ставки в ночь? Да и вообще на 50 сейчас с трудом проживешь, поэтому я понимаю почему люди уезжают...сама уехала и работаю с зарплатой в три раза выше чем здесь!

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медицинский невольник

22:14:28 10-11-2024

Гость (14:07:21 10-11-2024) Никто не хочет работать , все сбежали в платные клиники... Никто не хочет работать за бесплатно.

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Гость

16:30:35 10-11-2024

Платные клиники создают врачебный голод

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медицинский невольник

22:17:55 10-11-2024

уход на пенсию – почти треть алтайских медиков уже преодолели порог пенсионного возраста

ага, полтора десятка лет тому назад)))

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