По итогам года на Алтае снова станет больше врачей и меньше средних медработников
Об этом говорят предварительные данные за сентябрь, пояснил министр здравоохранения края Дмитрий Попов
10 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Кадровые тенденции, которые были в Алтайском крае в конце 2023 года, сохранятся и по итогам 2024-го. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Глава краевого Минздрава отметил, что по итогам прошлого года впервые за долгое время удалось остановить отток врачей: их стало даже больше на 94 сотрудника. К декабрю 2024-го их станет еще чуть больше.
"Предварительные данные, которые были по состоянию на 1 сентября, показывают плюс около 60 сотрудников. Более актуальная информация будет к декабрю", – пояснил Попов. Он также напомнил, что ситуация со средним медперсоналом тоже улучшилась в прошлом году: отток сократился в 17 раз. Тем не менее небольшая убыль осталась. Скорее всего, она будет и к концу 2024-го.
"Мы видим, что убыль еще сохраняется. По прошлому году было минус 65 человек. Где-то такие же цифры пока и в этом году", – сказал министр.Также он перечислил основные причины, по которым медики уходят из алтайской системы здравоохранения. Они остаются прежними:
- переезд за пределы региона;
- уход на пенсию – почти треть алтайских медиков уже преодолели порог пенсионного возраста;
- уход в коммерческую медицину.
Дмитрий Попов подчеркнул, что "переломить тренд" на серьезный отток медиков удалось благодаря краевым мерам поддержки, которые ввели в регионе в 2022 году по инициативе губернатора Виктора Томенко. На эти цели на три года было выделено 1,5 млрд рублей.
Министр отметил, что меры обязательно будут продлены еще на три года. Общая сумма различных выплат и льгот составит 1,6 млрд рублей. Будут и новые способы стимулирования. Например, в краевом Минздраве думают над приобретением жилья в Бийске, которое будут отдавать врачам в социальный наем.
09:57:15 10-11-2024
Манипуляция цифрами...
10:25:40 10-11-2024
Врач должен быть одет в богатые одежды,
Носить на руке дорогой перстень,
Иметь лучшего коня,
Дабы думы о хлебе насущном
Не отвлекали врача от забот о пациенте.
10:57:00 10-11-2024
С октября повысили оклад на 390 руб!!! Урезали всë остальное, в итоге з/п на ставку с ночными 22450!!! Уменьшилась з/п на 1800 за месяц. Фельдшер СМП, 26 лет стаж, оклад меньше, чем у уборщицы в г. Барнауле, у уборщицы оклад 10905. Вот головоломка для Крайздрава, почему же фельдшера увольняются?! А ещё фишка от Крайздрава- у фельдшера СМП в сельской местности оклад на 50℅ меньше, чем у фельдшера СМП в городе... Это что, дискриминация по географическому принципу? Скоро за трудодни работать будем
13:21:07 10-11-2024
Очень печальная новость. Говорит только об одном, все, кто имел возможность, молодые и перспективные уже покинули наше общество. Остались пенсионеры и бездари.
13:39:38 10-11-2024
Средних меньше становится задайте себе вопрос и подумайте почему!
Реальная зарплата на 1.5 ставки 33-35
13:56:02 10-11-2024
итак перевязки НЕ КОМУ ДЕЛАТЬ! Я езжу к своему же хирургу, каждая перевязка по 800 рублей. А в поликлинике можно прождать 3 часа и уйти с сепсисом, ага
14:07:21 10-11-2024
Никто не хочет работать , все сбежали в платные клиники
16:15:55 10-11-2024
Гость (14:07:21 10-11-2024) Никто не хочет работать , все сбежали в платные клиники... Вот реально вы захотите работать за 30 тыщ. на полторы ставки в ночь? Да и вообще на 50 сейчас с трудом проживешь, поэтому я понимаю почему люди уезжают...сама уехала и работаю с зарплатой в три раза выше чем здесь!
22:14:28 10-11-2024
Гость (14:07:21 10-11-2024) Никто не хочет работать , все сбежали в платные клиники... Никто не хочет работать за бесплатно.
16:30:35 10-11-2024
Платные клиники создают врачебный голод
22:17:55 10-11-2024
уход на пенсию – почти треть алтайских медиков уже преодолели порог пенсионного возраста
ага, полтора десятка лет тому назад)))