Онколог назвал два жирных продукта, противостоящих раку

Они содержат антиоксиданты, которые затрудняют "жизнь" болезням

16 апреля 2023, 12:59, ИА Амител

Врач-онколог, хирург Иван Карасев рассказал о продуктах, в которых содержатся вещества, противостоящие раку и другим опасным болезням. Его слова передает "Российская газета".

Карасев отметил, что бихинон (коэнзим Q10) - общепризнанный "код молодости" нашей кожи - можно получить, употребляя в пищу селедку (продукт также является доступным источником омега-3 жирных кислот). Также он есть в арахисе, семенах кунжута, фисташках.

"Молекулы кофермента Q стабильно генерируют поток энергии в 2-мембранных органеллах клеток и защищают их от токсического действия оксидантов", - сказал онколог.

Он также посоветовал обратить внимание на растительное масло, в котором содержится "мощнейший антиокислитель, верный защитник клеточных мембран" - токоферол (витамин Е).