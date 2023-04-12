Жителям Алтайского края поставили задачу жить дольше 77 лет

Уже сегодня необходимо решать, как увеличить продолжительность жизни и максимально снизить смертность

12 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com / Christian Bowen

Продолжительность жизни в Алтайском крае к 2030 году должна составить 77 лет – это одна из основных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, сообщает региональный Минздрав.

Для Алтайского края к 2030 году установлен целевой показатель – 77,02 года. К этому же году в регионе планируется уменьшить число умерших с 33 924 человек в 2022 году до 20 707 человек.

Губернатор региона Виктор Томенко подчеркнул, что уже сегодня необходимо решать, как максимально снизить смертность и увеличить продолжительность жизни.

"Нужно активно включаться в мероприятия, направленные на пропаганду и мотивацию населения к здоровому образу жизни, информирование населения о ранних признаках острых состояний и онкологических заболеваний, информирование населения о сохранении льготного лекарственного обеспечения, привлечение населения к диспансеризации и диспансерному наблюдению", – указал Томенко на итоговой коллегии регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что с этой целью в крае продолжается реализация необходимых мер.

Например, с начала года для снижения смертности от болезней системы кровообращения сформированы и актуализируются списки пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению. Сегодня в списке почти 248 тыс. человек. Для снижение смертности от онкологических заболеваний сформирован список пациентов из групп риска с диагнозом "злокачественное новообразование". По данным на март 2023 года в него вошли 73,4 тыс. человек.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал, каким образом можно достичь целевых показателей: снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.